L’icône de la comédie britannique Rowan Atkinson a déclaré que la justice populaire en ligne lui faisait «peur pour l’avenir» et s’en est pris à l’indignation générée par l’algorithme et perpétuée par les plateformes de médias sociaux.

Dans une récente interview avec le magazine Radio Times, Atkinson, 65 ans, a décrit la culture d’annulation en ligne comme «L’équivalent numérique de la foule médiévale parcourant les rues à la recherche de quelqu’un à brûler», tout en détaillant ce qu’il perçoit comme la polarisation croissante du monde et comment elle est exacerbée par le discours en ligne.

Atkinson était auparavant tombé sous le coup de la « foule réveillée » lorsqu’il occupait les créneaux de la guerre culturelle pour défendre la cause de la liberté d’expression et le droit d’offenser et de critiquer même les institutions culturelles les plus sacrées.

Aussi sur rt.com Rowan Atkinson invoque la colère de la culture d’annulation pour avoir soulevé des préoccupations concernant le projet de loi controversé sur les « crimes de haine »

«Le problème que nous avons en ligne est qu’un algorithme décide de ce que nous voulons voir, ce qui finit par créer une vision simpliste et binaire de la société». Atkinson a déclaré, ajoutant qu’il était important d’être exposé à un « Large éventail d’opinions » dans le monde moderne.

« Cela devient une affaire de soit vous êtes avec nous, soit contre nous, et si vous êtes contre nous, vous méritez d’être » annulé « , » il opina.

Les derniers commentaires d’Atkinson ont reçu beaucoup de soutien en ligne, y compris du député australien Tim Wilson, qui a décrit les remarques comme un « trou en un! »

Je n’ai pas l’impression que ce que Rowan Atkinson a dit est-ce controversé? Qui aime annuler la culture? Nous avons vu à quel point c’était dégoûtant hier lorsqu’un homme suicidaire a supplié son travail à un ticker bleu pendant que ses fans le réprimandaient. La cruauté m’a fait me sentir malade. – Lotty gagne (@lottyburns) 5 janvier 2021

Rowan Atkinson est depuis longtemps un défenseur de la liberté d’expression … malheureusement, la plupart des bandes dessinées sont trop impudiques pour se dresser contre la foule. https://t.co/YKUZeidTAS – Rita Panahi (@RitaPanahi) 5 janvier 2021

D’autres pensaient que l’exil auto-imposé d’Atkinson de la vie en ligne pourrait l’empêcher de commenter.

«J’adore M. Bean, mais je pense qu’il a peut-être manqué certaines choses. Ou, plus que quelques-uns, « a écrit un utilisateur Twitter.

L’acteur anglais de M. Bean et Johnny a décrit la vie en ligne comme « Un spectacle secondaire dans mon monde, » tout en discutant dans l’interview de sa longue carrière dans la comédie britannique, notamment en jouant son personnage le plus acclamé.

Atkinson a déclaré qu’il trouvait jouer à M. Bean «Stressant et épuisant» étant donné que lui seul doit générer la majorité des rires du public en utilisant un personnage qui parle rarement.

Il a également fait allusion à un possible retour dans le rôle du seul personnage qu’il a créé et qu’il aimait jouer: l’emblématique Blackadder. Atkinson a écrit le spectacle avec Ben Elton et Richard Curtis, et il a présenté des sommités de la comédie britannique telles que Stephen Fry et Hugh Laurie.

Cependant, peut-être en référence à ses vues sur la culture contemporaine, il a ajouté qu’il serait difficile de recréer «L’énergie créative que nous avions tous dans les années 80.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!