Une semaine après le début de sa présidence, le président Joe Biden a signé plus de 30 décrets exécutifs allant de l’inversion de la politique de l’ère Trump à l’ajustement de la réponse du pays à la pandémie en cours.

Les ordres allaient de la gestion de la pandémie COVID-19 en cours au début du processus pour ce qu’il espère être une réforme de l’immigration. Beaucoup visent directement les décisions de l’ancien président Donald Trump.

Biden a également rencontré des dirigeants étrangers comme Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, pour rétablir une relation entre les deux pays et parler de défis communs tels que la lutte contre le changement climatique et la crise du COVID-19.

Voici quelques actions entreprises par Biden au cours de sa première semaine en tant que président des États-Unis.

Les derniers ordres exécutifs de Biden

Priorité au changement climatique et à la politique environnementale

Biden a signé mercredi une série de décrets pour lutter contre le changement climatique. Les trois ordonnances se concentrent sur un éventail de mesures liées au climat et à la justice environnementale, telles que la concentration sur les besoins en infrastructures et la priorisation de la recherche scientifique.

Les décrets font du changement climatique une préoccupation de sécurité nationale et ouvrent la voie au rétablissement du conseil présidentiel des conseillers scientifiques et technologiques.

Plus:Sondage: les Américains veulent que le Congrès coopère avec Biden et voient son ordre du jour positivement

La semaine dernière, Biden a également signé un ordre d’arrêt de la construction du pipeline Keystone XL, qui devrait passer par la réserve de Fort Peck au Montana et la réserve indienne de Rosebud dans le Dakota du Sud. L’administration a également suspendu les nouveaux permis de forage sur les terres et les eaux fédérales pendant 60 jours.

Lors de son premier jour de fonction, Biden a également demandé aux États-Unis de rejoindre l’Accord de Paris, un traité international axé sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et d’autres politiques liées à l’environnement, annulant la décision de Trump de retirer les États-Unis de l’accord en 2017.

Les républicains ont dénoncé les politiques de Biden, affirmant que ses politiques climatiques sont trop coûteuses et peuvent éliminer les emplois pétroliers et gaziers.

L’économie

Lundi, Biden a lancé la campagne Buy American de 700 milliards de dollars, qui encourage le gouvernement fédéral à acheter davantage de produits fabriqués aux États-Unis.

Cet effort, qui, selon le président, «aidera les entreprises américaines à rivaliser dans les industries stratégiques et aidera les travailleurs américains à prospérer», appelle également le directeur du Bureau de la gestion et du budget à créer un bureau Made in America et à nommer un directeur made in America qui dirigera le bureau.

L’administration fait valoir que cet effort stimulera davantage l’économie américaine, qui a connu des difficultés pendant la pandémie. Le taux de chômage aux États-Unis était de 6,7% en décembre et les employeurs ont supprimé environ 140 000 emplois, selon le ministère du Travail.

La semaine dernière, Biden a également jeté les bases d’une augmentation du salaire minimum à 15 dollars et a rétabli le pouvoir de négociation collective et la protection des travailleurs pour les travailleurs fédéraux.

«La politique des États-Unis est de protéger, d’autonomiser et de reconstruire la main-d’œuvre fédérale de carrière… Le gouvernement fédéral devrait servir d’employeur modèle», déclare le décret.

Un autre décret exhorte les agences et les ministères fédéraux à «prioriser les actions qui apportent le plus de soulagement aux particuliers, aux familles et aux petites entreprises; et aux gouvernements des États, locaux, tribaux et territoriaux. » Biden demande spécifiquement aux agences fédérales d’améliorer l’accessibilité ou de réduire les obstacles inutiles aux programmes qui peuvent aider les Américains en difficulté.

Au cours de sa première journée de travail, le président a également signé un décret visant à prolonger le moratoire national sur les expulsions et les saisies jusqu’au 31 mars. De plus, Biden a prolongé la pause sur les paiements des prêts fédéraux étudiants et les intérêts jusqu’au 30 septembre.

Réforme de l’immigration

Peu de temps après sa victoire, le président a promis aux Américains qu’il travaillerait pour inverser les politiques strictes de l’administration Trump en matière d’immigration.

Biden a publié plusieurs décrets liés à l’immigration le premier jour. Il a rétabli le programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programme de l’époque d’Obama qui protégeait les immigrants sans papiers arrivés aux États-Unis comme enfants de la déportation.

Trump a annulé le programme en 2017, l’envoyant à travers plusieurs couches de litiges. Biden a également envoyé son plan de réforme de l’immigration au Congrès, qui décrit un chemin vers la résidence permanente et la citoyenneté pour les bénéficiaires du DACA.

