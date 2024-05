« Anora », lauréat de la Palme d’Or, Jesse Plemons reçoit un boost aux Oscars

Les récompenses de Cannes sont devenues extrêmement influentes dans les courses aux récompenses ultérieures, en particulier les Oscars. La plus haute distinction, la Palme d’Or, confère du prestige et un cachet d’approbation – cette année de la part du jury du Concours dirigé par la multi-traitée Greta Gerwig – que les électeurs prennent au sérieux.

Les gagnants de la Palme, « Parasite », « Triangle of Sadness » et « Anatomy of a Fall » étaient tous en lice pour l’Oscar du meilleur film et ont remporté les Oscars. Et ils ont tous été récupérés par le distributeur spécialisé Neon avant de remporter leur prix cannois. Neon n’a pas interrompu sa séquence. Il a acquis deux futurs lauréats avant la cérémonie de clôture : la Palme d’or de Sean Baker, « Anora », premier film américain à remporter ce prix depuis « Tree of Life » de Terence Malick en 2011, et « The Seed of the Sacred Fig », qui a remporté un prix spécial.

Ainsi « Anora », du cinéaste indépendant chevronné Baker (entrée cannoise « The Florida Project »), qui a livré une romance divertissante entre une travailleuse du sexe (Mikey Madison) et le fils d’un oligarque russe (Mark Eydelshteyn) qui a ravi critiques et le public (critique d’IndieWire ici), reçoit un énorme coup de pouce à l’approche des festivals d’automne et de la saison des récompenses. Lors de la conférence de presse du jury, Gerwig a évoqué l’émotion profonde du film : « Nous avons été invités à faire un voyage ; c’était un choix passionnant.

Que deviendra la tragédie familiale en colère de Rasoulof, « La graine de la figue sacrée » ? Compte tenu de la peine de huit ans de prison que le cinéaste a échappé lors de sa fuite à Cannes, l’Iran ne va pas soumettre le film aux Oscars. Autre succès critique, le portrait contemporain de trois femmes de Mumbai réalisé par le réalisateur indien Payal Kapadia, « All We Imagine as Light », a remporté le deuxième prix, le Grand Prix. Mais l’Inde va-t-elle soumettre le drame féministe ? Une autre question.

Mahsa Rostami, Soheila Golestani, Mohammad Rasoulof, les acteurs et l’équipe assistent au tapis rouge « La graine de la figue sacrée » lors du 77e Festival de Cannes Photo de Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

La France, qui choisit souvent le mauvais cheval dans la course aux Oscars (voir « Le goût des choses » contre « Anatomie d’une chute »), pourrait soumettre la populaire lauréate du prix du jury de Jacques Audiard, la comédie musicale « Emilia Pérez », filmée au Mexique. en espagnol avec une équipe française, et acquis par Netflix dans une féroce guerre d’enchères. Lors d’un vote surprise pour la meilleure actrice, le jury a récompensé l’ensemble féminin « Emilia Pérez » : les Américaines Zoe Saldaña et Selena Gomez, l’Espagnole Karla Sofía Gascón et la Mexicaine Adriana Paz. « Les femmes ensemble : c’est quelque chose que nous voulions honorer lorsque nous décernons ce prix », a déclaré Gerwig. « Chacun d’eux se démarque, mais ensemble, ils sont transcendants. »

Le prix du meilleur acteur décerné à Jesse Plemons continue de l’élever du statut d’acteur incontournable (nominé aux Oscars pour « Le pouvoir du chien ») à celui d’homme principal dans le film d’anthologie en trois parties de Yorgos Lanthimos « Kinds of Kindness » (Searchlight). , qui sortira dans les salles nord-américaines le 21 juin. (Nous avons parlé à Plemons et à sa co-vedette Emma Stone à Cannes.) La question est de savoir dans quelle mesure ce film d’art réussira au box-office : bien qu’excitant et intellectuellement provocateur, « Kinds of Kindness » n’est pas aussi divertissant que « Poor Things », qui a rapporté 100 millions de dollars, qui a remporté quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Stone, qui joue un rôle de soutien dans deux des trois histoires de « Kindness ». Plemons est probablement le meilleur plan du film contre un candidat aux Oscars.

