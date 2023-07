Annulations estivales EasyJet – quels sont vos droits si votre vol est annulé ? | Nouvelles du Royaume-Uni

EasyJet a annulé 1 700 vols pendant la haute saison des vacances d’été.

Les annulations seront touchent environ 180 000 clients entre juillet et septembre.

Si vous avez la malchance d’en faire partie, voici ce que vous devez savoir sur votre droit à une nouvelle réservation ou à un remboursement.

Comment saurai-je si mon vol a été annulé ?

Les personnes dont les vols sont concernés seront contactées par EasyJet – donc si vous n’entendez rien, vous n’avez pas à vous inquiéter.

Vous pouvez également vérifier votre réservation en vous connectant au site Web d’EasyJet.

Mon vol a été annulé, pourrai-je encore partir en vacances ?

Oui, la compagnie aérienne est obligée d’offrir une assistance pour effectuer une nouvelle réservation. Cela peut impliquer de vous changer de réservation ou de vous rembourser si vous changez de réservation avec une autre compagnie aérienne.

EasyJet a déclaré que 95% des voyageurs seront re-réservés sur des vols alternatifs, bien que cela laisse 9 000 personnes qui n’ont pas été re-réservées.

Tous les clients auront la possibilité de réserver à nouveau ou de recevoir un remboursement, a déclaré EasyJet. Il doit le faire conformément à la loi.

Que se passe-t-il si je reçois une nouvelle réservation pour voyager un autre jour ?

Si EasyJet vous réserve à nouveau un jour différent, vous pouvez refuser cela et voler avec une autre compagnie aérienne le jour initial de votre départ – aux frais d’EasyJet.

Cela dépend des autres compagnies aériennes ayant des sièges disponibles.

Puis-je obtenir un remboursement à la place ?

Oui, vous avez droit à un remboursement complet si votre vol a été annulé.

Si une seule étape d’un voyage de retour est annulée, vous pouvez demander un remboursement pour l’ensemble du voyage.

Puis-je obtenir une indemnisation ?

Vous pouvez avoir droit à une indemnisation si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ.

Cela dépendra de l’horaire du vol alternatif qui vous est proposé.

S’il part et vous amène à votre destination à peu près au même moment, vous n’obtiendrez pas d’indemnisation.

Mais avec un préavis d’annulation inférieur à une semaine, il devra partir au plus une heure plus tôt que l’heure d’origine et arriver moins de deux heures après l’atterrissage prévu.

Pour les annulations effectuées avec un préavis de 7 à 14 jours, le vol alternatif doit partir au plus deux heures avant l’heure d’origine et atterrir moins de quatre heures après l’heure d’origine.

Pourquoi des vols ont-ils été annulés ?

EasyJet a déclaré qu’elle avait été forcée d’agir en réponse à l’impact de grèves du contrôle aérien en Europe et les effets d’entraînement de la fermeture de l’espace aérien en raison de la Guerre Russie-Ukraine.

La compagnie aérienne présente cela comme une mesure préventive – affirmant qu’en « consolidant » les vols maintenant, elle pourra éviter les annulations de dernière minute.