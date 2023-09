Annulation de la vente aux enchères d’une propriété de plusieurs millions de dollars à Lake Country

La vente aux enchères publique d’une propriété de Lake Country a été annulée.

Une propriété à Whiskey Cove d’une valeur de 10,2 millions de dollars devait être vendue aux enchères le 25 septembre.

La propriété avait été mise aux enchères en raison des taxes dues.

La préfecture n’a pas donné de raison pour l’annulation.

