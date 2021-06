‘Anonymous’ tourne sa colère contre Elon Musk pour le ‘trolling’ du bitcoin, avertit de façon inquiétante le milliardaire de ‘ATTENDRE NOUS’ – RT USA News

Un groupe prétendant faire partie du mouvement Anonymous a appelé à la guerre avec Elon Musk, accusant le fondateur de Tesla de manipuler des crypto-monnaies, entre autres péchés présumés, et suggérant qu’il doit faire face à une bataille à venir.

« Vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez trouvé votre partenaire » a déclaré le groupe dans un message vidéo publié samedi sur une chaîne YouTube « Anonyme » vérifiée avec quelque 145 000 abonnés ainsi que sur son Twitter avec plus de 5,8 millions de followers. « Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Attendez-nous. »

Musk, qui a également fondé SpaceX et se classe comme la troisième personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 151 milliards de dollars, a apparemment suscité la colère du groupe avec de récents tweets qui ont fait chuter les prix du bitcoin. La monnaie numérique a chuté de plus de 6% vendredi, après avoir publié un mème d’un couple se séparant sous les symboles du bitcoin et d’un cœur brisé.

« Des millions d’investisseurs particuliers comptaient vraiment sur leurs gains cryptographiques pour améliorer leur vie », ‘Anonyme’ dit. « C’est quelque chose que vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes né dans la richesse volée d’une mine d’émeraude de l’apartheid sud-africain et que vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemble la lutte pour la plupart des travailleurs du monde. »

Tout en reconnaissant que les investisseurs en bitcoins savent qu’ils doivent s’attendre à une volatilité du marché, ‘Anonymous’ a déclaré que Musk a montré « un mépris flagrant » pour les travailleurs. « Alors que les gens qui travaillent dur voient leurs rêves liquidés à cause de vos crises de colère en public, vous continuez à vous moquer d’eux avec des mèmes de l’un de vos manoirs à un million de dollars », dit le message.

Le groupe a également accusé Musk d’exploiter le travail des enfants dans les mines de lithium à l’étranger et de nuire à l’environnement. Il a déclaré qu’il était confronté à la réalité alors que son image publique sterling commençait à s’effriter.





« Vous avez joui de l’une des réputations les plus favorables de quiconque dans la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde avec des voitures électriques et l’exploration spatiale », dit le groupe. « Mais récemment, votre image publique soigneusement créée est exposée, et les gens commencent à vous voir comme rien de plus qu’un autre mec riche narcissique qui a désespérément besoin d’attention. »

Musk a peut-être répondu de manière énigmatique à la bordée lorsqu’il a publié un tweet plus tard samedi, disant: « Ne tuez pas ce que vous détestez, sauvez ce que vous aimez. » Il a également dit plus tôt, « Les biens et services sont l’économie réelle. Toute forme de monnaie n’en est que la comptabilité. »

Ne tue pas ce que tu détestes, sauve ce que tu aimes – Elon Musk (@elonmusk) 5 juin 2021

Le message avait été vu plus de 740 000 fois sur YouTube au moment de la rédaction. De nombreux observateurs ont suggéré que le groupe pourrait causer des dommages importants au milliardaire.

« Depuis qu’Anonymous a publié une vidéo exposant Elon Musk, pourrais-je suggérer une belle cachette ? » a demandé un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Rowan Moon. « J’ai entendu dire que Mars est une bonne option. Peut-être pourriez-vous emmener Trump et ses rejetons avec vous. »

Depuis qu’Anonymous a sorti une vidéo exposant Elon Musk… pourrais-je suggérer une belle cachette. J’ai entendu dire que Mars est une bonne option. Peut-être que vous pourriez emmener Trump et ses spawns avec vous…..😏#Truth2Voice – 🖤🦋Rowan Moon🦋🖤 (@oXxRowanxXo) 5 juin 2021

Cependant, il y a également eu un débat pour savoir si le groupe est authentique et, dans l’affirmative, quelle ramification du mouvement sans chef est derrière la vidéo inquiétante, car elle est décentralisée.

Un groupe anonyme sur Twitter, @YourAnonNews, qui compte 6,7 millions de followers, refusé son implication, tout en approuvant apparemment le message. Le groupe a souhaité « tous mes vœux » aux partisans du bitcoin et de la monnaie numérique « dans leur dispute en cours avec Elon Musk », suggérer un autre groupe anonyme – @BscAnon était derrière le clip viral.

Cependant, BscAnon a également pris ses distances par rapport à la vidéo. « Ce n’est pas notre vidéo à Elon Musk pour mémoire, » le groupe mentionné.

Tandis que certaines précipité pour qualifier le clip de « faux », YouTuber et passionné de cryptographie Meet Kevin a fait valoir qu’il ne servait à rien de retracer la vidéo, car Anonymous a toujours été « un mouvement décentralisé avec plusieurs chapitres. »

« N’oubliez pas qu’il s’agit d’un mouvement décentralisé avec plusieurs chapitres – donc un refus ne signifie pas que les autres chapitres ne sont pas impliqués et vice versa » a-t-il tweeté.

Beaucoup de confusion quant à savoir si la vidéo anonyme était fausse ou non. Ce groupe anonyme le partage. D’autres nient que cela vienne d’eux. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un mouvement décentralisé avec plusieurs chapitres – donc un refus ne signifie pas que les autres chapitres ne sont pas impliqués et vice versa. https://t.co/wX9mx8TzO0 – Rencontrez Kevin (@realMeetKevin) 6 juin 2021

