Annulations prévues alors que BC Ferries lance son horaire d’été

Natasha Baldin/Équipe des nouvelles

BC Ferries avertit les passagers de s’attendre à des interruptions de service au cours des prochains mois lorsque son horaire d’été entrera en vigueur.

L’horaire d’été mettra cinq ferries supplémentaires en service et ajoutera plus de 4 700 traversées sur un certain nombre de routes, notamment entre Tsawwassen et Swartz Bay. Mais au milieu des pénuries de personnel, BC Ferries a déclaré qu’une navigation en douceur ne peut pas toujours être garantie.

Bien qu’il ait entrepris la plus grande initiative d’embauche de ses 63 ans d’histoire en ajoutant plus de 1 200 employés, BC Ferries a déclaré que les équipages de réserve sont particulièrement minces à Swartz Bay et à Nanaimo, « ce qui signifie que même une ou deux absences d’équipage peuvent entraîner une annulation de la navigation. », selon un communiqué de presse.

« Nous avons beaucoup fait pour assurer une navigation fluide cet été, mais nous devons être prêts à ce que tous les navires ne naviguent pas tout le temps », a déclaré le président et chef de la direction de BC Ferries, Nicolas Jimenez, dans un communiqué de presse. « Même si nous avons plus de personnel, nous manquons de personnel de renfort à des postes clés pour couvrir les absences imprévues. J’espère que les clients continueront à offrir leur compréhension alors que nous sommes aux prises avec des départs à la retraite et une pénurie mondiale de 21 000 marins professionnels.

BC Ferries a déclaré qu’il prévoyait de déplacer près de 2,6 millions de véhicules et près de sept millions de passagers au cours de la saison estivale, qui se terminera après le week-end de la fête du Travail.

L’été dernier, plus de 300 départs ont été annulés en raison d’un manque d’équipage.

BC Ferries a offert des conseils de voyage d’été aux passagers espérant éviter les retards :

• Réservez à l’avance – Réservez tôt pour vous assurer une place sur la voile de votre choix. Réservez en ligne sur bcferries.com. Les clients ayant réservé à l’avance ne subissent pas d’attentes de navigation, même lorsque plusieurs attentes sont signalées. Les clients flexibles peuvent voyager en dehors des heures de pointe pour éviter la cohue et, dans de nombreux cas, voyager à un tarif réduit.

• Tenez compte des heures de voyage hors pointe – Les clients voyageant avec des véhicules sans réservation à l’avance seront probablement confrontés à des attentes de navigation aux heures de pointe. Soyez prêt pour les attentes de navigation si vous voyagez sans réservation. La meilleure option pour éviter les attentes de navigation est de voyager pendant les périodes moins chargées. Il s’agit généralement de journées en milieu de semaine et de départs tôt le matin ou tard le soir.

• Covoiturage, si possible – L’espace sur le pont des véhicules se remplit rapidement. Les clients sont encouragés à faire du covoiturage ou à utiliser les transports en commun. Pour plus d’informations sur les horaires, visitez TransLink ou BC Transit.

• Envisagez des options de stationnement – ​​Les parcs de stationnement des principaux terminaux se remplissent également rapidement les longs week-ends. Si possible, choisissez le transport en commun ou faites-vous déposer au terminal pour éviter les embouteillages. L’état des stationnements par terminal est fourni via Twitter @BCFerries et sur notre site Web.

• Arrivez tôt – Les clients ayant réservé à l’avance doivent prévoir d’arriver au terminal 45 à 60 minutes avant leur départ prévu. Les passagers à pied doivent arriver 45 minutes à l’avance pour leur navigation prévue. Si vous avez un rendez-vous important ou une correspondance avec un autre ferry ou vol, voyagez sur un ferry plus tôt. Pour la sécurité du voyage et un processus d’enregistrement plus rapide, les passagers sans rendez-vous peuvent réserver à l’avance en ligne sur certains itinéraires.

• Envisagez de voyager le samedi d’un long week-end – Une circulation intense est prévue du jeudi au vendredi et du dimanche au lundi matin. C’est toujours une bonne idée de vérifier les conditions actuelles avant de vous rendre au terminal et de consulter la page des itinéraires en un coup d’œil.

• Préparez-vous pour le temps chaud – emportez votre crème solaire, un chapeau de soleil et beaucoup d’eau pour vous et vos animaux de compagnie. Des stations de brumisation seront en place pour permettre aux clients de se rafraîchir dans les principaux terminaux, ainsi que dans de nombreux terminaux mineurs dotés de personnel.