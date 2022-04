Annulation du jour de l’impôt : Biden déchire les républicains pour avoir prévu d’augmenter les impôts de la classe moyenne

Le président Biden a utilisé Tax Day pour comparer son plan de réduction des impôts pour les personnes gagnant moins de 400 000 $ par rapport au plan du GOP visant à augmenter les impôts de la classe moyenne.

Selon une fiche d’information fournie à PoliticusUSA par la Maison Blanche :

Ce jour de l’impôt, la différence d’approche entre le président et les républicains du Congrès ne pourrait pas être plus claire. Le président se bat pour des réductions d’impôts pour la classe moyenne et pour s’assurer que les super riches et les grandes entreprises paient leur juste part, tandis que les républicains du Congrès, dirigés par le sénateur Scott, proposent de fortes augmentations d’impôts pour les familles de la classe moyenne.



Le plan du président Biden accorderait un allégement fiscal à des dizaines de millions de familles – poursuivant l’allégement fiscal que les familles voient en ce jour de l’impôt – et il appliquerait de nouveaux impôts minimums aux milliardaires et aux grandes entreprises pour s’assurer qu’ils paient leur juste part. Il n’augmenterait pas les impôts d’un centime sur quiconque gagne moins de 400 000 $.



En revanche, les républicains du Congrès continueraient les gros cadeaux qu’ils ont donnés aux Américains les plus riches et aux plus grandes entreprises et mettraient en œuvre un Hausse d’impôt pour la classe moyenne . Le plan des républicains du Congrès augmentera les impôts des familles de la classe moyenne de près de 1 500 dollars en moyenne cette année seulement et retirera 100 milliards de dollars des mains des familles de la classe moyenne chaque année.



Non seulement cela, mais le plan républicain éliminerait la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Le président croit que nous avons un engagement sacré envers les aînés de notre pays, alors que le plan républicain met cela en danger.



Le plan fiscal du président garantit que les entreprises et les milliardaires paient leur juste part et offre un allégement fiscal aux familles de la classe moyenne



Ces dernières années, les milliardaires et les plus grandes entreprises ont payé un taux d’imposition moyen de seulement 8 %. C’est moins que ce qu’un enseignant et un pompier peuvent payer. Le plan du président résoudrait ce problème et donnerait aux familles de la classe moyenne l’allégement fiscal qu’elles méritent.



Le président Biden appelle le Congrès à adopter une législation obligeant les ménages américains les plus riches à payer un minimum de 20% sur l’ensemble de leurs revenus, y compris les revenus de placement non réalisés qui ne sont actuellement pas imposés. Les Américains les plus riches ne pouvaient plus faire ce qu’ils pouvaient faire aujourd’hui – et ne payaient souvent aucun impôt ou très peu d’impôts sur leurs revenus et échappaient trop souvent au paiement de l’impôt sur le revenu pour toujours. La taxe ne s’appliquera qu’au centième de un pour cent (0,01%) des ménages américains les plus riches – ceux d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars, et plus de la moitié des centaines de milliards collectés proviendraient de ménages d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.



Le président a également proposé d’abroger les cadeaux fiscaux républicains de 2017 pour les Américains les plus riches en rétablissant le taux d’imposition le plus élevé pour ceux qui gagnent plus de 400 000 $.



Le président estime que les entreprises rentables ne devraient pas payer une facture fiscale inférieure à celle d’une famille de la classe moyenne et ne devraient pas pouvoir éviter les impôts en expédiant des emplois et des bénéfices à l’étranger. Le président défend un impôt minimum sur les sociétés de 15 % ici et dans le monde pour s’assurer qu’aucune grande entreprise rentable ne paie 0 $ d’impôts et annule les énormes réductions d’impôts républicaines de 2017, en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28 %.



Et le président se bat pour un allégement fiscal continu pour la classe moyenne, d’autant plus que la classe moyenne et les travailleurs font face à l’inflation mondiale. Grâce au plan de sauvetage américain, des millions de familles de la classe moyenne bénéficient de réductions d’impôt bien méritées grâce au crédit d’impôt pour enfants, au crédit d’impôt sur le revenu gagné, aux crédits d’impôt sur les primes de la loi sur les soins abordables et au crédit d’impôt pour les soins aux enfants et aux personnes à charge. Les familles bénéficient de ces réductions d’impôts en ce moment car elles déposent leurs impôts ce jour de l’impôt. Le président propose de prolonger cet allégement fiscal car il estime que les familles de la classe moyenne paient déjà suffisamment d’impôts.



Augmentation des impôts de la classe moyenne républicaine et menace pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie



Après avoir accordé près de 2 000 milliards de dollars de réductions d’impôts aux Américains les plus riches et aux plus grandes entreprises avec leur loi fiscale de 2017, les républicains du Congrès, dirigés par le sénateur Rick Scott, poursuivent en proposant 100 milliards de dollars par an d’augmentations d’impôts pour les familles de la classe moyenne. Selon une analyse indépendante, environ 75 millions de familles américaines, dont 96 % gagnent moins de 100 000 dollars, paieraient en moyenne 1 480 dollars de plus en impôts chaque année. Le plan républicain ne soulève pas un seul centime d’impôts des Américains les plus riches ou des sociétés rentables.



Ces augmentations d’impôt signifieraient :

24 millions de familles d’aînés gagnant moins de 100 000 $ par année feraient face à des hausses d’impôt.



24 millions de familles supplémentaires avec des enfants gagnant moins de 100 000 $ par année seraient confrontées à des augmentations d’impôt.



En 2017, les républicains ont accordé une réduction d’impôt moyenne de plus de 250 000 $ par an aux familles des 0,1 % les plus riches ; maintenant, ils veulent que les familles de travailleurs paient 100 milliards de dollars de plus en impôts chaque année. Les Républicains se plaignent que les Américains de la classe moyenne n’ont pas leur « peau dans le jeu » et ne paient pas assez d’impôts. Mais la vérité est que les Américains de la classe moyenne sont l’épine dorsale de notre économie, paient beaucoup d’impôts fédéraux, étatiques et locaux et, dans de nombreux cas, paient un taux plus élevé que les super-riches.



Ce n’est pas seulement cela – le plan républicain appelle à l’expiration de toutes les lois, y compris la sécurité sociale et l’assurance-maladie, après 5 ans. Cela signifie que la sécurité sociale et l’assurance-maladie seraient supprimées, à moins que le Congrès ne puisse les promulguer à nouveau. C’est faux. Le président estime que ces programmes sont des engagements sacrés. Ils doivent être renforcés et non menacés.



Le choix est clair



Ce jour de l’impôt, c’est un choix clair. Et le président va continuer à se battre pour un allégement fiscal de la classe moyenne et pour s’assurer que les Américains les plus riches et les plus grandes entreprises ne paient pas un taux inférieur à celui des familles de la classe moyenne. Et il luttera contre le plan républicain d’augmenter les impôts des familles de la classe moyenne et de menacer l’avenir de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, tout en continuant à distribuer des dons géants aux plus grandes et aux plus grandes entreprises.

Biden utilise Tax Day pour expliquer au peuple américain ce qui est en jeu. Contrairement à Trump, Biden n’a pas besoin d’être sur la défensive, car il publie toutes ses déclarations de revenus. Pour Biden, Tax Day est l’occasion de rappeler à la grande majorité des contribuables que les démocrates veulent réduire leurs impôts, tandis que les républicains veulent les augmenter.