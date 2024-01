Annulations de vols : le chaos à l’aéroport met les Indiens en colère alors que le brouillard frappe les voyages

16 janvier 2024

Le régulateur indien de l’aviation a publié un avis aux compagnies aériennes après que des dizaines de personnes se sont plaintes sur les réseaux sociaux des retards et des annulations de vols.

Le régulateur a demandé aux compagnies aériennes d’annuler leurs vols “suffisamment à l’avance” et d’informer les passagers des retards en temps réel.

Mais les passagers furieux ont accusé les compagnies aériennes et les aéroports de communication inadéquate.

Un homme a été arrêté puis libéré sous caution après avoir été accusé d’avoir agressé un copilote de la compagnie aérienne IndiGo. Le vol de l’homme dimanche avait été retardé de plus de 10 heures. Une vidéo virale montrait le passager se jetant sur le copilote alors qu’il faisait une annonce dans l’avion.

Des centaines de vols intérieurs ont été retardés depuis dimanche après qu’un épais brouillard ait englouti Delhi, qui abrite l’un des aéroports les plus fréquentés de l’Inde. C’est également la principale plaque tournante des grandes compagnies aériennes telles qu’IndiGo et Air India.

Bien que le brouillard soit un phénomène annuel, les rapports indiquent que la situation est pire cette année à l’aéroport de Delhi en raison d’autres facteurs, notamment le manque de stationnement dû aux avions cloués au sol et à la fermeture d’une piste pour maintenance.

Les perturbations, qui se sont intensifiées dimanche, ont eu un effet en cascade lundi et devraient se poursuivre également mardi.

Le service météorologique a prédit deux jours supplémentaires de brouillard épais à Delhi et dans d’autres villes du nord. Plusieurs trains ont également été retardés.

Depuis dimanche, plusieurs passagers avaient tagué le ministre fédéral de l’aviation, Jyotiraditya Scindia, et diverses compagnies aériennes sur X (anciennement Twitter) pour se plaindre des retards de vol. Certains ont déclaré avoir été contraints de rester assis à bord des avions, sans nourriture ni eau, en raison du manque de clarté sur les heures de départ.

“… La visibilité a fluctué pendant plusieurs heures et est parfois tombée à zéro entre 5 heures du matin et 9 heures du matin. Les autorités ont donc été obligées d’imposer un arrêt des opérations pendant un certain temps, même sur les pistes de CAT III (les pistes de CAT III ne peuvent pas gérer les opérations sans visibilité)”, a-t-il a écrit.