Anshu Malik obtient l’argent en lutte libre féminine 57 kg

Vendredi, la lutteuse indienne Anshu Malik a décroché l’argent dans la catégorie 57 kg libre féminin aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. Elle a perdu contre la championne en titre Odunayo Folasade Adekuoroye du Nigéria 7-3 lors de l’affrontement au sommet et a célébré en se mettant à chanter.

La joueuse de 21 ans, qui fête son anniversaire, a battu l’Australienne Irene Symeonidis 10-0 par supériorité technique assez facilement en quart de finale. En demi-finale, elle a battu Nethmi Poruthotage du Sri Lanka 10-0 par supériorité technique et cela aussi en un peu plus d’une minute.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Plus tôt vendredi, les compétitions de lutte à la Victoria Park Arena de Coventry ont été interrompues pour des raisons de sécurité. Le comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham a suspendu les compétitions de lutte pendant un certain temps pour effectuer des exercices de sûreté et de sécurité, a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias.

Anshu Malik, qui vient d’une lignée de lutteurs, avait décroché une médaille d’argent aux Championnats du monde d’Oslo en 2021.

Fille du lutteur international Dharamvir Malik, Anshu est trois fois médaillée aux Championnats de lutte cadets, dans la catégorie 60 kg d’or en 2017 et de bronze en 2016 et 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=YVfUARn8SfY” width=”320″ height=”472″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Elle a ensuite remporté le bronze au Championnats d’Asie de lutte 2020 à New Delhi dans l’épreuve des 57 kg et a remporté l’argent à la Coupe du monde de lutte individuelle 2020 qui s’est tenue à Belgrade dans les 57 kg féminins la même année.

Malik a décroché l’or en lutte asiatique Championnats 2021 et plus tôt cette année en avril, elle a obtenu le bronze aux Championnats asiatiques de lutte 2022 à Oulan-Bator dans l’épreuve des 57 kg.

L’Inde compte 12 lutteurs dans la mêlée au CWG, le sport étant historiquement un grand source de médailles pour le pays.

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici