« Un autre tour » par Thomas Vinterberg a été le grand gagnant du Prix ​​du cinéma européen cette année, remportant le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Il a également gagné Mads Mikkelsen meilleur acteur pour jouer un professeur de lycée qui expérimente le fait d’être ivre toute la journée avec des collègues.

Mais malgré la joie de Vinterberg de remporter autant de récompenses lors de la cérémonie en ligne à Berlin, le réalisateur danois a avoué via un lien vidéo que des nuages ​​sombres avaient éclipsé la production du film. Sa fille est malheureusement décédée en faisant le film. Il admet que la seule chose qui a fait le sens pour lui était de continuer et de grandes parties du film ont même été tournées dans son école.

Le prix de la meilleure actrice est allé à Bière Paula pour son interprétation d’Ondine dans la création de Christian Petzold du même nom. Le film est une histoire d’amour et une autre interprétation de l’ancien mythe allemand d’un nymphe des eaux qui tue les amants qui la quittent et la trahissent.

Le prix du meilleur documentaire a été décerné à un réalisateur allemand d’origine roumaine, Alexander Nanau pour «Collectif».

Le documentaire examine un scandale de corruption dans les soins de santé en Roumanie à la suite d’un incendie dans un club de Bucarest en octobre 2015. L’événement a tué 27 personnes directement et en a blessé 180. Sur ces 180, 37 sont décédées par la suite à l’hôpital, même si leurs blessures n’étaient pas mortelles. Les médecins ont sonné l’alarme, les journalistes ont enquêté, des manifestations de masse ont secoué la Roumanie et à la fin, le Premier ministre, Victor Ponta, et son cabinet ont dû se retirer.

Le prix Discovery a été décerné au réalisateur italien, Carlo Sironi pour « Unique« , son premier long métrage.

C’est un film sur une femme enceinte de Pologne qui vient en Italie pour vendre son enfant à naître. Elle rencontre un jeune homme qui, pour de l’argent, prétend être le père de l’enfant. Il est chargé de remettre le nouveau-né à sa tante et à son oncle sans enfants. Des conflits émotionnels surviennent et le jeune homme assume la responsabilité paternelle.

La fin de la cérémonie de remise des prix a été touchante. Il a marqué les adieux officiels au directeur de l’Académie du cinéma européen, Marion Döring, et au président de l’Académie Wim Wenders. Les membres fondateurs de la Film Academy prennent leur retraite après plus de 30 ans d’engagement dévoué pour le cinéma européen.

Ils ont même reçu un message d’adieu personnel d’Angela Markel, la chancelière allemande, qui leur a souhaité tout le meilleur pour l’avenir. Elle les remercie en disant « ce qui reste, ce sont vos réalisations pour le cinéma européen ».

L’année prochaine, la cérémonie des European Film Awards se tiendra à Berlin, espérons-le en direct.