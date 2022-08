Anshu Jain, ancien co-PDG de la Deutsche Bank, décède à 59 ans

Jain Anshu, président de Cantor Fitzgerald, apparaît sur Squawk on the Street de CNBC lors du Forum économique mondial 2020 à Davos, en Suisse, le 22 janvier. 2020.

Anshu Jain, un banquier d’investissement d’origine indienne qui a accédé au poste de co-PDG de la Deutsche Bank, est décédé hier soir après une longue bataille contre le cancer, a annoncé sa famille dans un communiqué samedi. Il avait 59 ans.

Jain, qui a récemment occupé le poste de président de Cantor Fitzgerald, a obtenu un MBA à l’Université du Massachusetts-Amherst et a travaillé dans plusieurs sociétés financières, dont Merrill Lynch, avant de rejoindre la Deutsche Bank. Il a été co-PDG de 2012 à 2015.

Jain a démissionné de son poste chez Deutsche avant la fin de son contrat après que la banque ait été en proie à une série de problèmes réglementaires.

Ses autres postes comprenaient un rôle de conseiller au sein de la société fintech SoFi de 2016 à 2017 et d’administrateur de l’association caritative britannique Chance to Shine.

“Il croyait au travail acharné, à la méritocratie, au dépassement des attentes ou des frontières conventionnelles, à la famille avant tout, au respect de ses racines (ayant repoussé de nombreuses tentatives pour l’occidentaliser dans une industrie souvent homogène), au fait de parler “à la marge” plutôt que de livrer des faits clairs, avec esprit et jeu de mots, en étant non matérialiste et en soulignant l’importance d’avoir une large bande passante et d’être un “athlète-érudit””, a déclaré sa famille dans un communiqué.

“Nous sommes reconnaissants aux nombreuses personnes qui se sont occupées d’Anshu tout au long de sa vie. Pour nous, son héritage est la ténacité, l’honneur et l’amour”, indique le communiqué.

La famille élargie de Jain comprend Ajit Jain, un cousin, qui est le vice-président des opérations d’assurance pour Berkshire Hathaway.