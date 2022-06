Annu Kapoor met en garde les voyageurs après son argent liquide, ses effets personnels volés en France

Les effets personnels de l’acteur-chanteur Annu Kapoor, dont un sac, des cartes de crédit et de l’argent, ont été volés alors qu’il était en tournée en France.



Il s’est rendu sur Instagram et a averti ses abonnés qui se rendaient dans le pays. Dans un clip partagé sur Instagram, il a déclaré : « Paris mein, Prada ka bag chori karke le gaye, usme bohot sara franc cash and euros rakha hua tha, mera iPad, diary, credit card tha. Sab kuch chori karke le gaye, toh France me jab aao to bohot khayal rakhna. Ek number ke jeb katre, makkar aur chor log hain.







« Abhi Paris me jaake poste de police mein plaindre likhwaunga, yaha k chemin de fer walon ne thora soutien kiya aur bola ki sath chalenge. Toh bohot saavdhan rahe yaha jab aaye, simple sath bohot badi tragédie ho gayi hai, dieu merci passeport simple paas tha. »

« (Mon sac Prada qui contenait ma carte de crédit, de l’argent liquide en francs et en euros et mon iPad a été volé. Ils ont tout volé, donc chaque fois que vous visitez la France, soyez très prudent. »

(« Ces gens sont de grands voleurs. Je vais maintenant dans un commissariat de Paris porter plainte. Certains agents des chemins de fer m’ont un peu soutenu et m’ont dit qu’ils m’accompagneraient là-bas. Alors oui, soyez très prudent ici. A une énorme tragédie m’est arrivée, Dieu merci, j’avais au moins mon passeport). »



Sa légende disait: « Je suis en tournée en Europe, malheureusement mon sac avec mes gadgets et mes objets de valeur a été volé en France. »