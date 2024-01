Anomalies microstructurales du cerveau, fatigue et dysfonctionnement cognitif après un COVID-19 léger

Nous avons évalué un groupe de 97 individus non vaccinés (sans antécédents ni présence actuelle de symptômes d’anxiété, de dépression et de symptômes psychiatriques) après une infection légère par le SRAS-CoV-2. Nous avons détecté des maux de tête persistants, de la fatigue, une somnolence excessive, un dysfonctionnement cognitif et de subtiles anomalies microstructurales blanches à l’IRM. Bien que l’analyse DTI ait révélé une augmentation de la diffusivité axiale par rapport aux témoins, l’investigation du réseau en mode par défaut avec IRMf à l’état de repos ne différait pas entre les patients et les témoins. De plus, l’intensité de la fatigue et de la somnolence n’était pas corrélée à la connectivité fonctionnelle du DMN.

Symptômes cliniques persistants

La proportion de femmes ayant répondu à notre questionnaire en ligne pour le recrutement était plus élevée que celle des hommes, comparable à une autre étude.54 qui a mené une enquête en ligne. Il n’existe jusqu’à présent aucune preuve claire si le sexe est un facteur de risque de développement ou de perpétuation des effets post-infectieux du COVID-19. Cependant, une méta-analyse récente de 134 cohortes a révélé que les femmes et les cohortes féminines étaient plus susceptibles de connaître une détérioration de leur santé mentale.55. En outre, d’autres études ont démontré que le sexe féminin est associé au syndrome de la COVID longue.56 et une fatigue post-infectieuse plus fréquente44.

Deux mois après la période aiguë de l’infection au COVID-19, les symptômes les plus fréquemment signalés étaient des difficultés de mémoire (36,1 %), de la fatigue (30,9 %) et des maux de tête (28,9 %), suite aux rapports précédents.54,57. Nos résultats sont conformes à une étude récente qui a comparé 138 818 personnes infectées par le COVID-19 à 5 985 227 sans COVID-19 après 2 ans de suivi et a confirmé un risque accru de séquelles post-aiguës chez les personnes non hospitalisées, y compris en matière de santé mentale. problèmes, dysfonctionnement neurologique et fatigue58. Bien que la fatigue ait été auto-déclarée par un tiers des patients, l’examen des scores CFQ-11 a révélé une fréquence de fatigue plus élevée chez les patients (83,5 %) que chez les témoins (62 %), confirmant que les symptômes de fatigue persistent quelle que soit la gravité de la fatigue. infection aiguë, comme indiqué précédemment dans un groupe de 128 personnes examinées avec un intervalle médian de 10 semaines après l’apparition des premiers symptômes du COVID-1944. Comme récemment rapporté59, nous avons également identifié une somnolence excessive dans le groupe de patients (35 %), par rapport aux témoins (11 %). Dans l’ensemble, après avoir exclu les sujets présentant des symptômes actuels (ou passés) d’anxiété (ou de dépression), nous démontrons des symptômes persistants dans un groupe d’individus légèrement infectés et très instruits.

Dysfonctionnement cognitif et COVID-19

Des études récentes ont confirmé un dysfonctionnement cognitif post-infectieux chez les survivants du COVID-19 (après une hospitalisation en soins intensifs ou en service) et chez des sujets non hospitalisés.3,9,10,60. Cependant, les troubles cognitifs après une infection légère (sans hospitalisation) ne sont pas bien compris. De plus, l’impact de l’hospitalisation sur les fonctions neuropsychologiques n’est pas clair, car la littérature ne montre pas de manière cohérente les différences neuropsychologiques liées à la gravité de la phase aiguë ou à l’hospitalisation.56,61,62. Dans une analyse récente de 35 patients après leur sortie d’hôpital (12,6 ans d’études et environ 26 jours après leur sortie), l’application de tests neuropsychologiques supervisés a révélé des performances anormales principalement en termes d’aisance verbale (11,4%), de flexibilité mentale et de mémoire de travail (8,6%).60. Notre groupe de 74 participants non hospitalisés présentait des taux plus élevés de déficiences en matière de fluidité verbale phonémique (20,8 %), de fluidité verbale sémantique (16,3 %), de mémoire verbale immédiate épisodique (16,3 %) et de vitesse de traitement (11,7 % en lecture FDT et 10% en FDT-Comptage). Par rapport à l’étude mentionnée ci-dessus, nous avons examiné davantage de participants et détecté des troubles cognitifs, après un intervalle plus long depuis l’infection aiguë (environ 79 jours). Jusqu’à présent, d’autres chercheurs ont appliqué une variété de tests cognitifs non supervisés.3,63 et ont également démontré des déficits d’attention chez les survivants. Malgré les différences méthodologiques (utilisation de « l’évaluation optimisée pour le web »), une étude63 a évalué un large échantillon de 81 337 individus (bien que seulement 326 sujets aient eu un diagnostic confirmé de COVID-19) et a détecté des anomalies dans les « fonctions cognitives ou exécutives supérieures », en particulier dans les tâches à composante sémantique et dans celles nécessitant une attention visuelle sélective.

Dans une étude64 qui a évalué les fonctions cognitives de 740 patients (379 non hospitalisés ; environ 7,6 mois après l’infection au COVID-19), des déficiences ont été observées dans la vitesse de traitement de l’attention, des fonctions exécutives, de la fluidité verbale phonologique et sémantique, et des déficits de mémoire associés compte tenu du codage et les étapes d’évocation. Fait intéressant, si nous appliquons un score z de − 1,5 comme critère de déficience, nous observons une altération de la fluidité verbale phonémique chez 16 % de notre groupe, ce qui est comparable aux 11 % signalés. De plus, des caractéristiques des syndromes dysexécutifs, notamment la confusion et les difficultés attentionnelles, ont été associées à des plaintes cognitives présentées par des patients après une infection au COVID-19.65. L’évaluation en ligne d’un groupe de 18 jeunes sujets post-infectés (âge moyen 42 ans) avec un intervalle médian de 85 jours après le diagnostic a détecté des altérations de la mémoire à court terme, de l’attention et de la concentration.66.

