Photo-illustration : Vautour ; Photos : Omnes Films, Shellac Films, Shanna Besson, Condor

Le Festival de Cannes de cette année a débuté avec de nombreux experts et critiques spéculant qu’il s’agissait d’une année creuse pour la compétition. Oui, il y avait quelques titres importants de noms célèbres, mais rares étaient ceux qui semblaient de véritables prétendants à la Palme d’Or. Tout a changé, de manière quelque peu choquante, au cours des derniers jours du festival, lorsque banger après banger a soudainement été créé et que la course s’est réchauffée. Au final, c’était l’une des programmations cannoises les plus intéressantes de ces dernières années, tant pour la compétition que pour les nombreuses barres latérales du festival. Voici les 12 meilleurs films que nous avons vus à Cannes cette année.

Photo : Chibesa Mulumba/A24

Le deuxième long métrage du cinéaste gallois zambien Rungano Nyoni, Devenir une pintade est complètement singulier, une comédie surréaliste et sombre sur les secrets de famille et la façon dont les gens serrent les rangs et dissimulent les choses pour se protéger les uns les autres, mais perpétuent finalement de graves dommages. Nous voyons tout cela à travers les yeux de Shula (Susan Chardy) qui, habillée inexplicablement Le costume « La Pluie » de Missy Elliot, passe devant le cadavre de son oncle sur le bord de la route. Elle appelle son père pour le lui faire savoir, complètement impassible et indifférente à tout cela. Au cours du cortège funèbre qui suit, nous apprenons quel genre d’homme était réellement l’oncle de Shula : toutes les femmes de la famille qu’il a maltraitées et les hommes et les femmes qui ont tourné la tête et l’ont protégé des conséquences. C’est un film dérangeant mais traversé par un humour absurde et un style visuel distinct qui annonce Nyoni comme un véritable talent.

Photo : Shanna Besson

Lauréat du Prix du Jury Émilie Pérez est un film incroyablement audacieux qui donne l’impression d’être refait par Pedro Almodóvar Mme Doubtfire comme un drame policier musical poignant. Il se passe tellement de choses dans ce film – sur le plan narratif, structurel, musical, théâtral, politique – qu’il ne devrait presque pas fonctionner, ce qui rend sa qualité d’autant plus impressionnante. L’histoire, librement adaptée par Jacques Audiard du roman de Boris Razon Écoute, commence avec Zoe Saldaña dans le rôle de Rita, une avocate de la défense pénale talentueuse, débordée, sous-payée et spirituellement perdue. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un puissant inconnu qui s’avère être un chef de file du cartel nommé Manitas (Karla Sofia Gascón). Manitas a une demande secrète et extrêmement lucrative pour Rita : l’aider à disparaître de sa vie – y compris ses enfants et sa femme, Jessi (Selena Gomez) – et à recourir à une opération de confirmation de genre pour vivre en tant que femme. Ce qui suit est un opéra dans tous les sens du terme, tour à tour mélodramatique, déchirant et sans cesse changeant. Saldaña et Gomez réalisent certains de leurs meilleurs films, et Gascón, un nouveau venu dans l’industrie cinématographique qui avait déjà réalisé des telenovelas dans son Espagne natale, est une révélation totale.

Photo de : Néon

Mikey Madison a volé mon cœur chez Pamela Adlon Des choses meilleures comme sa fille adolescente énervée et boudeuse Max. Elle est en quelque sorte encore meilleure Anorala dernière entrée de Sean Baker, lauréate d’une Palme d’Or, dans son canon de comédie dramatique sur les travailleuses du sexe (Starlette, Mandarine, Fusée Rouge). Madison joue le rôle titre, une strip-teaseuse de Brighton Beach avec une puce de Brooklyn sur l’épaule, un grand sens de l’humour et un espoir secret pour une romance étoilée. Elle est embauchée comme «ma petite amie excitée de la semaine» par Vanya (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, et bientôt les deux sont éperdument amoureux et se dirigent vers Vegas pour une fuite alimentée à la kétamine. Ce n’est cependant pas un conte de fées ; Une fois que les parents milliardaires de Vanya ont eu vent de ce qui s’est passé, ils envoient leurs sbires après Anora et Vanya, qui s’enfuient au premier signe de conflit. Le film démarre frénétiquement, Après des heures équipement à partir de là avec Anora et les Russes pourchassant Vanya partout dans Coney Island, y compris jusqu’à son club de strip-tease (peuplé de plusieurs incroyables strip-teaseuses de la vie réelle). La fin présente un surprenant coup de poing émotionnel de la part de Madison, qui figurait parmi les favoris pour remporter le prix de la meilleure actrice au festival.

