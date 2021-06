Le message controversé a été publié il y a plus de dix ans en mai 2011.

En marquant l’utilisateur de Twitter @tasha_kai00, Rapinoe a écrit : « tu as l’air asiatique avec ces yeux fermés ! »

Bien que la poignée ait été supprimée, d’autres recherches ont révélé qu’elle appartenait à Natasha Kai.

@tasha_kai00 tu as l’air asiatique avec ces yeux fermés ! – Megan Rapinoe (@mPinoe) 19 mai 2011

Également membre de l’USWNT, qui conquiert tout, Kai est d’origine caucasienne, philippine, chinoise et hawaïenne.

Et dans le pire moment possible pour Rapinoe, une sainte patronne de la signalisation de la vertu, le message a émergé juste un jour après qu’elle a été annoncée comme une nouvelle « pionnière » pour Victoria’s Secret, qui se débarrassera de ses modèles emblématiques Angel alors qu’elle tente de « façonner l’avenir » de sa marque de lingerie.

Avec son nouveau partenariat, Rapinoe ajoute Victoria’s Secret à une longue liste de sponsors qui incluent Nike, Subway, Clif Bar, Schmidt’s et la compagnie d’assurance-vie Symetra.

Mais maintenant, il reste à voir si elle deviendra la dernière victime de la culture d’annulation qu’elle approuve.

En 2019, le vainqueur de la Coupe du monde a déclaré dans une interview que tous les joueurs qui ne sont pas exaspérés par le racisme font « partie du problème » tout en imposant des amendes pour lutter contre le racisme est une « blague ».

« S’il y a jamais un cas de racisme, si chaque joueur sur le terrain n’est pas indigné, alors pour moi, ils font partie du problème », a-t-elle déclaré à la BBC.

J’espère qu’elle se sent comme ça à propos d’être annulée pic.twitter.com/kq5ODQ05sR — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧 (@Dougzzta) 17 juin 2021

Jusqu’à ce que des mesures soient prises, cependant, l’ironie et l’hypocrisie n’ont pas échappé aux utilisateurs en ligne.

« Annulez-la » l’un a demandé, comme un autre l’a noté : « Une annulation immédiate et totale semble appropriée dans ce cas ».

« Ce sont toujours les wokies qui ont les meilleurs vieux tweets », quelqu’un d’autre a dit, comme un autre utilisateur pourrait « entendre les ligaments s’étirer en préparation de la gymnastique mentale nécessaire pour défendre cela ».

Cela devrait bien se passer lorsque cette équipe se rendra à Tokyo pour les Jeux olympiques. #Hypocrisie#HypocriteLeftpic.twitter.com/Tx3Yz5HLeB – @artie_rx (@artie_rx) 17 juin 2021

Double standard et hypocrisie des deux côtés – Jack Tanner (@mrjacktanner) 17 juin 2021

Doutant que quelque chose sera fait, il a été dit : « Elle est doublement protégée, il n’en sortira rien. »

Et jusqu’à présent, ni Rapinoe, Victoria’s Secret ni les soutiens du joueur n’ont encore commenté la débâcle.

Certains souligneraient l’ironie étant donné que chaque fois que quelqu’un d’autre s’exprime sur des questions importantes où Rapinoe pense qu’une ligne a été franchie, elle est généralement la première à remettre le monde en ordre.

Plus tôt cette année, l’icône de la NBA, Draymond Green, a dit aux professionnelles du sport d’arrêter de « se plaindre » et de trouver des moyens plus dynamiques de gagner plus d’argent pour leurs ligues, ce qui améliorerait à son tour leurs salaires.

« Ils ne présentent pas les mesures qu’ils peuvent prendre pour changer [the pay gap], « Vert remarqué. « Donc, ça se présente comme une plainte. »

« Parce que les gens qui peuvent le changer, ils vont simplement continuer à dire: » Eh bien, les revenus ne sont pas là. Les revenus ne sont pas là. Donc, si vous n’apportez pas de revenus, nous pouvons n’augmentez pas votre salaire. Ils vont continuer à l’utiliser », il continua.

En avril, Rapinoe est intervenu en disant que le baller « évidemment a montré tout ton cul en ne comprenant même pas de quoi nous parlons tous tout le temps – les joueurs de la WNBA et nous dans l’équipe nationale ».

« Vous ne pensez pas que nous avons demandé plus d’argent ? Je veux dire, pourquoi crions-nous ? Non-stop ! elle bouillonnait.

« Nous savons tout cela, sur tous les mouvements sociaux et toutes les personnes qui sont marginalisées, que ce soit par la race ou le sexe, la religion, la sexualité, quoi que ce soit, ce n’est pas seulement leur travail d’être ceux qui luttent contre l’oppression, » ajouta Rapinoe.

« Nous avons aussi besoin de tous les autres », continua-t-elle. « Donc, avoir quelqu’un qui sait ce que c’est que d’être opprimé, à bien des égards, pour tout remettre sur les joueuses ou les personnes qui pratiquent un sport féminin, c’est vraiment décevant. »