Guo et coll.67 évalué les déficits cognitifs avec une évaluation en ligne (y compris la mémoire, le langage et les fonctions exécutives). L’étude a comparé 181 patients atteints de COVID-19 autodéclarés (seulement 65 confirmés, combinant des infections aiguës légères, modérées et sévères) avec 185 témoins sains et ont signalé de mauvaises performances de mémoire par rapport au groupe témoin.

Une revue systématique et une métaanalysedix analysé 175 patients qui se sont rétablis du COVID-19 et ont confirmé un dysfonctionnement cognitif par rapport à des témoins sains. Malgré les différences méthodologiques (liées aux évaluations cognitives, à l’inclusion de patients présentant une infection aiguë sévère et à des intervalles variés après une infection aiguë), qui peuvent avoir contribué au niveau modéré d’hétérogénéité entre les études (I2= 63 %), l’analyse de sensibilité a donné des résultats similaires, suggérant la persistance des troubles cognitifs, au moins de 1 à 6 mois.

Malheureusement, les variabilités méthodologiques (compte tenu des critères d’inclusion, de l’intervalle après le diagnostic et de la gravité de l’infection aiguë et des méthodes d’évaluation) entre ces études cognitives compromettent les comparaisons. Cependant, indépendamment de ces différences méthodologiques (et des variations du délai après le diagnostic), nous avons également observé des dysfonctionnements du langage et des fonctions exécutives, de la mémoire épisodique et de la vitesse de traitement qui concordent avec les données de la littérature. Le fait que nous ayons détecté des troubles cognitifs près d’un an après le diagnostic chez certaines personnes n’est pas surprenant, puisqu’une étude récente a confirmé le risque de dysfonctionnement cognitif après 2 ans.9.

Un fait intrigant est que nous avons observé une proportion élevée de performances moyennes faibles dans notre échantillon de patients (qui ont un niveau d’éducation moyen élevé), y compris la mémoire épisodique verbale immédiate et tardive, la fluidité verbale phonologique et sémantique, la mémoire épisodique visuospatiale immédiate, le traitement. vitesse et contrôle inhibiteur. Bien que la plupart des sujets n’aient pas présenté de scores significativement dégradés par rapport aux données normatives, nous pensons que la faible performance moyenne affectant différents domaines peut avoir un impact négatif dans la vie quotidienne, en particulier chez les individus ayant des niveaux d’éducation et des exigences cognitives élevés.

Analyses IRM

Modifications du DTI

Bien que contradictoires, certaines études ont démontré des changements dans la MW chez les survivants hospitalisés.14,15,23,68. Cependant, moins d’altérations de la MW ont été étudiées chez les individus après une infection légère.16. Alors que l’évaluation de 22 patients hospitalisés avec un suivi d’un an a montré une FA plus faible dans le corps calleux des patients sévères, une autre étude portant sur 60 patients hospitalisés (3 mois après leur sortie) a observé une FA plus élevée associée à une réduction de MD, RD et AD.14. De même, une anisotropie fractionnaire élevée a été rapportée dans l’étude d’un individu atteint d’encéphalite auto-immune post-COVID.69 . Nous avons récemment évalué 56 patients présentant une infection aiguë légère à modérée (95 % non hospitalisés, sans évaluation des symptômes d’anxiété ou de dépression).16et n’a pas identifié d’altérations significatives de FA, AD, RD et MD ; cependant, il y avait une réduction significative de la densité des fibres dans différentes régions, principalement dans l’hémisphère gauche. Les analyses de 86 patients (29 hospitalisés et 57 non hospitalisés ; âge moyen de 50 ans et environ un an après l’infection aiguë) par rapport à 36 témoins ont identifié une réduction globale de l’anisotropie fractionnaire, de la diffusivité moyenne, de la diffusivité axiale et de la diffusivité radiale.70 . Contrairement à notre groupe de sujets non hospitalisés (sans antécédents ni symptômes neuropsychiatriques actuels), les auteurs ont inclus des individus hospitalisés (33 %), des symptômes de dépression (27 % ; moyenne BDI-II de 14 points), d’anxiété (9 %). , et un âge plus avancé (âge moyen de 50 ans). Nous avons émis l’hypothèse que la réduction des mesures de DTI dans l’étude de Diez-Cirarda et al.70 (contrairement aux valeurs élevées de diffusivité axiale dans la présente étude) et l’absence de changements dans l’étude réalisée par Bispo et al.16pourrait être associé à la combinaison de différentes méthodologies et aux différences cliniques des groupes inclus dans chaque étude.

Nous avons considéré l’absence d’antécédents ou la présence actuelle de symptômes neuropsychiatriques dans notre groupe de patients comme nécessaire pour démêler l’interaction entre les symptômes d’anxiété (et de dépression) et l’infection au COVID, en considérant l’impact négatif possible des deux sur la structure de la substance blanche. Nous avions précédemment signalé une association entre l’intensité des symptômes d’anxiété et l’atrophie du cortex orbitofrontal.13; une autre étude portant sur 42 patients (37 hospitalisés) a identifié une corrélation négative entre les scores BDI et la MA dans un petit groupe de l’hémisphère gauche23. Par conséquent, nos résultats actuels suggèrent un…