La Maison Blanche n’aurait plus recours aux services d’un interprète en langue des signes qui a été dénoncé comme dirigeant un groupe de volontaires qui a fourni des traductions de vidéos de droite soutenant Trump pour la communauté sourde.

Heather Mewshaw a dit qu’elle était «Annulé et humilié publiquement» après que son travail bénévole ait été rapporté pour la première fois par le magazine Time en janvier. Elle a interprété cinq briefings pour l’administration Trump au cours de ses dernières semaines et a de nouveau été sollicitée pour interpréter l’attachée de presse de Joe Biden, Jen Psaki, il y a deux semaines. Entrepreneur indépendant, elle a déclaré au New York Post que depuis que le scandale a éclaté, aucun engagement de retour ne lui a été proposé.

Le groupe, pour lequel elle était administratrice, s’appelle Hands of Liberty. Il a fallu des demandes de traduction et a fait de nombreuses vidéos populaires parmi un public conservateur. Certains des discours traduits présentaient des idées discutables, notamment l’affirmation de Donald Trump selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 lui avait été volée, ou la promotion du médicament contre le paludisme, l’hydroxychloroquine, comme traitement du Covid-19.

S’adressant au Post dimanche dernier, Mewshaw a déclaré que, bien qu’elle soit une partisane de Trump, son travail pour le groupe n’indique pas nécessairement qu’elle est d’accord avec le contenu qu’il traduit. « Le but de mon activité – à la Maison Blanche ou avec Hands of Liberty – est que tout tourne autour de l’accès, » dit-elle.

Après que son association avec Hands of Liberty ait été révélée, il y a eu une énorme réaction populaire à gauche. Certains ont même suggéré qu’elle pourrait délibérément mal interpréter les discours de la Maison Blanche Biden en raison de ses opinions politiques.

Mewshaw, 41 ans, mariée et mère de quatre enfants, a déclaré qu’elle avait été harcelée et intimidée en ligne, et que ses détracteurs « Ne veulent pas que ce contenu soit interprété parce qu’ils n’y croient pas. »

«Les personnes sourdes veulent juste avoir la possibilité de décider elles-mêmes des informations disponibles.»

Elle a ajouté qu’il y avait un biais apparent dans son cas, puisque des interprètes qui sont publiquement connus pour avoir des opinions politiques de gauche sont couramment employés par des orateurs conservateurs. Ce qui lui est arrivé était «Injuste et injuste», dit-elle.

Le Registre des interprètes pour les sourds (RID) répertorie Mewshaw comme pigiste certifié. Il dispose d’un mécanisme pour enquêter sur les plaintes d’inconduite des membres, mais n’a pas révélé si des plaintes avaient été déposées contre elle en raison des règles de confidentialité.

