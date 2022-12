La saison 2023 de la Major League Soccer approche à grands pas, mais les équipes de commentateurs américains de la MLS sur Apple sont encore indécises. Donc, j’ai essayé de savoir qui sont mes annonceurs MLS recommandés pour Apple TV.

Comme indiqué, l’accord Apple TV commence tout de suite lorsque la nouvelle saison commence le 25 février. Cependant, des points d’interrogation entourent toujours le talent derrière le microphone appelant les jeux sur le nouveau service. Avec 29 équipes, il y a environ 14 matchs par jour de match. Seuls quelques-uns vont à FOX, le seul endroit qui reste pour regarder la MLS à la télévision. Tous les jeux MLS viennent d’Apple, et un certain nombre de commentateurs américains ont un chapeau en lice.

Le fondateur de World Soccer Talk, Christopher Harris, a déjà partagé les annonceurs que la MLS choisira, à son avis. D’un autre côté, je pense que ceux qui ont couvert les matchs de la MLS pour leurs réseaux de diffusion régionaux devraient être sélectionnés en premier. Ils fournissent les connaissances familières que les fans de la MLS ont appris à connaître et à aimer au fil des ans.

Voici mes choix :

Ma liste d’annonceurs MLS recommandés pour Apple TV

JP Dellacamera

Dellacamera est l’une des voix les plus respectées du jeu, tant au niveau local que national. Son expertise et son expérience remontent à des décennies.

Il a appelé le football en salle, les MetroStars (alors le nom a changé pour les New York Red Bulls) et l’Union de Philadelphie. Après cela, il est devenu le principal responsable du jeu par jeu pour ESPN et FOX Soccer Channel sur MLS Broadcasts. Il a également couvert les matchs de soccer masculin et féminin de plusieurs Jeux olympiques. Pour les qualifications de la Coupe du monde de l’USMNT, il a été le porte-parole d’un certain nombre de processus de qualification. Il s’est également assis derrière le micro pour les matches de la CONCACAF et de l’UEFA Champions League.

L’un de ses appels les plus célèbres date encore de 1999. À l’époque, il avait également appelé le coup de pied de pénalité historique de Brandi Chastain. Les États-Unis ont battu la Chine pour remporter la Coupe du monde féminine de 1999 à domicile.

Dellacamera a remporté le prix Colin Jose Media. En 2018, le Soccer Hall of Fame l’a intronisé pour ses décennies de travail dans la cabine de diffusion.

David Johnson

Dave Johnson est la voix télévisée de longue date de DC United. Depuis plus de 25 ans, son «C’EST SUR LE NET” L’appel au but est devenu célèbre. Il avait été témoin de nombreux championnats dès les premières années: quatre championnats de la Coupe MLS; plusieurs titres de l’US Open Cup et ainsi de suite.

Son amour et sa passion pour le jeu sont tout aussi forts que les nôtres. Pendant l’intersaison, il est la voix radio play-by-play des Wizards de Washington de la NBA et travaille pour WRC-TV, filiale de NBC Washington DC.

Glenn Davis

Je me souviens de lui diffusant du football lors de la finale de l’US Open Cup 1997 à Indianapolis alors que le champion en titre DC United affrontait le FC Dallas (alors connu sous le nom de Dallas Burn). Il a commencé beaucoup plus tôt que cela lorsqu’il a couvert les Houston Hotshots du jeu en salle.

Maintenant, son curriculum vitae est plein en appelant les jeux pour le Houston Dynamo, son local Le football compte spectacle, et a organisé de nombreux matchs de la Gold Cup et de la Ligue des champions de la CONCACAF, ainsi que les Jeux olympiques pour les hommes et les femmes. Il a également couvert les matchs de la MLS et plusieurs matchs de la Coupe du monde sur ESPN et FOX avec la couverture du football olympique de NBC. Il fait également partie des émissions de football universitaire d’ESPN.

Steve Cangelosi

Depuis que je couvre les Red Bulls de New York, j’ai vu Steve devenir l’un des meilleurs diffuseurs de football, non seulement à New York, mais aussi à l’échelle nationale. Il était le journaliste secondaire avant de prendre en charge la cabine de diffusion lorsque JP Dellacamera a pris le poste de MLS sur ESPN. Il a rejoint Shep Messing de manière permanente pendant plus de deux décennies, puis a travaillé avec FOX sur la couverture de la Gold Cup de la CONCACAF, ESPN sur les émissions de football européennes et la deuxième équipe d’annonce sur les matchs de la MLS.

