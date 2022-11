Anoushka, la fille de Rishi Sunak, interprète Kuchipudi lors d’un événement à Londres

Alors que Rishi Sunak a récemment fait la une des journaux dans le monde politique, sa fille Anoushka Sunak a fait de même dans le monde des arts et de la culture. Dans un spectacle sur son lien avec l’héritage indien, la fillette de neuf ans a été vue en train d’exécuter la danse classique indienne Kuchipudi vendredi. Anoushka a interprété la danse Kuchipudi dans le cadre du «Rang» – Festival international de danse Kuchipudi 2022. Rang est la plus grande célébration intergénérationnelle inclusive de cette forme de danse au Royaume-Uni. Des jeunes enfants aux adultes beaucoup plus âgés, plusieurs personnes de chaque génération participent au festival. Cette année, l’événement a été organisé pour marquer India@75.

Anoushka a été vue sur scène avec un groupe d’autres enfants exécutant le drame de danse portant un costume de danse bleu et vert. Elle était sur scène au “The Bhavan” de Londres. Alors que Rishi Sunak lui-même n’était pas présent à l’événement, ses parents et sa femme Akshata Murthy, la fille de Narayana Murthy ont assisté à l’événement de danse. Voici une vidéo partagée par NDTV :

Près de 100 artistes âgés de 4 à 85 ans se sont produits lors de l’événement. Parmi les participants à l’événement figuraient des artistes de danse contemporaine âgés qui faisaient partie du groupe d’interprètes de plus de 65 ans, des danseurs en fauteuil roulant ayant des troubles d’apprentissage, des étudiants boursiers internationaux du groupe Natarang, en Pologne, et des musiciens en direct.

Dans une interview avec India Today, Anoushka a parlé de son amour pour Kuchipudi. “J’adore le Kuchipudi et la danse, car lorsque vous dansez, tous vos soucis et votre stress disparaissent et vous êtes en train de danser avec tous vos amis à vos côtés. J’adore être sur scène », a-t-elle déclaré.

Anoushka a également été citée disant que l’Inde « est un endroit où la famille, la maison et la culture se mélangent. J’adore y aller chaque année.”

Rishi Sunak, le 57e Premier ministre du Royaume-Uni, occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux Indiens. En effet, Sunak est non seulement la première personne d’origine indienne à occuper ce poste, mais aussi la plus jeune au cours des 200 dernières années.