Emma Stone et Jesse Plemons à Cannes 2024 Anne Thompson

Le Portugal pourrait soumettre « Grand Tour », le film de voyage dans le temps de Miguel Gomes, lauréat du prix du meilleur réalisateur. (Critique d’IndieWire ici.) Le meilleur scénario a été attribué à « The Substance », de la réalisatrice française Coralie Fargeat, un film d’horreur corporel sans limites avec Demi Moore, qui donne une performance digne d’un Oscar dans un film de genre dégoûtant pour de nombreux électeurs de bon goût de l’Académie. évitera. Le scénario féministe plein d’esprit et intelligent méritait la victoire et pourrait se qualifier pour l’Oscar du meilleur scénario original. Le distributeur MUBI, qui a acquis les droits mondiaux du film avant Cannes, pourrait marquer des points au box-office. Mais les Oscars ne sont pas dans le collimateur de MUBI. S’ils réussissent bien avec le film, ils seront peut-être disposés à soutenir une campagne.

Le prix du meilleur premier long métrage, ou Caméra d’Or, est allé au thriller psychologique Un Certain Regard de Halfdan Ullmann Tøndel, « Armand », avec Renate Reinsve (« La pire personne du monde »). La Norvège soumettra probablement à l’Oscar ce film du petit-fils d’Ingmar Bergman et de Liv Ullman. Un autre film d’Un Certain Regard, « Devenir une pintade » de Rungano Nyoni, tourné en Zambie, a partagé le prix du meilleur réalisateur avec Roberto Minervini pour « Les Damnés ». Le premier film de Nyoni, « I Am Not a Witch », lauréat du BAFTA, a été soumis pour examen aux Oscars par le Royaume-Uni.

Le prix du documentaire de Cannes (L’Oeil d’Or) a été partagé entre « Ernest Cole : Lost and Found » de Raoul Peck, nominé aux Oscars, et « The Brink of Dreams », réalisé par Ayman El Amir et Nada Riyadh. Cela donne aux deux films une longueur d’avance avant la course au documentaire de cette année. L’excellente sélection cannoise de Ron Howard, « Jim Henson : Idea Man », est en lice pour les Emmy Awards.

Le prix du documentaire de l’année dernière a également été attribué à deux films : « Quatre filles », soumis par la Tunisie pour le long métrage international et nominé pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire, et « La Mère de tous les mensonges », soumis par le Maroc pour le prix international. Long métrage.

Et pour la course aux Oscars du long métrage d’animation, ne manquez pas le long métrage d’animation sans paroles « FLOW », sur les animaux qui se regroupent après une crise mondiale. Il pourrait avancer au Festival d’Annecy en juin avant de toucher les festivals d’automne.

Les lauréats des prix cannois ne racontent pas tout. « Furiosa : A Mad Max Saga » de George Miller (Warner Bros.) fera le ménage avec des nominations artisanales aux Oscars, tout comme « Mad Max : Fury Road ». Hors compétition, le film d’aventure à gros budget « Le Comte de Monte-Cristo », mettant en vedette Pierfrancesco Favino, membre du jury, qui a fait sensation à Cannes, a bien joué au festival. La France pourrait décider de soumettre celle-ci à la place de « Emilia Pérez ».

Alors que Francis Ford Coppola était présent à la cérémonie de clôture pour honorer son ami proche George Lucas avec une Palme d’Or, la « Mégalopolis » tant vantée de 120 millions de dollars de Coppola n’a remporté aucun prix. IMAX a accepté de projeter le film en version limitée, et l’annonce d’un codistributeur est attendue prochainement.