Brad Feldman

Il a d’abord appelé les jeux New England Revolution à la radio en 2001 avant de passer du côté de la télévision en tant que journaliste secondaire, puis analyste avec Adrian Healey, puis a repris la cabine de télévision à plein temps avec différents réseaux sportifs régionaux tels que FOX Sports New England, NBC Sports Boston, puis les chaînes de télévision locales. Le natif de Hanovre, dans le New Hampshire, est depuis longtemps un incontournable du football dans la région de Boston.

Eric Krakauer

Je connais Eric depuis quelques années depuis qu’il a couvert les Red Bulls de New York à l’époque de Jesse Marsch. Il a déménagé dans le sud de la Floride pour commencer sa carrière de diffuseur professionnel avec beIN SPORTS. En 2022, c’était sa première et unique saison appelant les matchs du Charlotte FC avec Lloyd Sam. Bien que j’admette que j’ai un faible pour Eric, il ferait un travail fantastique en appelant les matchs de la MLS pour la ligue et Apple TV.

Christian Miles

Il faisait partie des jours de FOX Soccer Channel en tant qu’animateur de studio pour la Premier League anglaise, l’UEFA Champions League et la MLS, et a appelé plusieurs jeux LA Galaxy à la radio lorsque Joe Tutino était à la télévision pour les jeux Galaxy. Il appelle actuellement des jeux pour les jeux sportifs universitaires de la Pacific 12 Conference et a également eu un sort appelant les jeux de Portland Timbers sur Root Sports.

Max Bretos

Vous savez que vous ne manquerez jamais un but lorsque Max Bretos lance “YYYEEESSS !” Il a également commencé à appeler des jeux sur FOX Soccer Channel, localement pour le LA Galaxy. Il a déménagé à ESPN en tant qu’hôte pour ESPN FC pour donner une pause à Dan Thomas et a également appelé des matchs sur ESPN. Récemment, il est devenu l’homme de la télévision play-by-play pour LAFC et a travaillé avec un record de neuf à dix analystes différents.

Son vidéocast et son podcast audio, Le Football OG, donne son avis sur les jeux du monde. Il est également le commentateur de langue anglaise lors des matchs de la Copa Libertadores de CONMEBOL et MMA sur Combate Global.

Antoine Passarelli

Au cours des dernières saisons, Anthony a été le principal responsable des émissions télévisées de San Jose Earthquakes sur NBC Sports Bay Area / Californie avec Chris Dangerfield et Danielle Slaton. Bien sûr, il a continué sur le fameux appel au but pour les Tremblements de Terre « BUT ! SAN JOSE ! Il appelle également les événements sportifs universitaires pendant l’intersaison, mais son ton optimiste pour moi montrera à tout le monde qu’il mérite une chance de gagner une place pour ce travail.

Marc Followill

Mark est un amoureux du jeu. Il est MC du Soccer Hall of Fame. Il est également le diffuseur des matchs du FC Dallas à Frisco, au Texas. Là, il a travaillé avec l’écrivain de football de Dallas Steve Davis. À chaque match, il montre son énergie et sa passion en appelant l’équipe locale pour l’une des plus grandes villes de tout le Texas. De plus, il a appelé les jeux MLS sur FOX Sports avec le Copa America Centenario.

Il est actuellement la voix play-by-play des Dallas Mavericks de la NBA.

Tom Gelehrter

La première fois que j’ai entendu Tom appeler un match, c’était lors des demi-finales de l’US Open Cup 2017, lorsque le FC Cincinnati a accueilli les New York Red Bulls. Son ton et son énergie ont très bien fonctionné avec son analyste Kevin McCloskey pendant les jours de l’USL du club (plus tard, ils sont passés à la MLS). Tom est resté avec le club dans leur nouveau stade TQL.

Jake Sivin

Au cours des dernières saisons, Jake a été la voix play-by-play des Timbers de Portland, et il a parfois appelé des matchs MLS pour FOX Sports. Mais son énergie pendant les matchs a été solide. Il pourrait aller plus loin s’il est sélectionné par la MLS.

Si la MLS choisissait des voix internationales qui ont fait un excellent travail pour couvrir la ligue, je choisirais parmi les commentateurs anglais Callum Williams, Tony Husband, Richard Fleming et l’irlando-américain Keith Costigan qui est sur FOX Sports.

Mais jusqu’à ce que nous obtenions le mot officiel, ce sont mes sélections pour les diffuseurs américains pour le nouveau contrat MLS sur Apple TV pour commencer la saison 2023. Ce que vous dites?

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire