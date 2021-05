Alors que l’Inde lutte contre la deuxième vague meurtrière de COVID-19, diverses célébrités ont intensifié leurs efforts pour aider le pays dans sa lutte contre le virus. Cependant, diverses célébrités ont également été vivement critiquées pour avoir pris des vacances et posté des photos au milieu d’une pandémie qui fait rage dans le pays.

L’acteur vétéran Annu Kapoor avait appelé le mois dernier les «riches et célèbres» à ne pas publier leurs photos de vacances. «J’appelle humblement les riches et célèbres de tous les horizons et les médias à ne pas publier leurs photos en vacances dans des endroits exotiques alors que la plus grande partie du monde souffre d’une pandémie», a-t-il écrit dans son tweet tout en ajoutant en hindi: «Pourquoi voulez-vous la malédiction des victimes en les rendant jaloux?

J’appelle humblement les riches et célèbres de tous les horizons et les médias à ne pas publier leurs photos en vacances dans des endroits exotiques alors que la majeure partie du monde souffre d’une pandémie. – ANNU KAPOOR (@annukapoor_) 23 avril 2021

L’acteur a maintenant parlé de son tweet et a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec les gens qui partent en vacances, mais qu’ils ne devraient pas en faire étalage.

Dans une interaction avec Bollywood Hungama, Annu a déclaré: «Ceux qui ont des installations, sont riches et privilégiés, ils peuvent y aller. Allez, je ne vous arrête pas. Ne pas montrer. Vous affichez votre plateau de fantaisie devant les affamés. Nous savons que vous pouvez vous le permettre. Nous savons que vous êtes riche. Nous savons que vous avez un bon corps. Mais à part cela, que pouvez-vous montrer d’autre. Mais ça ne fait pas du bien. Il y a le terme allemand pour cela – «kitsch», qui signifie art de mauvais goût; quand le goût dans votre bouche se détériore. Donc, j’ai clairement dit, faites ce que vous devez, je n’ai aucune objection à cela. Ceux qui ont de l’argent iront. Je ne vous en empêche pas, mais de le montrer », a-t-il déclaré.

Donnant son propre exemple, l’acteur a déclaré: «L’année dernière, le 17 mars, j’étais parti dans ma ferme et un verrouillage a été imposé ici et je n’étais même pas au courant car il n’y a pas de télévision dans ma ferme. J’étais dans une jungle et il n’était pas nécessaire de porter un masque là-bas. Mais je n’ai pas annoncé cela. Il faut être sensible à ses compatriotes et à l’humanité. »

Cependant, il a également reproché à l’homme ordinaire de promouvoir la tendance. «Ensuite, il y a aussi les gens ordinaires. Ils vont aussi les voir. Ils (les riches) montrent leur corps en bikini et qui sont les gens qui le voient? Le peuple lui-même », a-t-il conclu.

Annu Kapoor sera ensuite vu dans « Chehre » de Rumy Jaffrey, qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Emraan Hashmi, Rhea Chakraborty et Krystle D’Souza dans des rôles clés.