Annuler la culture : l’art contre l’artiste

L’art par rapport à l’artiste est un choix personnel – et cela vaut la peine d’être réexaminé

Une fois que vous apprenez quelque chose d’accablant sur une personne attachée à un film, une émission de télévision ou une chanson que vous aimez, où va cet amour ?

Par Candice Frederick | Publié le 7 novembre 2023

Cette histoire fait partie de notre série d’une semaine sur la culture de l’annulation.

Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Vous êtes amoureux d’un film que vous avez vu et décidez d’en parler sur les réseaux sociaux. Quelque chose comme : « OMG, [XYZ] c’est tellement bon. C’est l’un de mes favoris de tous les temps. Et pendant que vous êtes en pleine réflexion, quelqu’un vous envoie un rapport complet sur la merdité du réalisateur, de l’acteur ou d’un autre talent derrière le projet en tant que personne.

C’est généralement quelque chose du genre : « J’aimais aussi ce film, mais j’ai découvert que [XYZ] a fait [insert shitty behavior here] et maintenant je ne peux même plus le supporter.

C’est une position tout à fait juste de la part de quelqu’un. Il s’agit souvent de savoir si le comportement de la personne merdique est déclencheur pour elle, s’il entre en conflit avec ses propres convictions sociales ou politiques, ou quel est son degré d’empathie envers la personne directement touchée par la personne merdique. Quelle que soit la raison, c’est un choix personnel, et ils ont parfaitement le droit de ressentir cela.

Mais s’attendre à ce que quelqu’un d’autre ressente également cela est un peu inquiétant et un esprit très ruche. Chacun de nous a sa propre relation avec une œuvre d’art que nous admirons et qui peut avoir peu à voir avec la personnalité ou la conduite d’un talent. Il s’agit parfois simplement d’art.

Cela peut être une dure vérité, surtout dans une culture qui confond trop souvent un personnage imparfait ou méprisable. avec le vrai acteur qui les représente. Cela abaisse déjà le mur entre réalité et fiction au point qu’elles ne font plus qu’une.

Cela est encore exacerbé lorsqu’une grande partie de la personnalité d’une célébrité nous est mise à notre disposition – avec et sans sa permission – et, en retour, nous nous sentons en droit d’y avoir droit.

Cette fois-là, ils ont trompé leur conjoint. Les œufs brouillés qu’ils ont préparés pour le petit-déjeuner. Photos de leurs enfants. Le message très problématique et politiquement incorrect qu’ils ont décidé de partager avec le monde. Crimes qu’ils ont commis.

C’est la même culture des célébrités qui exalte curieusement les célébrités. Alors quand ils font des erreurs, et c’est souvent le cas, beaucoup de gens n’arrivent même pas à y faire face. Ils se sentent trahis, réalisant alors seulement que la célébrité était humaine (ou peut-être pire que la plupart des humains) pendant tout ce temps.

Au-delà de cela, nous exigeons également une sorte de justice ou un véritable démantèlement de leur célébrité une fois qu’ils ont commis le(s) délit(s). C’est à la fois notre façon de prendre position et d’appeler au sens des responsabilités, comme le de plus en plus insaisissable comme cette responsabilité semble l’être.

Cette récompense devrait-elle également s’étendre à l’art de la personne ? Eh bien, cela dépend, encore une fois, de qui vous demandez. Cela peut dépendre du fait que vous ayez déjà vu et aimé le film, l’émission de télévision, la chanson ou toute autre œuvre d’art. Parce qu’une fois qu’on apprend quelque chose d’accablant sur une personne attachée à l’art, où va cet amour ?

Nous sommes à une époque où les choses et les gens sont soit noirs, soit blancs, bien ou mal. … Nous devons être plus à l’aise pour exprimer et interagir avec des pensées et des sentiments autour de l’art qui nous mettent mal à l’aise.

On pourrait dire que votre admiration se dissout immédiatement en apprenant la nouvelle. Mais cela soulèverait alors une autre question : l’avez-vous déjà vraiment aimé au début s’il était si facile de l’abandonner ?

Peut-être que ce genre d’amour est vrai pour certaines personnes, mais pas pour nous tous. Se séparer de l’art que nous considérons comme formidable signifie également abandonner quelque chose dans lequel nous aimons nous engager, défier et regarder, parfois en boucle. Cela nécessite une rupture que nous pouvons ou non vouloir réellement, mais qui a le sentiment que c’est la bonne chose à faire.

Aucune de ces choses n’est facile. Et, pour être honnête, ils impliquent une volonté qui n’existe peut-être tout simplement pas. Cela ne veut pas dire que nous sommes prêts à compromettre nos valeurs sociales ou politiques pour une œuvre d’art impliquant un mécréant. Cela signifie simplement que nous sommes des humains compliqués qui peuvent parfois sembler contradictoires.

Cela signifie également que nous perdons l’opportunité d’avoir une discussion réfléchie sur ces sentiments compliqués que nous éprouvons autour dudit art. Mais la culture sociale n’est pas actuellement structurée de manière à ce que le discours contemplatif puisse réellement prospérer. Nous sommes à une époque où les choses et les gens sont soit noirs, soit blancs, bien ou mal.

Le fait qu’il peut y avoir, et il y a souvent, plusieurs vérités n’est même pas pris en compte.

Mais laissons de côté cela un instant. Supposons que vous puissiez avoir des sentiments tout aussi forts à propos d’une chanson et de l’humain merdique qui se cache derrière. Vous pouvez même vous sentir en conflit à ce sujet, même si les deux choses restent vraies. Mais aussi inconfortable que cela puisse être de l’admettre, en particulier dans ces rues précaires des médias sociaux, il ne devrait pas y avoir de honte à cela.

Cela signifie simplement que nous devons être plus à l’aise pour exprimer et exprimer des pensées et des sentiments autour de l’art qui nous mettent mal à l’aise.

Comme si apprécier un film n’était pas la même chose que profiter de la personne merdique qui y est impliquée. D’une part, de nombreux travailleurs talentueux, généralement sans problème, sont impliqués dans la création d’une œuvre d’art, bien au-delà du seul humain problématique qui y est associé (ou même quelques-uns d’entre eux, si tel est le cas).

Annuler l’art signifierait également annuler ce que toutes ces autres personnes y ont mis. Et si perturber les revenus qui donnent du pouvoir à cette ou ces personnes merdiques est un objectif important, la façon dont cela affecte les talents qui les entourent sur un projet mérite une discussion.

Il existe un écosystème de comportements merdiques à travers Hollywood – et partout dans le monde. tous industries – cela nous a et aurait dû nous donner de nombreuses raisons de réfléchir, de nous exprimer et, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, d’exiger à juste titre des comptes. Mais le type de réponse que l’on devrait apporter à cet art, par rapport au malfaiteur impliqué, reste plus que jamais discutable.