La proposition du président a rencontré une opposition claire de la part de plusieurs membres du Congrès du GOP comme le sénateur Marco Rubio, R-Fla., Le sénateur Lindsey Graham, RS.C. et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

McConnell a appelé le plan « une proposition massive d’amnistie générale qui viderait l’application des lois américaines tout en créant d’énormes nouvelles incitations pour que les gens se précipitent ici illégalement en même temps », selon NBC.

Les immigrants sans papiers seront désormais également comptabilisés dans le cadre du recensement américain, qui a lieu tous les 10 ans, en vertu d’un autre décret. Biden a également révoqué un décret émis par Trump en 2017 qui réprimait les communautés protégeant les immigrants sans papiers de l’expulsion.

«Les immigrants ont aidé à renforcer les familles, les communautés, les entreprises, la main-d’œuvre et l’économie américaines, insufflant aux États-Unis créativité, énergie et ingéniosité», a écrit le président dans le décret.

En plus de cibler les politiques liées aux immigrants sans papiers, Biden a renversé la politique de Trump qui interdit aux réfugiés et aux résidents de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis.L’ordonnance stipule également que le secrétaire d’État doit reprendre le traitement des visas dans les 45 prochains jours.

Biden a également mis fin à la construction du mur frontalier très controversé à la frontière sud entre les États-Unis et le Mexique et dirigera un examen des ressources et des fonds qui ont été redirigés pour construire le mur.

Promouvoir l’équité et la diversité

Biden a abordé mardi les problèmes de discrimination en matière de logement et d’équité après avoir publié des décrets ordonnant à son administration de lutter contre les préjugés raciaux dans les programmes de logement et de mettre fin à l’utilisation des prisons privées par le gouvernement.

Le président a également récemment annulé l’interdiction des transgenres de Trump dans l’armée avec un décret stipulant que tous les Américains, quelle que soit leur identité de genre, peuvent servir dans l’armée. De même, Biden a également étendu les protections fédérales contre la discrimination aux membres de la communauté LGBTQ +

«Chaque personne doit être traitée avec respect et dignité et doit pouvoir vivre sans peur, peu importe qui elle est ou qui elle aime», a écrit Biden.

Mesures de sécurité COVID-19

Lors de sa prise de fonction, Biden a commencé à déployer plusieurs mesures de sécurité et propositions de politique COVID-19. À ce jour, les États-Unis ont enregistré plus de 400000 décès liés au coronavirus.

La première mesure de Biden en tant que président a été de demander aux Américains de porter un masque pendant les 100 premiers jours de sa présidence dans le cadre du «100 Days Masking Challenge».

Biden a également publié un décret exigeant des masques et une distanciation sociale dans tous les bâtiments fédéraux et sur les terres fédérales. Les employés fédéraux et les entrepreneurs sont également tenus de porter des masques. L’ordonnance appelle également le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Center for Disease Control à travailler avec les chefs d’État, locaux, tribaux et territoriaux pour mettre en œuvre des exigences de masquage, de distanciation sociale et d’autres mesures de sécurité.

De plus, Biden a publié un autre décret exigeant des masques sur plusieurs modes de transport, y compris les avions, les trains, les bus et les ferries.

Le président a également annulé la décision de Trump de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé. L’administration a également promis de travailler avec l’OMS sur «la santé et l’action humanitaire contre le COVID-19, et de faire progresser la santé et la sécurité sanitaire mondiales».

Un jour après sa prise de fonction, Biden a émis une ordonnance appelant à l’amélioration et à l’expansion de l’accès aux soins de santé et aux vaccins COVID-19. Pour soutenir le développement de plus de traitements, le président demande au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et au directeur des National Institutes of Health d’élaborer un plan pour soutenir les études et la recherche sur les vaccins dans les zones rurales.

Dans un autre ordre, Biden a appelé les chefs de tous les départements et agences exécutifs à collecter, partager et publier des données sur le virus. Le président a également étendu le soutien fédéral aux gouverneurs utilisant la Garde nationale pour répondre aux impacts de la pandémie.

Alors que la pandémie continue de perturber la vie académique et professionnelle de milliers d’Américains, le président a émis deux décrets pour faciliter la transition de l’apprentissage en ligne à l’apprentissage en personne et renforcer la protection des travailleurs essentiels.

La première ordonnance, qui déclare le soutien du président à la réouverture des écoles, appelle le secrétaire à l’Éducation à travailler avec les écoles élémentaires et secondaires sur la façon de rouvrir et de rester ouvertes. L’ordre est venu alors que les comtés à travers les États-Unis débattent de la réouverture des écoles et des implications possibles de le faire.