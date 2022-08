Anshul Bhatt remporte la triple médaille d’or aux Championnats du monde juniors U-16 de bridge

Après avoir remporté l’épreuve par paires, Anshul Bhatt, 13 ans, a été capitaine de l’équipe Blitz pour remporter l’épreuve par équipes lors de l’épreuve par équipes des Championnats du monde transnationaux juniors U-16 à Salsomaggiore, en Italie.

Il a reçu la médaille d’or de la performance globale dans la catégorie U-16. Anshul, qui joue au bridge depuis l’âge de six ans, est le plus jeune vainqueur de trois médailles d’or aux championnats du monde de bridge auxquels ont pris part des participants de plus de 30 pays.

“J’ai fait une course de rêve aux championnats et je suis ravi d’avoir remporté trois médailles d’or pour l’Inde à l’occasion du 75e anniversaire de notre indépendance”, a déclaré Anshul.

“J’ai été entraîné et encadré par de nombreux excellents joueurs de bridge en Inde et à l’étranger tout au long de ma carrière. Je tiens à remercier M. Keyzad Anklesaria de l’Inde et M. Eric Kokish du Canada pour avoir entraîné Darwin et moi pour les championnats 2022. Je tiens également à remercier toute la communauté du bridge en Inde pour son soutien », a-t-il ajouté.

Bob Hamman, l’un des plus grands joueurs de bridge de tous les temps, a déclaré dans une veine plus légère : « Bravo. Je suis content que mes adversaires ne soient pas aussi coriaces qu’Anshul.

Anshul Bhatt (capitaine), le Canadien Darwin Li, et les Estoniens Jasper Vahk et Albert Pedmanson ont remporté la médaille d’or le 13 août. Les quatre joueurs se sont réunis en juillet 2022 pour former l’équipe Blitz.

Onze équipes avaient participé aux tours de qualification, et l’équipe Blitz était la quatrième et dernière équipe à participer aux demi-finales, qui se sont jouées le 12 août contre le CKIS Skawina U15 de Pologne.

En finale contre l’USS Unsinkable, l’équipe Blitz, qui menait de 10 points après le deuxième tour, a récupéré le terrain perdu au troisième tour avec une avance de deux points et a terminé le quatrième tour avec une avance de 23 points pour remporter le championnat.

Anshul a remporté la médaille d’or avec le Canadien Darwin Li, âgé de 15 ans, dans l’épreuve en couple des Championnats du monde juniors transnationaux de bridge des moins de 16 ans.

