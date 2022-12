Annuler Noël ? L’inflation oblige certains Canadiens à changer leur façon de célébrer

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Comment gérez-vous les prix élevés à l’approche de la saison des cadeaux ?

Mis à part les récents blocages, cette saison des fêtes marquera la première fois dans la vie de Davis Gallagher qu’il ne passera pas Noël avec sa famille, et il blâme le climat économique actuel du Canada.

Bien que ce soit l’un de ses moments préférés de l’année, le joueur de 24 ans saute Noël.

Gallagher, qui vit et travaille comme déménageur à Montréal, dit que son travail ne paie pas assez pour justifier les dépenses supplémentaires qui accompagnent les vacances, tandis que les coûts élevés rendent pratiquement impossible de suivre le rythme.

“Je ne veux pas que vous pensiez que je suis une sorte de galopin”, a-t-il dit. “Je ne peux tout simplement pas me le permettre avec la montée en flèche du prix de l’essence, du loyer, de l’épicerie et de tout. Je ne gagne tout simplement pas assez d’argent pour pouvoir dépenser de l’argent en essence cette année. Je vis d’un chèque de paie à l’autre.”

Alors que la fin de 2022 approche pour les Canadiens, il ne semble pas que les prix élevés et l’inflation disparaissent de sitôt. La Rapport sur les prix alimentaires 2023 prévoit qu’une famille type verra sa facture alimentaire grimper à plus de 1 000 $ l’année prochaine. La semaine dernière, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur pour la septième fois cette année dans la lutte contre l’inflation, qui se situe maintenant à 4,25 %, son plus haut niveau depuis 2008.

Même le le prix des sapins de noël est en hausse cette année, à hauteur de 10 %, dans un contexte de pénurie nationale et de coûts agricoles et de carburant plus élevés. Et le nombre de Canadiens qui dépendent des organismes de bienfaisance augmentera à 22 % dans les mois à venir, en raison de la hausse du coût de la vie, selon une récente enquête Ipsos.

Davis Gallagher, dont la famille vit dans la région d’Ottawa, dit qu’il était difficile de leur dire qu’il sautait Noël et qu’il ne rentrait pas à la maison, mais reconnaissant qu’ils ne lui aient pas causé beaucoup de chagrin à cause de sa situation financière. (Davis Gallagher)

« Met un frein à vos esprits »

Les parents et la sœur de Gallagher vivent dans la région d’Ottawa. Il dit qu’il était difficile de leur dire qu’il sautait les vacances et qu’il ne rentrait pas à la maison, mais reconnaissant qu’ils ne lui aient pas causé beaucoup de chagrin à cause de sa situation financière.

“J’ai dû les appeler et leur dire : ‘Écoutez, j’aime Noël, j’aime rentrer à la maison, mais je ne peux pas me permettre de m’absenter du travail et de payer l’essence pour rentrer à la maison et voir tout le monde, et encore moins dépenser beaucoup d’argent sur les cadeaux. Je vous aime tous, mais ça n’arrivera tout simplement pas.'”

La décision de sauter Noël a été ce que Gallagher appelle un “rappel douloureux” de la difficulté d’une année pour lui et de ce qu’il va manquer – y compris son chien et ses chats à la maison, et la tradition annuelle de la soirée taco de la veille de Noël avec famille.

“Cela a toujours été quelque chose qui a apporté de la joie dans ma vie. Cela met vraiment un frein à votre moral”, a-t-il déclaré.

Kelly Bos dit que prendre de grandes décisions financières ou sociales, comme l’a fait Gallagher, peut être stressant et aggravé pendant la période des fêtes.

La psychothérapeute de Gravenhurst, en Ontario, encourage les personnes qui ont du mal à demander de l’aide – ajoutant que «récession» est un mot qui revient sans cesse dans ses conversations avec ses clients, et cela les rend anxieux.

“Je pense que beaucoup de gens réduisent leurs dépenses”, a déclaré Bos. “J’ai l’impression que c’est difficile parce que nous sortons en quelque sorte des restrictions sociales ou événementielles. Donc, il y a beaucoup de tentation de se lancer. Mais je pense qu’il y a de l’hésitation.”

À cette période de l’année, Bos dit que les gens sont occupés et peuvent être distraits, laissant les autres seuls sans beaucoup de soutien. Elle encourage les gens à se surveiller les uns les autres.

“Cela pourrait être quelqu’un que vous ne connaissez même pas très bien. Peut-être un voisin. Vous remarquerez peut-être qu’ils sont seuls cette année. Ou un collègue. Développez-vous d’une manière ou d’une autre. Ayez du sens”, a-t-elle déclaré.

