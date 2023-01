Annonces du Super Bowl jusqu’à présent : découvrez les spots avec Dave Grohl, Meghan Trainor, Anna Faris

Le Super Bowl n’est pas seulement pour le football. C’est une énorme vitrine pour les entreprises qui présentent leurs innovations les plus récentes et les plus folles, et pour les agences de publicité qui essaient de vendre aux téléspectateurs ces produits et services dans de courtes publicités qui ressemblent davantage à des mini-films.

Les célébrités ne manquent pas, les effets spéciaux éblouissent. Certaines publicités tirent sur les cœurs, tandis que d’autres déchaînent les blagues comme Seltzer dans le visage d’un clown. Certaines des publicités sont des succès instantanés. (Alexa devient lecteur d’esprit dans la maison de Scarlett Johansson et Colin Jost était assez drôle l’année dernière.) Et d’autres laissent les téléspectateurs aussi confus que Homer Simpson opéra, boule à neige fracassant Mister Plough publicité l’a quitté ainsi que toute sa famille. (Lisa : “Papa, c’est ta pub ?” Homer : “Je ne sais pas !”)

Les entreprises publient déjà des teasers et même des versions complètes de leurs publicités avant le match du 12 février, qui opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie à Glendale, en Arizona. À l’approche du grand jour, nous continuerons à mettre à jour cette histoire avec autant de publicités du Super Bowl que nous pourrons trouver en ligne, en affichant les dernières versions en haut. (Voici la programmation de l’année dernière.)

Sam Adams : un Boston plus lumineux

Les publicités pour la bière Sam Adams, basées à Boston, mettent souvent en vedette “votre cousin de Boston”. Dans cette publicité du Super Bowl, la Boston Lager “remasterisée” de Sam Adams incite le cousin à rêver d’un “Boston plus lumineux”, dans lequel les fans des Red Sox et des Yankee s’embrassent.

Miller Lite et Coors Light : publicité de bière à gros enjeux

L’une des publicités les plus compliquées du Super Bowl pour 2023 provient du biggie de la bière Molson Coors en partenariat avec le site de paris en ligne DraftKings. Les spectateurs éligibles peuvent prédire comment l’annonce de gros gibier pour Miller Lite et Coors Light jouera et gagnera potentiellement une part de 500 000 $.

Avocats du Mexique : Anna Faris

La star de Scary Movie Anna Faris apparaît dans un teaser pour Avocados from Mexico, une organisation représentant les producteurs d’avocats. La bande-annonce de style film nous rappelle que les avocats sont un fruit et taquine le thème de la grande publicité : “Le monde est sur le point de s’améliorer”.

Crown Royal : Dave Grohl apprend quelque chose de nouveau

La star des Foo Fighters, Dave Grohl, lit une série d’objets dans un teaser pour la marque de whisky canadienne Crown Royal. Quel est le point commun entre tous ces objets ? La publicité pour gros gibier de Crown Royal vous dira tout.

Workday : Ozzy en tant que collègue

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Workday, une société de logiciels d’entreprise diffusant sa première publicité pour le Super Bowl cette année. Mais vous avez sûrement entendu parler du rockeur Ozzy Osbourne, qui joue un nouvel employé boutonné et portant une cravate qui est prêt à secouer le bureau. D’autres musiciens apparaîtront également dans l’annonce, dont Joan Jett.

Budweiser : Six degrés de Kevin Bacon

Budweiser, l’un des plus grands noms de la bière, a teasé sa campagne du Super Bowl avec une brève vidéo mettant en vedette l’acteur Kevin Bacon disant : “Ils disent que tous les gens sont à six degrés de distance les uns des autres, mais certains ne sont qu’à un pack de six. ” Que fait Budweiser ? Nous devrons attendre pour le savoir.

Heineken 0.0 : Ant-Man et la Guêpe

Heineken éliminera le buzz des publicités sur la bière du Super Bowl en faisant la publicité de son Heineken 0.0 sans alcool en partenariat avec Marvel Studios Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La marque de bière a lancé la campagne avec un bref teaser mettant en vedette Paul Rudd dans le rôle d’Ant-Man.

Michelob Ultra: Caddyshack

Les fans du film de comédie classique Caddyshack de 1980 voudront suivre la campagne Michelob Ultra Super Bowl. Oui, c’est l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas Tony Romo recréant le rôle emblématique de Bill Murray en tant que gardien des verts Carl Spackler.

Un deuxième teaser montre la star du football Alex Morgan versant une bière de son sac de golf.

Et un troisième clip montre le boxeur Canelo Alvarez conduisant une voiturette de golf modifiée remplie de bière.

Pringles : Je t’ai fait paraître

Au début, Pringles a taquiné la célébrité cachée dans leur publicité, mais a ensuite révélé qu’il s’agissait de la chanteuse Meghan Trainor, bien que toute la publicité ne soit pas encore sortie. Je t’ai fait regarder !

FanDuel : Coup du destin

Le site de paris sportifs FanDuel apportera un élément de suspense avec une publicité en direct mettant en vedette Rob Gronkowski, quadruple champion du Super Bowl. Gronk, ailier serré au cours de sa carrière, tentera de lancer un panier. S’il réussit, les parieurs FanDuel gagneront une part de 10 millions de dollars en paris gratuits.

Downy Unstopables : devinez la célébrité

Le bâillon de Downy est que la société d’assouplissant a embauché une mystérieuse star qui garde son visage couvert d’un sweat à capuche. Il dit qu’il continuera à renifler le sweat à capuche pendant 12 semaines, jusqu’au dimanche du Super Bowl, pour savoir si l’affirmation selon laquelle Downy Unstopables garde les vêtements frais aussi longtemps est vraie. (Spoiler: les devineurs de YouTube sont assez convaincus qu’il s’agit d’une certaine star de Righteous Gemstones.)

Doritos : Jack Harlow

Doritos a d’abord taquiné sa grande annonce avec un publication vague sur les réseaux sociaux disant, “un sac de Doritos BBQ, des paparazzi et une personne mystérieuse entrent dans un bar…” Le 12 janvier, la marque de snacks a publié une vidéo montrant le rappeur Jack Harlow grignotant une frite alors que quelqu’un lui posait des questions sur “un triangle amoureux”. ” Qu’est-ce que tout cela veut dire?

PopCorners : Breaking Bad

PopCorners, une collation au maïs soufflé de Frito-Lay, présente Bryan Cranston et Aaron Paul reprenant leurs célèbres personnages Walter White et Jesse Pinkman de l’émission à succès AMC Breaking Bad, qui n’est plus diffusée depuis 10 ans maintenant.

Restez à l’écoute pour plus d’annonces du Super Bowl.

Correction, 17 janvier: Une version antérieure de cette histoire a mal orthographié le nom du quadruple champion du Super Bowl en vedette dans la prochaine publicité de FanDuel. Il s’appelle Rob Gronkowski.