Anshu Malik se retire de l’Open de Pologne après avoir attrapé la fièvre, étant testé pour Covid-19

Vendredi, la jeune lutteuse indienne Anshu Malik s’est retirée de l’Open de Pologne après avoir attrapé de la fièvre et sera isolée par mesure de précaution jusqu’à ce qu’elle obtienne son rapport de test COVID-19. On a appris que lorsque la championne d’Asie en titre Anshu s’est présentée à la pesée pour la catégorie des 57 kg vendredi matin, elle avait de la fièvre et on lui a suggéré de se retirer de la compétition.

« Anshu ne voulait pas manquer la compétition mais par mesure de précaution, elle a été isolée et a donné un échantillon pour confirmer si elle est infectée par le coronavirus ou non », a déclaré à PTI une source du camp indien. « Cela ne ressemble pas à COVID-19 puisqu’elle est en bonne forme depuis son arrivée à Varsovie. Mais ce sont des moments où vous ne pouvez pas risquer, alors elle est testée », a ajouté la source.

Les parents d’Anshu avaient contracté le virus le mois dernier et jusqu’au moment où ils se sont rétablis, elle et son jeune frère étaient restés dans un hôtel à Rohtak. Elle n’était revenue à la maison qu’après leur rétablissement. Anshu, 19 ans, s’était qualifié pour les Jeux de Tokyo grâce aux qualifications olympiques asiatiques, qui se sont tenues à Almaty en avril de cette année.

Anshu est désormais le deuxième Indien à s’être retiré de la dernière épreuve de la série de classement avant les Jeux olympiques de Tokyo. Deepak Punia s’était retiré de la compétition de style libre masculin 86 kg en raison d’une blessure au coude.

L’Inde a jusqu’à présent remporté une médaille d’argent grâce à Ravi Dahiya, qui se rend à Tokyo, dans la compétition de style libre messieurs 61 kg. Vinesh Phogat concourra dans la catégorie des 53 kg plus tard vendredi.

