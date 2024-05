CANNES — « Anora », un drame sombre, drôle et touchant sur une jeune danseuse exotique qui se lie d’amitié avec le fils d’un oligarque russe, a remporté samedi le premier prix du Festival de Cannes, la Palme d’Or.

Le film de l’Américain Sean Baker a battu les 21 autres films en compétition, parmi lesquels des réalisateurs confirmés comme Francis Ford Coppola et David Cronenberg.

« Anora » poursuit une série de films de Baker axés sur les travailleuses du sexe, notamment le film cannois de 2021 « Red Rocket » et « The Florida Project » de 2017 avec Willem Dafoe.

Cette victoire est dédiée à « toutes les travailleuses du sexe d’hier, d’aujourd’hui et de demain », a-t-il déclaré en acceptant le prix, tout en remerciant la star du film, Mikey Madison, ainsi que Samantha Quan, son épouse et productrice.

« Cela a été le but de ma vie, donc pour atteindre cet endroit, je vais devoir réfléchir ce soir à la suite », a déclaré Baker à Reuters après la cérémonie.

Besoin d’une pause? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

La présidente du jury, Greta Gerwig, réalisatrice du film à succès rose « Barbie », a qualifié « Anora » de « film incroyablement humain et humain qui a conquis nos cœurs » lors de l’annonce du prix décerné par George Lucas, de « Star Wars ». notoriété.

Cannes 2024avec le drame de Donald Trump, « Megalopolis » de Francis Ford Coppola et bien plus encore

Lucas était sur scène pour recevoir un prix d’honneur lors de la cérémonie de clôture du festival de la part de son ami de longue date Coppola, dont le projet passionné « Megalopolis » était également en compétition.

« Je ne suis qu’un enfant qui a grandi au milieu de la Californie, entouré de vignobles, et qui a tourné des films à San Francisco avec mon ami Francis Coppola », a déclaré Lucas lors de la cérémonie.

Le Grand Prix, le deuxième prix le plus élevé après la Palme d’Or, a été décerné à « All We Imagine As Light », marquant la première fois qu’un réalisateur indien remportait ce prix.

Le premier long métrage du réalisateur Payal Kapadia, sur l’amitié entre trois femmes, était le premier film indien en compétition depuis 30 ans.

« Le fait que nous puissions être ici témoigne que si vous vous en tenez à une chose et ne perdez pas espoir, alors le film pourrait éventuellement être réalisé, et nous sommes là », a-t-elle déclaré.

Le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, qui était à Cannes environ deux semaines après avoir annoncé son exil, a reçu un prix spécial pour « La graine de la figue sacrée », consacré à un fonctionnaire de la justice iranienne qui devient de plus en plus autoritaire et paranoïaque à mesure que les manifestations commencent à prendre de l’ampleur. gonfler en 2022.

Est-ce une «mégalopole»« incroyablement superficiel » ou « remarquablement sincère » ? Les critiques ne peuvent pas le dire

« Emilia Perez », une comédie musicale sur un chef de cartel mexicain qui passe d’homme à femme, a été doublement honorée.

Le réalisateur Jacques Audiard a reçu le prix du jury sur scène, tandis que le prix de la meilleure actrice a été élargi pour inclure toutes les stars féminines du film. Lily Gladstone, membre du jury, a déclaré qu' »Emilia Perez » célébrait « l’harmonie de la fraternité ».

Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon et Adriana Paz sont toutes les stars du film que le magazine Vanity Fair a qualifié de « film pas comme les autres ».

« Je veux le dédier à toutes les femmes, trans et non trans, du monde, c’est pour vous, pour toutes les minorités qui ne sont pas laissées en paix alors qu’on veut simplement continuer à vivre », a déclaré Gascon, qui est la première actrice transgenre à remporter ce prix.

Jesse Plemons a été nommé meilleur acteur pour avoir interprété trois rôles différents – un policier en difficulté, un membre d’une secte et un homme dont chaque action est contrôlée par son patron – dans le triptyque absurde du réalisateur Yorgos Lanthimos « Kinds of Kindness ».

Le meilleur scénario est allé à « The Substance », un film d’horreur corporel dirigé par Demi Moore sur les dangers de la jeunesse et de la beauté, tandis que Miguel Gomes a remporté le prix du meilleur réalisateur pour « Grand Tour », un voyage éclectique à travers l’Asie d’un fonctionnaire britannique et de sa fiancée. .

La 77e édition du festival s’est déroulée du 14 au 25 mai.