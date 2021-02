Donald McNeil Jr., le principal journaliste du New York Times sur la pandémie de Covid-19, a démissionné après que la décision de la direction de ne pas le congédier pour avoir utilisé innocemment le «mot N» a laissé de nombreux membres du personnel du journal «indignés et dans la douleur».

L’épisode a commencé lorsqu’un étudiant lors d’un voyage parrainé par le Times au Pérou en 2019 a demandé à McNeil s’il pensait que son camarade de classe devrait être suspendu pour avoir utilisé une insulte raciale sur une vidéo réalisée des années plus tôt. Le journaliste, qui était en voyage en tant qu’expert pour informer les étudiants, a répété l’insulte en interrogeant la fille sur le contexte dans lequel il avait été utilisé.

Des allégations concernant la conduite de McNeil lors du voyage ont récemment été révélées et la direction du Times a décidé la semaine dernière d’une punition non divulguée, mais s’est abstenue de le congédier parce que son utilisation du mot N n’était ni haineuse ni malveillante. «Il a été formellement discipliné», Le rédacteur en chef Dean Baquet aurait déclaré dans un message aux membres du personnel du Times. «Il n’a pas reçu de laissez-passer.

Plus de 150 employés ont répondu en envoyant une lettre à la direction mercredi faisant des allégations supplémentaires de partialité contre McNeil et exigeant des mesures. «Notre communauté est indignée et souffre», ont dit les membres du personnel.

McNeil, dont la couverture de la pandémie de Covid-19 a été nominé pour un prix Pulitzer, a écrit une lettre d’excuses à ses collègues et a démissionné. Le journaliste de 66 ans travaillait au journal depuis 1976.

Est-ce l’histoire complète de ce qu’il a dit? S’il ne faisait que l’attribuer, comme décrit, il n’aurait pas dû être expulsé. Quelqu’un devrait simplement dire que vous ne pouvez pas utiliser ce mot, même dans l’attribution, et vous vous en excusez. La démission me fait me demander s’il y a plus à l’histoire. – Will Saletan (@saletan) 6 février 2021

« À l’origine, je pensais que le contexte dans lequel j’utilisais ce mot horrible pouvait être défendu, » McNeil a déclaré dans la lettre. «Je réalise maintenant que ce n’est pas possible. C’est profondément offensant et blessant. Le fait que je pensais même pouvoir le défendre lui-même a montré un jugement extrêmement mauvais.

Bacquet a déclaré vendredi aux employés que «Nous ne tolérons pas les propos racistes, quelle que soit leur intention.» Et pourtant, le Times a maintenu sa décision d’embaucher Sarah Jeong à son comité de rédaction en 2018 après avoir appris qu’elle avait envoyé des messages racistes anti-blancs sur les réseaux sociaux, y compris l’utilisation d’un hashtag Twitter. « #CancelWhitePeople. »

Le Times a connu une série de départs controversés au cours des deux dernières semaines. Le journal a limogé une rédactrice en chef, Lauren Wolfe, qui a publié le mois dernier un message sur les réseaux sociaux disant que voir l’arrivée de l’avion de Joe Biden la veille de son investiture en tant que présidente lui avait donné raison. « des frissons. »

Et vendredi, le producteur audio du Times Andy Mills a démissionné après avoir été accusé de harcèlement sexuel. Les allégations datent de 2013, trois ans avant que Mills ne rejoigne le Times, et ont fait surface après que le journal « Califat » Il a été découvert que le podcast était basé sur une publication fabuliste en tant que meurtrier de l’Etat islamique.

Hé, enfin le @New York Times annule son propre peuple pour les mêmes raisons de conneries qu’il le fait aux autres. Bon travail #NYT! https://t.co/G9cjeJfmLX – LetitiaGreen MBA MEd (@VaActiveAngels) 5 février 2021

Mills a déclaré dans une note de démission publiée sur son site Web que les allégations contre lui sur les réseaux sociaux se sont intensifiées. «Au point où mes lacunes réelles et mes erreurs passées ont été remplacées par des exagérations grossières et des affirmations sans fondement.» L’histoire a peint Mills comme un symbole de «Des maux de société plus importants», et quand même des collègues du Times ont pris part à la campagne de honte publique en ligne, il a dit qu’il avait décidé d’arrêter.

Alors que certains utilisateurs de Twitter ont critiqué le Times pour son traitement des employés ciblés par la foule en colère, en particulier dans le cas de McNeil, d’autres ont trouvé de l’ironie dans le fait que le personnel se retournait contre lui-même.

