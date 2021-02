«  Annulez-les avant de nous annuler  »: le PDG de Gab dit que les banques ont interdit la plate-forme en raison de frottis médiatiques

Trois banques ont refusé de faire affaire avec Gab, un concurrent de Twitter franc-parler de la liberté d’expression, ces dernières semaines, a révélé le directeur général de la société. Andrew Torba a attribué le développement aux succès des médias grand public.

La troisième banque à rompre sa relation avec l’entreprise en trois semaines a déclaré lundi à Torba qu’elle le faisait en raison de « Toutes les mauvaises choses que la presse a écrites sur Gab, » a-t-il déclaré dans une interview publiée par le journal conservateur National File.

Parler à @NationalFile, Le PDG de Gab, Andrew Torba, a révélé que la plate-forme de médias sociaux sur la liberté d’expression avait été bannie de trois banques différentes en trois semaines, en raison des dénonciations des médias grand publichttps: //t.co/6W64CksLGD – Jack Hadfield 👍🇬🇧 (@JackHadders) 23 février 2021

«Nous vendons des chapeaux, des chemises et une licence de logiciel à notre service GabPRO. Nous avons une communauté qui respecte la loi et l’ordre. Pourtant, des banques et d’autres services nous interdisent à gauche et à droite » Torba s’est plaint.

Gab a été fondé en 2016 mais a été attaqué presque depuis le début du refus de Torba de «Discours de haine de la police.» Sa popularité a bondi le mois dernier, après les interdictions du président Donald Trump dans la Silicon Valley et la fermeture de Parler, un autre réseau de liberté d’expression populaire parmi les conservateurs purgés. Torba s’est vanté de 272 millions de visites sur site.

Aussi sur rt.com La plateforme de « liberté d’expression » Gab gagne en popularité à la suite de la purge Trump de la Silicon Valley

Cependant, la popularité a également attiré les critiques des médias grand public. Le New York Post a décrit Gab comme «Alt-right», tandis que les tabloïds britanniques Sun and Independent l’appelaient «Refuge pour les extrémistes» et l’a accusé de contribuer à la violence.

Torba a déclaré à National File qu’il ne faudrait pas longtemps avant que quiconque refuse d’accepter «L’orthodoxie éveillée de la théorie critique qui a consumé tous les recoins de notre culture» est également banni par les banques, exhortant les Américains à «Cherchez les banques chrétiennes et les coopératives de crédit locales, et arrêtez de faire des affaires avec des banques qui ne partagent pas ou ne soutiennent pas les valeurs américaines.»

Nous devons tous les annuler de manière proactive avant qu’ils ne nous annulent

Des individus ont déjà perdu leur emploi pour avoir simplement un compte Parler ou Gab, alors que les médias sociaux et grand public poussent à interdire tout ce qui est en désaccord avec la nouvelle administration démocrate et les médias traditionnels comme dangereux. « désinformation. »

Une semaine à peine après l’investiture du président Joe Biden, son administration a bloqué la règle édictée par Trump qui aurait interdit aux grandes banques de discriminer des catégories entières d’entreprises ou d’individus. La règle de l’accès équitable était censée empêcher une répétition de l’opération Chokepoint, une attaque de l’administration Obama contre des entreprises politiquement impopulaires mais légales telles que les prêteurs sur salaire ou les fabricants d’armes à feu.

