Annuler la culture ne doit pas signifier que l’art des personnes offensantes est «  brûlé  », dit Hugh Bonneville

«Mais en fait, l’art qu’il a produit était mémorable dans notre culture contemporaine.

« Je pense donc qu’il y a certainement une discussion à avoir, et une discussion qui doit tenir ces choses en équilibre sans pardonner en aucune façon le [offensive] vues. «

Lorsqu’on lui a demandé si les opinions antisémites de Dahl interféraient dans sa représentation de l’écrivain, Bonneville a expliqué qu’il avait trouvé un «équilibre».

Il a dit: «Vous devez garder en équilibre le travail que quelqu’un crée et la personnalité.

«Vous méprisez les opinions de la personne, mais l’œuvre qu’elle produit peut-être de la plus haute forme d’art ou du moins de la forme d’art populaire.

« On dénonce, bien sûr, l’opinion selon laquelle il [Dahl] exprimée et la famille ont récemment marqué leur désapprobation, mais vous ne pouvez pas intégrer cela dans une performance car cela n’est pas pertinent pour cette performance particulière.

« L’article en question dans lequel il a écrit ces opinions était des décennies plus tard, je crois.

« Ce n’était en effet pas un chapitre de sa vie que je connaissais jusqu’à ce que cela se produise l’année dernière si je suis vraiment honnête. »

En décembre de l’année dernière, la famille de Dahl a présenté des excuses pour les commentaires offensants du conteur décédé sur le peuple juif.

Le magnat hollywoodien Weinstein, 68 ans, a été révélé comme un prédateur sexuel à la suite du mouvement Me Too, ayant produit certains des plus grands blockbusters de l’industrie cinématographique au cours de sa carrière.