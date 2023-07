Annulation de la recherche d’Emile, deux ans, disparu dans les Alpes françaises | Nouvelles du monde

La recherche d’un garçon de deux ans disparu dans les Alpes françaises a été annulée, a annoncé la police.

Le garçon, nommé seulement Emile, a été vu pour la dernière fois en train de descendre la rue près de la maison de ses grands-parents par deux témoins samedi après-midi, selon les autorités.

Ils vivent dans un village de montagne isolé avec seulement deux douzaines d’habitants juste à l’extérieur du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence entre Grenoble et Nice.

Image:

Photo : Gendarmerie Nationale





Mercredi, la police a déclaré qu’elle mettait fin à sa recherche physique du garçon et qu’elle passait plutôt à une exploration des informations qu’elle avait recueillies jusqu’à présent.

Dans un communiqué remis à l’AFP, Rémy Avon, le procureur de Digne-les-Bains, a déclaré : « L’enquête judiciaire sur les causes de la disparition va se poursuivre, notamment en analysant la masse considérable d’informations et d’éléments recueillis au fil des quatre derniers jours. »

Il a également admis qu’il y avait très peu d’indices sur la disparition du bambin et a ajouté qu’une tache de sang trouvée dans une voiture avait été envoyée pour analyse mais qu’elle provenait d’un animal.

Auparavant, la police et les gendarmes étaient entrés dans chaque bâtiment de la petite colonie où Emile avait disparu – et quelque 500 volontaires ont aidé à la recherche, regardant dans les forêts et les champs qui entourent le village.

M. Avon a ajouté que la possibilité qu’Emile disparaisse seul ne serait pas exclue, « même si cette probabilité est très faible ».

Le maire local, François Balique, a déclaré plus tôt à la télévision française: « La famille s’apprêtait à quitter la maison pour faire une sortie. Il a profité de ce moment fugace pour partir.

« Ses grands-parents ont réalisé qu’il n’était plus là quand ils sont allés le mettre dans la voiture. »

BFM TV a déclaré que les autorités utilisaient un message vocal enregistré par la mère d’Emile, diffusé par haut-parleurs depuis un hélicoptère, dans la zone de recherche.