Annulation de l’appel contre le centre de chirurgie Cambie de la Colombie-Britannique

Un chirurgien et homme d’affaires de Vancouver a perdu son appel dans une affaire judiciaire historique qui menaçait les fondements du système de santé canadien.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel interjeté par le Dr Brian Day du Cambie Surgical Centre, concluant qu’un jugement rendu en 2020 par un juge d’un tribunal inférieur était approprié dans sa décision de 142 pages. Les appels ne portent que sur les erreurs de droit perçues, et non sur les faits fondamentaux établis par le jugement initial.

Day avait fait valoir que les Britanno-Colombiens avaient le droit de payer pour des soins médicaux privés, principalement des chirurgies d’un jour programmées, parce que les attentes dans le système public étaient si longues qu’elles violaient les droits constitutionnels des patients à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de l’article 7. de la Charte.

La Cour d’appel a décrit l’argument de Day comme des patients souffrant «lorsque le système public est brisé et n’a pas tenu sa promesse de soins de qualité en temps opportun, empêche injustement les individus d’utiliser leurs propres ressources pour répondre à leurs besoins en soins de santé», et que « autoriser les soins privés parallèles agirait comme une soupape de sécurité, allégeant la pression sur le système public sans lui nuire.

Mais ils étaient d’accord avec les avocats du procureur général, représentant la province, qui ont déclaré que le jugement initial était correct en concluant que “l’affaire concernait vraiment les intérêts financiers et le modèle commercial préféré de certains médecins et cliniques privées”.



UN LÉGER DÉSACCORD

Alors qu’elle était d’accord avec ses deux collègues sur le fait que les soins de santé devraient être accessibles à tous en fonction de leurs besoins, plutôt que de leurs moyens financiers, l’un des juges a essentiellement soutenu qu’il était injuste que les patients souffrent parce que les gouvernements ont décidé de financer et d’exploiter le système de soins de santé. aux niveaux de service actuels.

“Il est plus qu’incommensurable de demander aux patients de risquer un préjudice irrémédiable et un risque accru de décès afin de préserver un système de santé public intentionnellement sous-conçu pour atteindre la viabilité budgétaire”, a écrit la juge Lauri Ann Fenlon, qui a souligné les vraiment riches voyagent déjà aux États-Unis ou dans d’autres pays et paient pour un accès rapide aux services médicaux.

Elle a reconnu qu’il y a une « dissonance juridique » à conclure qu’une loi est constitutionnelle tout en étant contraire aux principes de justice fondamentale.

« Le dossier et les conclusions du juge appuient amplement sa conclusion selon laquelle un système dédoublé entraînerait des temps d’attente plus longs et, par conséquent, des soins encore plus médiocres pour ceux qui n’auraient d’autre choix que le système public », a écrit Fenlon.

“Nous ne trouvons pas que le juge ait exagéré les avantages sociétaux de la suppression des soins privés ou les effets négatifs de la suppression des dispositions sur la pérennité et l’efficacité du système public.”