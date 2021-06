Annuler la culture est une tendance laide qui insiste sur le fait que tout le monde doit penser la même chose

Il y a une vilaine intolérance dans l’air. On l’appelle parfois « annuler la culture », mais cela ne saisit pas tout à fait l’horrible tendance.

Cette tendance insiste sur le fait que tout le monde doit penser la même chose. Nous devons tous dire la même chose. Et cette tendance a une tolérance zéro pour, sans parler du plaisir, le fait que les gens pensent différemment les uns des autres.

L’entreprise suédoise de meubles Ikea a été l’une des premières à accepter de retirer sa publicité sur GB News après l’attaque de la foule haineuse

Au lieu de cela, il insiste sur le fait que nous nous conformons tous à une vision étroite de tout. C’est une vision misérable qui limite la vie. Et il faut s’y opposer. Par des gens de tous les côtés de l’allée politique, et aucun.

Un exemple classique de la tendance est apparu cette semaine avec le lancement de GB News. Cette nouvelle chaîne d’information et d’actualités comprend une multitude de noms de radiodiffusion célèbres, dont l’ancien grand inquisiteur de la BBC Andrew Neil.

Il a déclaré qu’il allait remettre en question le statu quo de la BBC et donner plus de diversité à la radiodiffusion britannique. Mais il n’avait même pas diffusé une minute de programmation avant que la foule d’annulation ne vienne le chercher.

Des groupes d’activistes ont décidé de présenter la chaîne comme « source de division ». Parce que certains de ceux sur la plate-forme ont dit qu’ils aimeraient mettre fin à « l’annulation de la culture », ces groupes ont prétendu que la chaîne était en quelque sorte extrême.

Les militants ont prétendu que GB News était «d’extrême droite». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité… Avant que vous ne le sachiez, nous n’avons pas une Presse libre, mais une Presse dictée par les foules Crédit : PA

La chaîne a déclaré qu’elle ne suivrait pas la pensée de groupe ennuyeuse et de gauche de tant de médias. Les militants ont donc prétendu que c’était « d’extrême droite ». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Mais la « vérité » n’est pas quelque chose dont les militants éveillés se soucient. En conséquence, ils ont décidé de faire les déclarations les plus scandaleuses possibles sur la chaîne. Et ils ont ensuite décidé de sélectionner les annonceurs un par un. En espérant au passage détruire le modèle économique de la chaîne.

C’est la même technique qui a été essayée ces dernières années sur un certain nombre de journaux et d’autres médias dans ce pays. Ciblez les revenus et vous pouvez espérer les fermer complètement, ou au moins changer les décisions éditoriales.

Avant que vous ne le sachiez, nous n’avons pas une presse libre, mais une presse dictée par des foules. Des foules soigneusement dirigées par des groupes sinistres et irresponsables avec un programme profondément politique qui leur est propre.

Ces personnes ont déjà enregistré quelques succès contre GB News. Quelques heures après le début de la diffusion de la chaîne, la foule d’annulation prenait des notes. Ils ont ensuite lancé la campagne contre toutes les entreprises qui avaient fait de la publicité sur la nouvelle chaîne.

Ikea a vite compris. Hier, il a annulé son interdiction de publicité, affirmant qu’il était « trop ​​tôt pour prendre une décision éclairée », ajoutant « ce n’était pas notre intention de polariser nos clients ou d’autres »

Des allégations scandaleuses

L’entreprise de meubles suédoise Ikea a été parmi les premières à accepter de retirer sa publicité sur la chaîne. Le détaillant a déclaré que la nouvelle chaîne n’était pas en phase avec ses « valeurs humanistes ».

Qui savait, alors qu’ils luttaient pour assembler un flatpack Ikea, que tout était basé sur des « valeurs humanistes » ? J’ai ressenti beaucoup de choses en me débattant avec leurs meubles misérables. Mais « l’humanisme » n’a jamais été l’un d’entre eux.

Au moins, Ikea a vite compris. Hier, il a annulé son interdiction de publicité, affirmant qu’il était « trop ​​tôt pour prendre une décision éclairée » et ajoutant « ce n’était pas notre intention de polariser nos clients ou d’autres. Une décision sur notre approche future sera prise en temps voulu.

L’un des autres annonceurs à plier sous cette pression stupide est une société de cidre appelée Kopparberg. Personnellement, je n’ai jamais pu avaler de cidre d’aucune sorte, donc Kopparberg n’était pas sur mon radar. C’est certainement le cas maintenant, après que la société a affirmé que ses publicités avaient été diffusées sur GB News « à notre insu ».

Un article sur le compte de médias sociaux de l’entreprise a déclaré: « Kopparberg est une boisson pour tout le monde et nous avons immédiatement suspendu nos publicités de cette chaîne en attendant un examen plus approfondi de son contenu. »

C’est quoi ces ordures ? « Kopparberg est une boisson pour tout le monde ». Ah bon? Est-ce une boisson pour les enfants ? Probablement. Est-ce une boisson pour les adultes qui aiment une bonne pinte ? Clairement non. Mais est-ce une boisson exclusivement pour les gens qui pensent exactement comme l’idiot réveillé qui a fait cette déclaration ? Absolument. Donc pas « tout le monde » alors.

« Kopparberg est une boisson pour tout le monde ». Ah bon? Clairement non. Mais est-ce une boisson exclusivement pour les gens qui pensent exactement comme l’idiot réveillé qui a fait cette déclaration ? Absolument. Donc pas ‘tout le monde’ alors

Il suffit de regarder ce niveau de moralité. C’est une entreprise d’alcool, pour l’amour de Dieu. Pourtant, ici, il prêche à propos de « autres critiques » et bien plus encore. Qui pense-t-il que c’est ?

La vérité est que tout cela est une attaque de foule éveillée classique. Le mode de fonctionnement est désormais clair. Il fait une série de revendications scandaleuses contre une cible politique. Il porte ensuite ces affirmations par mégaphone et demande à toute personne liée à la cible comment diable elle peut vivre avec elle-même.

Ainsi, les gens sont goudronnés par association avec un ennemi imaginaire. L’opinion normale et dominante est reconditionnée comme « d’extrême droite » ou comme un non-sens similaire, puis on demande aux entreprises et à d’autres comment elles peuvent supporter d’être associées à de telles opinions toxiques.

Le tout est une arnaque. Mais ce qui est intéressant, c’est pourquoi il existe si peu d’adultes dans nos sociétés prêts à lui tenir tête.

Andrew Neil, Dieu merci, est un adulte et prêt à se battre. Et il a passé une partie de cette semaine à riposter fort.

Andrew Neil, Dieu merci, est un adulte et prêt à se battre. Et il a passé une partie de cette semaine à riposter fort Crédit : PA

Il est temps que plus de gens fassent de même. Les annonceurs doivent dire qu’ils ne seront pas intimidés par ces intimidateurs. Les médias doivent dénoncer ces tactiques de presse sinistres et anti-libres.

Et le reste d’entre nous doit défendre l’une de nos libertés les plus chères.

La liberté de vivre côte à côte et en désaccord.