Photo : Omnes Films

Il est difficile de faire un bon film de Noël, encore moins un film dont la première a lieu en mai au milieu d’un célèbre festival de films prétentieux, mais celui-ci m’a volé le cœur avec sa nostalgie sans entrave, son humour et sa chaleur authentique. Tyler Taormina Réveillon de Noël à Miller’s Point suit une famille de Long Island lors de ce qui pourrait être la dernière fête de réveillon de Noël chez leur matriarche bien-aimée, entremêlant conversations, moments calmes, romances, disputes et étranges petites quêtes secondaires. Il ne se passe pas grand-chose, mais les vibrations sont incroyablesFanny et Alexandre rencontre l’indie L’amour en fait sans tout le sexisme endémique. Le casting est plein de subtiles surprises : Michael Cera apparaît comme un flic silencieux et vigoureux ; Francesca Scorsese joue une cousine de banlieue.

Photo de : MUBI

Le deuxième film de la scénariste-réalisatrice française Coralie Fargeat après le thriller de 2017 Vengeance, cette fable d’horreur corporelle suit Demi Moore dans le rôle d’une star de Jane Fonda nommée Elisabeth Sparkle qui est renvoyée sans ménagement de son poste de plusieurs décennies en tant qu’animatrice d’une émission d’exercices de jour à succès. Plutôt que de sombrer dans l’obscurité à laquelle elle est vouée, Elisabeth parie sur une drogue du marché noir appelée Substance, ce qui fait sortir Margaret Qualley de son dos. Le reste du film se déroule tout aussi sanglant et sauvage, un cri de rage sous forme cinématographique. Avis sur La substance ont été mélangés avec des critiques en désaccord sur la question de savoir si le film est une œuvre explicitement féministe ou s’il est aussi objectivant que l’industrie qu’il critique, et même moi, je suis toujours aux prises avec cette question. Mais je ne peux pas arrêter d’y penser.

Photo de : X Stream Pictures

Le réalisateur chinois Jia Zhangke travaille sur ce film depuis plus de 20 ans, même s’il ne savait pas au départ à quoi il allait ressembler. Tourné en 2001, 2007, 2017 et 2022, le film raconte la vie de deux amants (Zhao Tao et Li Zhubin) de la ville de Datong, dans le nord-est du pays, alors qu’ils se séparent géographiquement et émotionnellement au cours d’une période sismique de l’histoire moderne de la Chine. Contre le drame fascinant et discret du film – la performance muette de Zhao est l’un des tournants les plus émouvants que j’ai vu ces dernières années – Jia montre, à travers des séquences documentaires d’époque tournées par ses équipes au cours de cette période, la manière dont la relation du pays avec l’Occident a changé. . Considérez-le comme le sien Enfance, mais il raconte non seulement une personne qui change, mais une nation et une culture entières. C’est un chef-d’œuvre de l’un des plus grands réalisateurs du monde.

Photo de : Shellac Films

Lauréat du prix de la meilleure mise en scène, le cinéaste portugais Miguel Gomes grande tournée était l’une des nombreuses candidatures cette année à utiliser des quantités de séquences documentaires de manière intéressante. Un couple britannique sur le point de se fiancer est séparé lorsque l’homme quitte son poste d’administrateur britannique en Birmanie et entame un voyage capricieux et à la dérive à travers l’Asie de l’Est, tiré d’un côté à l’autre par la fortune et un désir tenace de s’éloigner de son mariage imminent. . La femme est comiquement déterminée et incapable d’accepter un non comme réponse ; elle suit son chemin avec une détermination farouche. Le film se déroule en 1918, mais à chaque étape, Gomes utilise des images documentaires contemporaines pour nous placer dans un contexte onirique plus large dans lequel passé et présent se confondent. Les narrateurs parlant dans la langue de chaque pays reprennent l’histoire alors qu’elle traverse les frontières, incorporant des mythes et des rituels locaux pour créer quelque chose qui s’apparente à une fable postmoderne – une fable sur la façon dont deux âmes avec des attitudes complètement différentes envers la vie se retrouvent finalement dans le même voyage. D’une beauté et d’un mystère douloureux, comme tous les films de Gomes.

Photo de : Condor

Le lauréat du Grand Prix du Jury de Payal Kapadia se penche sur la vie de deux infirmières vivant ensemble dans un appartement exigu à Mumbai, chacune essayant de gérer des relations incertaines : l’une est amoureuse d’un jeune musulman issu d’une famille pieuse ; l’autre n’a pas eu de nouvelles de son mari, travailleur migrant, depuis des années. Au moins, ils ont un logement, contrairement à une amie plus âgée qui travaille également à l’hôpital et qui risque de perdre sa maison. La ville bondée et sans sommeil s’impose tout autour d’eux, filmée par Kapadia dans des passages documentaires captivants (un motif stylistique courant à Cannes cette année, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué). Finalement, leurs mondes changent de manière inattendue et irréelle, ce qui amène ce film obsédant et compatissant dans le royaume du réalisme magique.

Photo : Laboratoires d’oscilloscopes

En apparence, le film de Matthew Rankin semble être quelque chose de mieux apprécié par les cinéphiles, mais je soupçonne qu’il trouvera un écho bien au-delà des rangs des pâles et pointus. Dans Langue universelleDans la version légèrement inclinée du monde, Winnipeg et l’Iran ont fusionné. Tout le monde parle farsi. Ils chantent des chants persans. Ils boivent leur thé en mettant d’abord un morceau de sucre dans leur bouche. Le film de Rankin se déroule avec un mélange délicieusement désorientant de réalisme poétique (qui rappelle naturellement la nouvelle vague iranienne), d’envolées de comédie surréaliste et de tristesse ironique et pince-sans-rire. C’est un film magnifique, qui semble chaleureux et familier même si nous réalisons à quel point il est étonnamment original.

Photo de : Bleecker Street

Avec Rumeurs, le légendaire réalisateur canadien Guy Maddin, en collaboration avec ses collaborateurs réguliers, Evan et Galen Johnson, a réalisé ce qui pourrait être son film le plus drôle à ce jour. Mais comme toujours chez Maddin, l’humour est quelque peu raréfié. Rumeurs suit les dirigeants du G7 alors qu’ils se perdent dans une forêt allemande et sont assaillis par de mystérieux personnages anciens tout en étant consumés par leurs propres passions étranges. Heureusement, Maddin et les Johnson développent efficacement leur histoire – aussi loufoque et absurde soit-elle – de sorte que ces attaques constantes contre nos dirigeants inefficaces se fondent en quelque chose de significatif et d’alarmant. Rumeurs commence par se concentrer sur la façon dont le cocon du leadership est à la fois un privilège et une malédiction pour ces personnes. À la fin, nous comprenons que ceux qui sont vraiment condamnés, c’est nous tous. Mais ce n’est pas parce que nous nous étouffons de rire que nous ne rions plus.

Photo: A24

Paolo Sorrentino a vu toutes vos opinions sur le regard masculin et a décidé de les contrer avec un film sur la vie d’une femme d’une beauté transcendante. C’est la ligne de connexion provocatrice, je suppose. Mais en vérité, Parthénope Il s’agit moins d’une belle personne que de notre idée de la beauté elle-même telle qu’elle est réfléchie et projetée, incarnée et perçue. Dans ce film épisodique, Parthénope (interprété en grande partie par Celeste Dalla Porta) entre en contact avec de nombreux personnages : de jeunes amants, une actrice vieillissante, un gangster, un prêtre louche et (dans un intermède étrange et charmant) un John Cheever très ivre joué par Gary Oldman. Quelques-uns la convoiteront, un couple n’osera pas, mais tous l’adoreront à un certain niveau. Et aucun ne sera tout à fait honnête ou honnête avec elle, car il y a quelque chose de fondamentalement flétrissant et aliénant dans le fait d’être en sa présence – c’est un rideau émotionnel que, tout au long de sa vie, Parthénope a du mal à séparer. Elle en vient à se sentir comme un avatar des idées mêmes de jeunesse et de possibilité, ce qui fait également d’elle un avatar du contraire de ces choses : l’idée que la vie finit par nous échapper. En créant un film sur une belle personne, Sorrentino nous rappelle que, dans nos souvenirs, nous étions tous beaux autrefois.

Celui de George Miller Furiosa ressemble à un contrepoint personnel, peut-être nécessaire, aux exaltations de son précédent film dans le Mad Max saga, Route de la fureur. Ce chef-d’œuvre de 2015 était si passionnant qu’il était facile de perdre de vue le tableau plus vaste et plus triste. Furiosa – sombre, stable et suprêmement tordu – nous rappelle qu’aucun de ces trucs n’est vraiment censé être cool. « Nous sommes déjà morts, Little D, toi et moi », dit Dementus, le seigneur de guerre sadique de Chris Hemsworth, à Furiosa vengeresse d’Anya Taylor-Joy à un moment donné du film, en utilisant le surnom qu’il lui a donné lorsqu’elle était enfant. Ce sont la Fin des Temps, et ils sont le Peuple de la Fin. Cette série est née sous le signe du deuil et continue d’y vivre.