Soyez votre propre scrooge subtil

Taz Rajan, qui aide les gens à gérer leur dette en tant que partenaire d’engagement communautaire avec la société canadienne Bromwich and Smith, félicite Gallagher d’avoir dit non à Noël et non de s’endetter pour le payer.

Quant à trouver cet équilibre délicat entre dire non à certaines choses tout en profitant de la saison des fêtes, Rajan dit que l’une des choses les plus importantes à faire est de respecter votre budget et d’être honnête à ce sujet.

“Dans un monde idéal, vous ne devez pas être laissé de côté. Dans un monde idéal, vous pouvez dire à quelqu’un qui vous a invité chez lui, et c’est un repas-partage, que ce n’est tout simplement pas dans votre budget d’apporter un article de repas-partage”, a-t-elle déclaré. dit, ajoutant que vous pourriez plutôt offrir de contribuer en faisant la vaisselle.

Les gens devraient éviter d’essayer de suivre les Jones pendant les vacances, a-t-elle déclaré, et se donner le cadeau de ne pas s’endetter davantage pour commencer 2023.

Taz Rajan est un partenaire d’engagement communautaire avec les syndics autorisés en insolvabilité Bromwich et Smith. Elle applaudit Gallagher pour sa réticence à accumuler des dettes pendant les vacances. (Taz Rajan)

Paul Berton ne pense pas que l’inflation et le coût de la vie élevés au Canada changent la façon dont les gens dépensent.

Le journaliste et auteur de Shopomanie pense que les gens sont toujours allés trop loin à Noël et le seront toujours.

“Ils font juste face à la musique – les factures de carte de crédit en janvier”, a déclaré Berton. “Je suppose que cela tempère légèrement les choses parce que nous ne pouvons pas nous permettre beaucoup, mais je ne pense pas que l’inflation joue vraiment un rôle aussi important. Peut-être que c’est le cas lorsque nous achetons pour nous-mêmes, mais lorsque nous achetons pour les autres et nous avons besoin d’un cadeau, nous avons tendance à perdre.”

Berton dit que les Canadiens, pour la plupart, achètent trop, acquièrent trop et doivent tenir compte de choses comme la nourriture ou les boissons, les conversations, la garde d’enfants ou les choses non tactiles lorsqu’il s’agit de faire des cadeaux.

“Je crois qu’on achète trop parce que c’est ce qu’on attend de nous. Et c’est ce qu’on nous dit par les autres : la tradition et la publicité.”

Achats de Noël en juillet

En tant que mère de deux jeunes garçons, qui ont tous deux des anniversaires en décembre, Elizabeth Ioannou dit qu’elle attaque ses achats de Noël en juin et juillet.

L’enseignante de Toronto, qui est actuellement en congé de maternité, a intégré l’alignement des prix dans sa routine quotidienne. Elle utilise des circulaires et la vérification des prix en ligne.

“J’ai un budget pour tous ceux pour qui je magasine”, a déclaré Ioannou. “Je suis conscient des coûts et je trouve que les factures sont plus acceptables lorsque vous étalez vos achats de Noël de juillet à décembre plutôt que de ressentir le resserrement de tout cela en un mois.”

Elizabeth Ioannou fait la majorité de ses achats de Noël en été pour éviter le stress de dernière minute et répartir ses dépenses sur plusieurs mois. Elle est montrée ici avec son mari, Theodore, et ses deux fils, Leonidas, à gauche, et Niko. (Ashley Topping Photography)

Ioannou dit qu’elle a commencé à acheter tôt il y a environ 15 ans pour éviter l’anxiété de la période des fêtes.

“Black Friday, Cyber ​​​​Monday est en quelque sorte ma coupure. Toutes les choses de dernière minute, je chercherai l’affaire le week-end et c’est essentiellement faire ou mourir. J’essaie vraiment de faire la majorité de mes affaires d’ici la fin de Septembre.”

Ioannou dit que la majorité de sa famille a maintenant grandi avec des enfants, donc ils ne reçoivent plus de cadeaux pour les adultes à Noël.

“Nous achetons uniquement pour la famille immédiate. Nous n’achetons pas nécessairement pour les cousins, les tantes et les oncles. Même mon mari et moi – lorsque nous avons besoin de faire des choses dans la maison, nous les faisons, mais nous n’achetons pas de cadeaux pour l’un l’autre.”

Avec des fichiers de Pete Evans, Stephanie Hogan et Patrick Swadden.