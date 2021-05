Annuler les Jeux olympiques de Tokyo? D’énormes conséquences et un bourbier financier

Annuler les Jeux olympiques de Tokyo en réponse à l’opposition croissante du public au Japon à la tenue des Jeux pendant la pandémie de Covid-19 serait un acte sans précédent en temps de paix.

Cela représenterait une bombe pour le monde du sport et aurait des conséquences financières lourdes et complexes.

Alors que le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) se disent confiants de pouvoir organiser des Jeux en toute sécurité, les sondages d’opinion au Japon montrent que plus de 80% des résidents y sont opposés un peu plus de deux mois avant la cérémonie d’ouverture.

Qui prendrait la décision d’annuler?

Formellement, le contrat de la ville hôte signé par les organisateurs japonais place cette responsabilité sur les épaules du CIO en cas de guerre ou de désordre civil, ou s’il estime que la sécurité des participants est «gravement menacée ou mise en danger pour quelque raison que ce soit».

Le CIO n’a cependant pas l’intention d’annuler, convaincu que des Jeux olympiques sûrs et sécurisés peuvent être organisés pour les 11 000 athlètes attendus dans la capitale japonaise.

Mais les appels à l’annulation se sont multipliés au Japon, où des inquiétudes ont été exprimées face à des installations médicales étirées et les sondages montrent un soutien écrasant de la population locale en faveur de la suppression des Jeux. Le déploiement de la vaccination au Japon a mis du temps à démarrer et des élections nationales et locales sont également en vue.

« Plus on se rapproche des Jeux, moins le CIO a de contrôle: il veut maintenir la fiction que le CIO est le patron, mais il n’imposera pas les Jeux aux autorités japonaises », explique Jean-Loup Chappelet, professeur émérite. à l’Université de Lausanne dont la recherche est centrée sur la gouvernance des organisations et événements sportifs internationaux.

Entièrement « politique », la décision dépend donc à la fois de l’Etat japonais et du gouvernement métropolitain de Tokyo, même si toutes les parties conviennent « d’une annonce conjointe avec le CIO, comme ce fut le cas pour le report décidé en mars 2020 », a déclaré Chappelet à l’AFP. .

Quelles sont les conséquences pour le Japon?

Une grande partie du budget des Jeux a déjà été dépensée. Réévalué fin 2020 à 15,4 milliards de dollars (13 milliards d’euros), plus de la moitié de ces dépenses est constituée d’investissements publics dans des sites permanents autour de Tokyo.

Une annulation réduirait les coûts de fonctionnement liés aux Jeux eux-mêmes: restauration, transport, énergie et réhabilitation du village olympique avant sa transformation en appartements. Mais cela réduirait surtout les revenus.

Le Japon a déjà mordu la balle en ratant des ventes de billets estimées à 800 millions de dollars (673 millions d’euros) en raison de l’interdiction des fans étrangers. Une décision doit encore être prise sur l’opportunité d’autoriser un nombre limité de fans locaux dans les sites.

Les organisateurs seraient également confrontés à une énorme facture: un remboursement partiel des sponsors locaux à hauteur de 3,3 milliards de dollars, alors qu’ils devraient probablement rembourser la contribution du CIO de 1,3 milliard de dollars.

Combien coûterait une annulation au CIO?

Le CIO n’a jamais divulgué les revenus qu’il attend des Jeux de Tokyo, la raison étant que l’organisme ne publie ses revenus que sur un cycle de quatre ans. Les revenus du cycle 2013-16 couvrant les Jeux d’hiver de Sotchi et les Jeux d’été de Rio 2016 ont atteint 5,7 milliards de dollars.

Les trois quarts de ces revenus proviennent des droits de diffusion, les initiés estimant que le CIO recevra au moins 1,5 milliard de dollars pour Tokyo, une somme qu’il devra rembourser en cas d’annulation des Jeux.

Les revenus restants proviennent de sponsors internationaux et une annulation impliquerait des négociations détaillées avec chaque partenaire sur le montant qu’il pourrait récupérer.

Il ne fait aucun doute que le CIO, qui ne conserve que 10% de ses revenus et dispose de réserves de plus d’un milliard de dollars, serait durement touché s’il était privé de cette manne financière.

Tout le mouvement sportif serait également en danger puisque le CIO finance à la fois les comités nationaux olympiques et les fédérations internationales – et ils sont déjà sous le coup de la crise financière à cause de la pandémie de coronavirus.

Que couvrirait une assurance?

Cela reste le principal mystère: depuis les Jeux d’hiver de 2006 à Turin, le CIO est assuré contre le risque d’annulation, «mais on ne sait pas si la police est restée au montant initial, autour de 900 millions de dollars, ou a été abaissée», car le Les réserves de l’institution lausannoise ont gonflé, selon Patrick Vajda, responsable de XAW Sports, spécialisé dans la gestion des risques et les solutions d’assurance pour les événements sportifs.

En tout état de cause, l’indemnité ne couvrirait qu’une partie des pertes potentielles, et rien ne dit que les organisateurs japonais récupéreraient quoi que ce soit de leur côté: ils n’ont jamais confirmé qu’ils sont couverts contre une annulation.

Vajda a déclaré à l’AFP que certains diffuseurs comme NBC aux États-Unis sont assurés, pour des montants non révélés publiquement, et que certaines fédérations internationales ont également pu «souscrire à la politique d’annulation du CIO».

