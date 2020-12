Le procureur général William Barr a nommé John Durham comme avocat spécial pour poursuivre son enquête sur les origines de l’enquête « Russiagate » contre le président Donald Trump, même sur la potentielle administration Biden.

Barr a nommé l’avocat américain Durham comme conseiller spécial en octobre, deux semaines avant le jour des élections. La nomination a été révélée dans une lettre aux comités judiciaires du Sénat et de la Chambre datée de mardi.

News: Voici une copie de l’ordonnance de Barr nommant John Durham comme avocat spécial de l’enquête sur les origines de l’enquête sur la Russie pic.twitter.com/rUFbDO6Amj – Alayna Treene (@alaynatreene) 1 décembre 2020

En tant qu’avocat spécial, Durham sera chargé d’enquêter sur «Renseignement, contre-espionnage ou application de la loi» efforts qui ont ciblé la campagne Trump d’abord en 2016 par le FBI, puis à partir de 2017 par l’avocat spécial Robert Mueller.

Le président Trump a décrit le FBI et Mueller comme politiquement motivés, et leurs enquêtes sur ses liens supposés avec la Russie comme un « chasse aux sorcières. » Mueller a finalement autorisé Trump de collusion avec la Russie, mais les choses ont été inversées en 2019 lorsque Barr a nommé Durham pour enquêter sur les enquêteurs du « Russiagate ».

Les partisans de Trump, dont beaucoup s’attendaient à voir l’ancien directeur du FBI James Comey et une foule de responsables de l’administration Obama frappés par une vague de citations à comparaître pour autoriser des agents à surveiller la campagne Trump, ont jusqu’à présent été déçus par l’enquête de Durham. La pandémie de coronavirus a ensuite suspendu indéfiniment tout rapport final potentiel de Durham.

Cependant, en tant que conseiller spécial, le travail de Durham se poursuivra sans relâche, que Trump perde ou non sa bataille juridique contre le résultat des élections du mois dernier et que Biden entre en fonction en janvier. En vertu de la loi américaine, un avocat spécial ne peut être licencié que par le procureur général, et même ainsi, uniquement en cas de faute, de manquement à ses fonctions ou de conflit d’intérêts.

