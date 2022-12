Annulations de Sunwing : un passager canadien raconte la scène à l’aéroport de Mexico

Un voyageur canadien à Cancun, au Mexique, qui devait rentrer chez lui la veille de Noël, a été informé à la dernière minute par Sunwing Airlines que son vol avait été retardé jusqu’au 27 décembre, le laissant ainsi que des dizaines d’autres passagers bloqués à l’aéroport sans nulle part où aller. .

Noah Calberry, de Brantford, dit qu’il est rentré à Toronto dimanche sur un vol d’Air Transat qu’il avait lui-même réservé après que Sunwing ait refusé de communiquer avec les passagers bloqués à Cancun, les laissant incertains si ou quand leurs vols seraient reportés.

“Nous avons découvert que notre vol avait été retardé et les responsables de Sunwing n’arrêtaient pas de nous mentir en disant que” le pilote est fatigué et nous attendons toujours des problèmes de personnel sur le vol “. Nous étions probablement coincés à cet endroit pendant plus de trois ou quatre heures », a déclaré Calberry.

«Et finalement, les deux représentants de Sunwing ont fini par s’éloigner complètement, laissant tout le monde se demander quoi faire. Il y avait des tonnes de policiers mexicains qui se tenaient là, ils ne faisaient rien et refusaient de manger et d’eau. Cela ressemblait à un traitement inhumain d’un endroit où vous êtes censé vous sentir en sécurité comme à l’aéroport.

Calberry a pris une vidéo de la scène à l’aéroport international de Cancun, qui montrait des dizaines de personnes se pressant au bureau d’information de Sunwing essayant d’obtenir des informations sur leurs vols.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CP24, Sunwing a déclaré qu’il “regrette sincèrement l’impact sur les projets de voyage de nos clients pendant la période chargée des vacances”.

« En raison des conditions hivernales rigoureuses des derniers jours sur les principales portes d’entrée canadiennes, qui ont limité notre capacité à déplacer les avions et l’équipage vers d’autres aéroports, un certain nombre de vols de retour en direction du nord continuent d’être affectés par des retards. Nos équipes travaillent dur pour réadapter les clients en assurant la maintenance des avions dans la mesure du possible, en plus d’organiser des hôtels et des transferts alternatifs pour ceux qui ont des retards d’une nuit », indique le communiqué.

« Nos équipes locales et à destination continuent de gérer la situation de manière proactive, et mettent tout en œuvre pour ramener les clients chez eux dans les prochains jours. Nous nous excusons profondément pour les retards pendant la période des Fêtes et remercions nos clients pour leur compréhension pendant que nous nous efforçons de surmonter les défis opérationnels causés par les conditions hivernales rigoureuses dans les régions clés du Canada.

La nuit où son vol initial a été retardé, Calberry a déclaré que lui, avec sa petite amie et des dizaines d’autres, y compris de jeunes enfants et des personnes âgées, avait dormi sur le sol de l’aéroport et n’avait reçu que peu ou pas de communication de la compagnie aérienne sur le statut de leurs vols. .

D’autres passagers canadiens bloqués ont déclaré avoir été déplacés d’un hôtel à l’autre par Sunwing, mais avoir payé leur propre transport pour s’y rendre. Certains ont dit qu’ils étaient arrivés dans un hôtel, mais qu’ils n’avaient plus de chambres disponibles car ils ne les attendaient pas.

« Ils n’ont rien dit. Ils n’ont rien dit du tout », a déclaré Calberry.

«Ils continuent de retarder les vols pour d’autres personnes. Je connais des gens qui y sont allés depuis [Dec. 21] et n’êtes toujours pas à la maison. Il existe une option en ligne pour essayer de déposer une demande d’indemnisation, mais commodément, il est fermé depuis le 18 décembre en raison de la maintenance du site, vous ne pouvez donc même pas demander une indemnisation du vol.

Calberry a déclaré qu’il essaierait d’obtenir que Sunwing l’indemnise pour son vol retardé et que lui et d’autres envisagent de déposer un recours collectif contre la compagnie aérienne.

Calberry a également déclaré qu’il comprenait que les vols pouvaient être affectés par des conditions météorologiques défavorables, mais a ajouté qu’il pensait que le problème était davantage lié à la mauvaise planification et communication de la compagnie aérienne concernant l’annulation de son vol.

« Je n’ai plus du tout l’impression que c’était lié à la météo parce que les vols à destination de Toronto avec d’autres compagnies; ils ont pu décoller et voler. Je pense que c’est juste quelque chose sur la compagnie aérienne, qu’il s’agisse d’une mauvaise planification ou d’un manque de vols ou de personnel, mais il n’y a pas de réponse à cela et c’est tout simplement ridicule. Tant de gens ont dépensé de l’argent ou du temps supplémentaire ou simplement le prix que cela représente pour la santé mentale, c’est affreux », a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de la Presse canadienne.