Anshul Bhatt et Christian Lahrmann nommés personnalité de bridge de l’année 2022

Anshul Bhatt, 13 ans, élève de neuvième année à l’école internationale Dhirubhai Ambani à Mumbai, en Inde, est devenu le deuxième plus jeune champion du monde de bridge de tous les temps et le plus jeune à remporter trois médailles d’or après avoir remporté les paires des moins de 16 ans. , les équipes des moins de 16 ans et le triathlon des moins de 16 ans aux Championnats du monde transnationaux de la jeunesse 2022 à Salsomaggiore Terme, en Italie, en août 2022. Lui et son partenaire, Darwin Li de Toronto, au Canada, n’avaient joué ensemble qu’en ligne avant cela. tournoi. Dans les équipes, Bhatt et Li ont été rejoints par Albert Pedmanson et Jasper Vahk d’Estonie.

Il s’agissait du deuxième succès d’Anshul aux Championnats du monde juniors. Il a également été le plus jeune récipiendaire du prix Joan Gerard, qui vise à récompenser l’aptitude, le fair-play, l’esprit sportif et un esprit international amical. Anshul a remporté ce prix prestigieux à l’âge de huit ans en 2017 lors des Championnats du monde ouverts de la jeunesse à Lyon, en France.

Après le tournoi, Anshul a reçu les félicitations du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui partage son amour pour le bridge, en reconnaissance de sa performance exceptionnelle dans le championnat. “Très amusant d’en savoir plus sur le nouveau champion du monde des jeunes dans mon passe-temps préféré. Voici des félicitations tardives, Anshul Bhatt!”, a déclaré Gates dans un tweet le 30 septembre. Avant le tournoi, Anshul a reçu un appel téléphonique de Sachin Tendulkar, le “dieu” du cricket indien, lui offrant des conseils pour gérer les attentes, les nerfs et la pression. .

En Inde, Anshul avait déjà remporté le championnat national junior indien de bridge des moins de 26 ans en 2018 et le championnat national junior indien de bridge des moins de 21 ans en 2021. Il a des intérêts divers et une curiosité insatiable qui englobe les sciences, les arts et les sciences humaines. . Il aime la lecture, les jeux de société et les jeux vidéo, écrire des nouvelles, le squash, le cricket, le football et le cyclisme.

Alors, qui était le seul joueur plus jeune qu’Anshul Bhatt à avoir remporté un championnat du monde de bridge ? C’est Christian Lahrmann qui, à 12 ans, a remporté le Championnat du monde des moins de 16 ans avec Soren Bune à Opatija, en Croatie, en 2015. Christian a également réussi à Salsomaggiore cette année, remportant l’or dans les équipes des moins de 21 ans (avec son partenaire Léo Rombaut de France et ses coéquipiers Nikolai HaibergEvenstad, de Norvège, et Andreas Abragi, Harry Hjorth Warlenius et Ivar Lichtenstein, tous de Suède) et le bronze dans les couples des moins de 21 ans, toujours avec Léo Rombaut.

Cette année, Christian Lahrmann a eu la particularité unique de disputer deux Championnats d’Europe et deux Championnats du Monde (les Jeunes et l’Open dans les deux cas). En plus de son succès aux Championnats du monde juniors, il a remporté une médaille de bronze pour le Danemark dans les équipes européennes des moins de 21 ans. Christian a également joué pour le Danemark lors du Championnat d’Europe des équipes nationales 2022 à Madère, terminant onzième. Il y a une chance extérieure que son équipe se qualifie pour le Bermuda Bowl de l’année prochaine à Marrakech, selon que des équipes asiatiques se retirent en raison des restrictions de voyage COVID imposées par leurs gouvernements. Lors du Rosenblum 2022, Christian a joué dans une équipe dano-néerlandaise et s’est qualifié pour la partie à élimination directe de l’événement.

