Annulation de la conférence sur le cancer du groupe Economist en raison de liens avec des fabricants de tabac | The Economist

Une division de l’éditeur The Economist a été contrainte d’annuler à la dernière minute une conférence de grande envergure sur le cancer, en raison de la réaction des intervenants et des participants concernant son association avec les fabricants de tabac à l’origine de marques telles que Marlboro et Benson & Hedges.

Economist Impact, qui fait partie du groupe Economist, propriétaire du magazine économique hebdomadaire éponyme, devait tenir son 10e édition de la World Cancer Series à Bruxelles à la fin du mois.

L’événement de deux jours, qui s’est tenu au Marriott Hotel Grand Palace, est présenté comme « façonnant le programme de lutte contre le cancer » et a attiré plus de 300 participants et 80 intervenants.

Le Guardian comprend que l’événement a été annulé en raison d’une réaction négative contre les liens qu’Economist Impact entretient avec Philip Morris International, la plus grande société de tabac au monde et propriétaire de la marque la plus populaire Marlboro, et Japan Tobacco International, qui possède des marques telles que Camel, Silk Cut et Benson & Hedges.

La semaine dernière, l’Union internationale contre le cancer, la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de lutte contre le cancer, a annoncé qu’elle se retirait de l’événement Economist Impact. « en raison de ses liens avec l’industrie du tabac ».

« Cette décision découle du fait que l’UICC a appris qu’Economist Impact travaille avec Philip Morris International (PMI) et Japan Tobacco International (JTI) », a déclaré le syndicat. « L’UICC a pour politique de longue date de ne pas s’engager avec l’industrie du tabac, conformément à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Cette politique reflète notre engagement envers la santé publique et notre volonté de réduire le fardeau mondial du cancer. »

Le syndicat, qui était une « organisation de soutien » de l’événement Economist Impact, compte plus de 1 100 organisations membres dans plus de 170 pays et territoires.

Mark Lawler, professeur de santé numérique à l’université Queen’s de Belfast et président de l’International Cancer Benchmarking Partnership, a déclaré avoir été stupéfait d’apprendre l’existence de ces liens. « Imaginez ma surprise lorsque j’ai découvert que l’Economist Impact, qui organise l’événement mondial sur le cancer, auquel je devais participer à Bruxelles, était soutenu non pas par une, mais par deux sociétés internationales de cigarettes – Philip Morris International et Japan Tobacco International. J’étais furieux et je me suis immédiatement retiré de l’événement. »

« Dans quel monde une organisation peut-elle sérieusement penser qu’il est acceptable d’organiser un événement de grande envergure sur le cancer, réunissant des experts mondiaux, tout en acceptant le parrainage d’une entreprise dont le produit a causé des millions de décès par cancer dans le monde ? C’est absolument choquant. »

Le Dr Wendy Yared, directrice de l’Association des ligues européennes contre le cancer, a déclaré avoir écrit aux organisateurs le 16 septembre pour se retirer de la conférence.

« J’espère sincèrement que vos collègues d’Economist Impact reconsidéreront le véritable impact qu’ils ont lorsqu’ils s’associent à une industrie qui produit et promeut sans scrupules dans le monde entier un produit mortel responsable de 25 % de tous les décès par cancer dans le monde », a-t-elle écrit.

Plus tard dans la journée, Lan Hemming, directeur général d’Economist Impact Events, a envoyé un courriel pour informer tous les intervenants que la conférence avait été annulée.

« Nous avons pris note des inquiétudes de la communauté des cancérologues concernant le travail d’Economist Impact financé par les fabricants de tabac », a-t-il écrit. « Nous avons pour politique de ne pas accepter de financement de la part des fabricants de tabac pour les travaux ou les événements d’Economist Impact liés à la santé. Nous respectons le choix de certains intervenants et sponsors de ne pas assister au sommet. »

Le site Web The Economist Impact comprend du contenu de marque, comme un article intitulé Un équilibre délicat. Proposer des changementsqui est « soutenu par Philip Morris International » et comprend le logo de l’entreprise.

Dans l’article, le géant du tabac est dépeint avec sympathie et comparé aux constructeurs automobiles qui ont développé des moteurs à combustion polluants, mais qui évoluent désormais vers des technologies plus propres, telles que les véhicules électriques et hybrides.

Un passage indique : « De la même manière, une entreprise comme Philip Morris International (PMI) évolue vers une entreprise axée sur la science et la technologie, qui s’efforce de fournir de meilleures alternatives sans combustion à ses clients. »

Une autre pièce, étiquetée comme un élément publicitaire, est rédigé par un vice-président senior des affaires générales chez JTI.

L’article soutient que l’augmentation du prix des cigarettes, qui font régulièrement l’objet d’augmentations de taxes, incite les consommateurs à se tourner vers des sources de tabac illégales, ce qui signifie que les gouvernements passent à côté des revenus des grandes entreprises de tabac légitimes.

« Alors que l’accessibilité des cigarettes légales devient inaccessible pour de nombreux consommateurs, surtout en ces temps difficiles, nous constatons que le commerce illégal continue de croître », a déclaré le responsable du JTI dans son article. « Alors que les gouvernements cherchent à limiter les déficits budgétaires, des mesures contre le commerce illicite pourraient empêcher la perte de milliards de dollars saisis chaque année par les criminels. »

L’argument contre l’obligation faite aux fabricants de tabac d’augmenter le prix des cigarettes est soutenu par l’affirmation selon laquelle le gouvernement français a perdu 2,5 à 3 milliards d’euros de droits d’accise chaque année, après avoir augmenté le prix d’un paquet de cigarettes de 80 % entre 2010 et 2020.

Les éditions précédentes de la série d’événements sur le cancer Economist Impact ont attiré des marques telles que GlaxoSmithKline, la filiale de Johnson & Johnson Janssen et MSD de Merck & Co en tant que sponsors principaux.

Un porte-parole du groupe Economist a déclaré : « Nous respectons le choix de certains intervenants de ne pas participer au sommet mondial sur le cancer organisé par Economist Impact. En raison de ces changements, nous avons annulé l’événement de cette année. »