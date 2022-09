Annulation de la hausse de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des grandes entreprises, selon Kwarteng

L’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des grandes entreprises sera supprimée, a annoncé le chancelier Kwasi Kwarteng, affirmant que cette décision peut contribuer à stimuler les salaires et les emplois.

Le prélèvement devait passer de 19% à 25% en avril prochain – après que Rishi Sunak eut reconnu que le faible taux n’avait pas réussi à stimuler l’investissement – ​​mais restera désormais au taux le plus bas du G20.

Plus tôt cette semaine, une analyse du groupe de réflexion IPPR a révélé que – même avec le taux de 19p, de loin le plus bas des principales économies – le Royaume-Uni a pris du retard sur ses rivaux dans la course à l’investissement.

En 2019, il a glissé derrière l’Italie et le Canada pour avoir le plus faible investissement du secteur privé du G7 en proportion du bénéfice intérieur brut (PIB), a déclaré le groupe de gauche.

Mais, aux Communes, M. Kwarteng a déclaré aux députés: «Ce sont les entreprises qui emploient le plus de personnes dans ce pays. Ce sont les entreprises qui investissent dans les produits et services sur lesquels nous comptons.

« Je peux donc confirmer que l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés pour l’année prochaine sera annulée. Le taux d’imposition des sociétés au Royaume-Uni n’atteindra pas 25 % – il restera à 19 %.

Il a ajouté: «Cela réinjectera près de 19 milliards de livres sterling par an dans l’économie. Cela représente 19 milliards de livres sterling pour que les entreprises réinvestissent, créent des emplois, augmentent les salaires ou versent les dividendes qui soutiennent nos pensions.

Mais Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a ridiculisé l’affirmation selon laquelle le gouvernement avait proposé “une nouvelle idée géniale ou un changement de jeu, comme l’a dit le ministre”.

“Ce plan revient à maintenir l’impôt sur les sociétés là où il est aujourd’hui et à ramener les cotisations à l’assurance nationale là où elles étaient en mars. Un nouveau plan », a-t-elle dit à M. Kwarteng.

« Tout est basé sur une idéologie dépassée qui dit que si nous récompensons simplement ceux qui sont déjà riches, l’ensemble de la société en bénéficiera. Ils ont décidé de remplacer le nivellement par le ruissellement vers le bas.

