Annonces Facebook F8 : focus sur la messagerie professionnelle

Facebook a annoncé mercredi un certain nombre de nouveaux outils de développement, y compris plusieurs fonctionnalités de messagerie pour les entreprises, lors de sa conférence virtuelle des développeurs de logiciels F8.

L’événement a marqué la première conférence de développeurs de logiciels de Facebook depuis 2019, car la pandémie de Covid a forcé l’entreprise à annuler l’événement de l’année dernière.

Cette année, Facebook a mis l’accent sur nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises à communiquer directement avec les consommateurs via ses services de messagerie. C’est un objectif clé pour Facebook, qui cherche à permettre davantage de transactions de commerce électronique directement sur ses services et à permettre aux entreprises de gérer davantage leur support client via Messenger, WhatsApp et Instagram.

Voici quelques annonces clés :

API Messenger pour Instagram : Facebook a annoncé que toutes les entreprises auront désormais accès à l’interface de programme d’application (API) pour la messagerie sur Instagram. Cela permettra aux entreprises d’automatiser et de gérer plus facilement la communication par message direct avec les utilisateurs. Par exemple, les entreprises pourraient créer des réponses automatiques ou des workflows pour des questions courantes telles que « Quelle est votre politique de retour ? » ou « Veuillez suivre ma commande » avant de lancer une discussion avec un représentant en direct.

Déjà, ces types d’outils existent pour que les entreprises envoient des messages aux gens via WhatsApp ou Messenger, mais désormais, elles pourront également créer des expériences de messagerie similaires sur Instagram.

Améliorations de WhatsApp pour la communication d’entreprise : Facebook a également annoncé un certain nombre de nouveaux outils pour WhatsApp. Il s’agit notamment des messages de liste, qui permettent aux entreprises de proposer aux consommateurs un menu de 10 options maximum au fur et à mesure qu’ils communiquent. La société a également annoncé des boutons de réponse, qui permettent aux utilisateurs de choisir des réponses pré-écrites lorsqu’ils communiquent avec les entreprises.

La société a également annoncé une intégration plus rapide de son API WhatsApp Business afin que les entreprises puissent se mettre en place pour commencer à envoyer des messages aux consommateurs en quelques minutes. Le processus prenait des semaines.

Réalité augmentée multi-personnes : Dans le cadre de ses efforts pour activer davantage de fonctionnalités de réalité augmentée pour les utilisateurs, Facebook a annoncé mercredi son programme bêta d’API Multipeer. Cette technologie permettra aux développeurs de logiciels de créer des effets AR qui fonctionnent de manière synchrone pour plusieurs utilisateurs en même temps.

Ainsi, par exemple, les utilisateurs peuvent participer à un appel vidéo de groupe via Messenger et appliquer un filtre AR construit à l’aide de l’API Multipeer. Ce filtre s’appliquerait alors à tous les participants à l’appel vidéo. Une manifestation a montré quatre personnes lors d’un appel vidéo, toutes portant des chapeaux de fête virtuels pour célébrer un anniversaire ensemble à différents endroits.

« À long terme, ces capacités fondamentales sous-tendront le contenu que vous verrez superposé aux lunettes AR que nous construisons », tweeté Andrew « Boz » Bosworth, responsable du matériel de Facebook.