Anriban Lahiri dirigera Strong Field au SSP Chawrasia Invitational

L’avant-dernier événement du PGTI Tour sera désormais connu sous le nom de SSP Chawrasia Invitational et mettra en vedette l’Indien Anirban Lahiri, le mieux classé, ont annoncé mardi les organisateurs.

Lahiri, basé à Bangalore, sera de retour pour jouer à Kolkata pour la première fois depuis 2013, année où il avait remporté le championnat Year Ender de PGTI au Royal Calcutta Golf Club (RCGC).

Aux côtés de Lahiri et de l’hôte du tournoi Chawrasia, l’événement de prix Rs 1-crore commençant mercredi aura un champ stellaire comprenant Gaganjeet Bhullar, Rashid Khan, Ajeetesh Sandhu, Viraj Madappa, Veer Ahlawat, Karandeep Kochhar, Chikkarangappa, Udayan Mane, Yuvraj Singh Sandhu (PGTI Ranking Leader) et Manu Gandas (2nd on PGTI Ranking), entre autres.

Les grands noms étrangers dans le domaine sont ceux des Sri Lankais Mithun Perera, N Thangaraja, Anura Rohana, ainsi que des Bangladais Jamal Hossain, Badal Hossain, Md Akbar Hossain et du Népal Sukra Bahadur Rai.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le tournoi a été lancé conjointement par TAKE Sports et PGTI comme un geste pour honorer Chawrasia, qui, parmi deux Indiens, a remporté quatre titres du DP World Tour.

Après le succès retentissant du Jeev Milkha Invitational, il était évident de baptiser le tournoi au nom de la golfeuse vedette de Kolkata, Chawrasia, a déclaré le PDG de PGTI Uttam Singh Mundy.

“Je n’ai jamais rêvé d’organiser un tournoi PGTI, très peu de gens ont cette opportunité”, a déclaré le sextuple vainqueur de l’Asian Tour.

Double championne de l’Open d’Inde, Chawrasia a la particularité d’avoir représenté l’Inde aux Jeux olympiques de Rio 2016 et à la Coupe du monde de golf 2016.

Il a également représenté l’équipe d’Asie à la Coupe EurAsia en 2016 et 2018.

Chawrasia, lauréate de 17 titres professionnels, a reçu le prix Arjuna en 2017.

« J’appartiens au RCGC, j’ai grandi en jouant au golf ici. C’est grâce à la contribution de chacun ici que je suis ici pour représenter PGTI. C’est un groupe très fort qui attend avec impatience”, a-t-il ajouté.

«Le premier SSP Chawrasia Invitational présenté par TAKE est une reconnaissance des réalisations novatrices de SSP Chawrasia sur la scène internationale qui ont énormément contribué à élever la stature du golf indien. Ses exploits sont une source d’inspiration pour les jeunes golfeurs indiens”, a déclaré le PDG de PGTI, Uttam Singh Mundy.

« Nous remercions TAKE de s’être associé à PGTI pour ajouter ce nouvel événement au calendrier de PGTI. Nous remercions également le Royal Calcutta Golf Club (RCGC), le terrain de jeu de SSP, pour avoir soutenu notre initiative en accueillant l’événement. Un peloton solide, une belle bourse de prix, des conditions de jeu immaculées fournies par le RCGC et la compétition féroce à la fin de la saison commerciale, en font une semaine de golf passionnante », a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici