De superbes numéros indépendants ce week-end alors que Anora s’est avéré la moyenne par écran la plus élevée de 2024 à 90 000 $ sur six écrans pour un montant brut de 540 000 $. Nous vivons dans le tempsla meilleure extension de plate-forme de l’année, a rapporté 4,2 millions de dollars sur 956 écrans au cours de la deuxième semaine, pour une somme de 4,5 millions de dollars. Nouveaux arrivants Union et La ligne se sont bien comportés sur un écran chacun, tout comme Goodrich sur environ 1 000.

« Nous sommes incroyablement enthousiasmés par les résultats records de ce week-end et par la fantastique réponse de la critique et du public au film lauréat de la Palme d’Or de Sean Baker. Anora. Baker est un réalisateur singulier qui comprend vraiment le pouvoir de l’expérience théâtrale et combien il est important que les films soient vus en salle », a déclaré Neon. « Avec Mikey Madison dans sa performance sans précédent dans le rôle d’Anora et le fort potentiel de récompenses du film, il ne fait aucun doute qu’il continuera à captiver un large public à l’approche de l’automne. »

Le PSA le plus élevé de l’année s’élève désormais à 90 000 $ du Lincoln Center, Angelika et Alamo Brooklyn à New York et, à Los Angeles, du Grove, Century City et Burbank à Los Angeles. C’était non. 1 à tous les emplacements. Sortes de gentillesse à 75 000 $ par écran lors de son ouverture en juin, il était le précédent détenteur du record PSA 2024, avec Yorgos Lanthimos et la star Emma Stone fraîchement sortis du buzz et du box-office de Pauvres choses.

Anoraqui se situe à 98 % sur Rotten Tomatoes, a également atteint le deuxième PSA le plus élevé après la pandémie derrière seulement celui de Wes Anderson. Ville astéroïde. Il figure dans le top 5 des messages d’intérêt public des cinq dernières années, aux côtés de la Palme d’Or de Neon et de l’Oscar du meilleur film. Parasite ainsi que Ville d’astéroïdes, gemmes non taillées et Le favori.

Les acclamations de la critique et du public ont placé le film sur la même trajectoire. Parasitedit Néon.

Le film de Bong Joon-ho était un crossover art et essai majeur, rapportant 53 millions de dollars de recettes nationales.

Écrit et réalisé par Sean Baker, produit par Alex Coco, Samantha Quan et Sean Baker, le film met en vedette Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian et Vache Tovmasyan dans une variation comique d’une histoire de Cendrillon des temps modernes.

Madison (Il était une fois à Hollywood) est Ani, une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn dont la vie prend une tournure inattendue lorsqu’elle rencontre et épouse impulsivement Vanya, le fils impétueux d’un milliardaire russe. Cependant, lorsque les parents de Vanya ont vent de l’union, ils envoient leurs acolytes annuler le mariage, déclenchant une course-poursuite sauvage dans les rues de New York.

Neon a obtenu les droits nord-américains de Anora avant ses débuts à Cannes fin 2023, consolidant ainsi sa cinquième Palme d’Or consécutive (après Parasite, Titane, Triangle de tristesse et Anatomie d’une chute ).

Il a ensuite été projeté au TIFF et au New York Film Festival. Il s’agit du huitième film de Sean Baker en tant que scénariste-réalisateur avec des titres déjà acclamés, dont Fusée rouge (2021), Le projet Floride (2017), et Tangerine (2015).

Anora poursuit son expansion en salles au cours des prochaines semaines en vue d’une large diffusion en novembre.

Passage aux A24 Nous vivons dans le temps – un bouchon majeur pour la romance avec la meilleure extension de plateforme de l’année pour l’histoire d’amour de John Crowley avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Il est entré dans le top 5 sur seulement 985 écrans avec un week-end impressionnant de 4,2 millions de dollars, un montant brut de 4,5 millions de dollars et le numéro 1. 5 places au box-office national.

RT Certified Fresh auprès des critiques et avec un score d’audience de 90, les sorties montrent des jeunes femmes arrivant en masse (85 % de moins de 35 ans et 70 % de femmes) avec un bouche-à-oreille continu pour les stars Andrew Garfield et Florence Pugh.

Ouvert en version limitée la semaine dernière et qui s’étendra ensuite avec les derniers chiffres, le préparant pour une belle course.

Goodrich avec Michael Keaton et Mila Kunis a rapporté 650,2 000 $ sur un peu plus de 1 000 écrans. Réalisé par Hallie Meyers Shyerdistribué par Ketchup Entertainment, Goodrich a d’excellents résultats d’enquêtes et d’audience (91%). Apparition de Michael Keaton sur Samedi soir en direct la nuit dernière pourrait donner une impulsion au film aujourd’hui et en semaine. Keaton est Andy Goodrich, dont la vie est bouleversée lorsque sa femme (Laura Benanti) et la mère de leurs jumeaux de neuf ans entrent dans un programme de réadaptation de 90 jours, le laissant seul avec leurs jeunes enfants. Plongé dans le monde de la parentalité moderne, Goodrich s’appuie sur sa fille issue de son premier mariage, Grace (Kunis), alors qu’il évolue finalement pour devenir le père que Grace n’a jamais eu.

Bleecker Street apprécie la comédie Rumeurs rapportera 314,1 000 $ pour le week-end d’ouverture sur 630 écrans. Réalisé par Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson et mettant en vedette Cate Blanchett, Alicia Vikander, Roy Dupuis, Nikki Amuka-Bird et Charles Dance, le film a été présenté en première mondiale à Cannes et projeté au TIFF, au Festival du film de New York et au BFI de Londres. Suit les sept dirigeants des démocraties les plus riches du monde lors du sommet annuel du G7, où ils tentent de rédiger une déclaration provisoire concernant une crise mondiale.

Road Attractions estime 275,6 000 $ pour Faire preuve de pardon sur 774. Le premier long métrage du peintre Titus Kaphar met en vedette André Holland, Aunjanue Ellis-Taylor, John Earl Jelks et Andra Day. Holland incarne un artiste dont le chemin vers le succès est déraillé par une visite inattendue de son ex-père.

En version limitée : Unionle documentaire lauréat du prix spécial du jury de Sundance, qui a récemment été sélectionné dans la prestigieuse liste restreinte de DOC NYC, a été inauguré en exclusivité à New York ce week-end et devrait rapporter 10 000 $ au IFC Center avec plusieurs projections à guichets fermés dans une salle de seulement 114 places. . Un des principaux candidats aux prix, Brett Story et Stephen Maing, autodistribué par Level Ground Productions, ajoutera plus de 15 marchés mardi prochain via des engagements spéciaux ainsi que des ouvertures traditionnelles à Los Angeles, Seattle, Chicago et Austin le 25 octobre. des travailleurs ordinaires qui, en 2022, sont entrés dans l’histoire en remportant leur élection pour devenir le tout premier lieu de travail syndiqué d’Amazon aux États-Unis – annoncé comme la victoire la plus importante pour les syndicats depuis les années 1930.

Utopia a ouvert le Tribeca, loué La ligne en exclusivité au Regal Union Square ce week-end à New York pour un montant estimé à 8,5 000 $. Connu pour son engagement à soutenir les cinéastes émergents, Utopia poursuit sa mission avec le premier long métrage d’Ethan Berger qui explore le côté obscur des fraternités universitaires. Après une première mardi en présence de talents tels qu’Alex Wolff, Halle Bailey, Lewis Pullman et Austin Abrams, le film a été propulsé par les médias sociaux d’Utopia et le soutien dévoué des acteurs et de l’équipe, comme les apparitions très médiatisées d’Alex Wolff sur Drew Barrymore, Bonjour Amérique et d’autres points de vente majeurs lors de sa tournée avec Billie Eilish.

La ligne s’étend à plus de 25 marchés la semaine prochaine, y compris le Landmark Sunset à Los Angeles. Utopia continue d’annoncer chaque semaine de nouvelles dates et événements sur les réseaux sociaux en plus du

Des vestiges notables: Jason Reitman samedi soir de Sony a vu environ 1,8 million de dollars sur 2 336 écrans au cours de la semaine 4 pour une somme de 7,6 millions de dollars à un non. 9 place au box-office.

Pour son cinquième week-end, la sortie par Mubi du film de Coralie Fargeat Le fond a continué à bien tenir puisqu’il a dépassé 13 millions de dollars avec un week-end brut estimé à 878,6 000 dollars pour le week-end sur 548 écrans pour un par écran et un nouveau cume poussant 13,4 millions de dollars.