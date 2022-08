Annu Kapoor se fait brutalement troller pour avoir réagi à #BoycottLaalSinghChaddha, les internautes disent “qui est-il”

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan fait la une des journaux depuis des semaines en raison de la réaction furieuse des internautes. #BoycottLaalSinghChaddha est l’un des sujets tendance sur Twitter, et puis nous avons Annu Kapoor, qui a dit qu’il ne savait pas qui il était.

Récemment, Annu Kapoor a récemment été repéré pour la conférence de presse de son prochain film Hum Do Humare Barah. Lors de la conférence de presse, un journaliste l’a interrogé sur la tendance au boycott du film d’Aamir. Annu a réagi de manière inattendue et a dit: “”Qu’est-ce que c’est? Je ne regarde pas de films. Je ne sais pas.” Le réalisateur d’Annu a tenté d’intervenir en disant : « Pas de commentaires », mais Annu a poursuivi : « Pas de commentaires nahi. Film he nahi dekhta mein na apni na parayo ki. Mujhe pata bhi nahi hain yeh kaun hai sach much. ki kaun hain woh. Je n’en ai aucune idée.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes se sont moqués d’Annu Kapoor sur sa réaction et ont remis en question son ignorance. Un utilisateur a affirmé: “Sahi keh re hain! Sirf Paan masala ke ad dekhte hain.” Un autre utilisateur a affirmé : « Pagal ho gaya hai lagta hai ». Un internaute a commenté : “Qui est-ce ? Qui regarde votre film.” Un autre internaute a commenté : “Pura din junglee Rummy kheloge toh yehi haal hoga #anukapoor monsieur.” L’un des utilisateurs a commenté: “Wah kya agissant kr raha hai …”

Récemment, Aamir s’est ouvert sur le boycott de son prochain film. Tout en interagissant avec les médias, Khan a déclaré: “Ce boycottez Bollywood… Boycottez Aamir Khan… Boycottez Laal Singh Chaddha… Je me sens triste aussi parce que beaucoup de gens qui disent cela dans leur cœur croient que je suis quelqu’un qui n’aime pas l’Inde… Dans dans leur cœur, ils croient que… Et c’est tout à fait faux. Il a poursuivi : “J’aime vraiment le pays… C’est comme ça que je suis. C’est plutôt regrettable si certaines personnes ressentent cela. Tout en exhortant tout le monde à regarder ses films, Aamir a déclaré: “Je veux assurer à tout le monde que ce n’est pas le cas, alors s’il vous plaît, ne boycottez pas mes films, s’il vous plaît, regardez mes films.” Laal Singh Chaddha sortira dans les cinémas le 11 août.