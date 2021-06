Annonces Apple AR à la WWDC 2021

« D’un niveau élevé, cette année, et peut-être même l’événement WWDC de l’année prochaine, équivaudra à un calme avant une tempête d’innovation Apple », a écrit Gene Munster, fondateur de Loup Ventures et analyste de longue date d’Apple, dans un e-mail cette semaine. « Aujourd’hui, l’intense développement continu d’Apple lié à de nouvelles catégories de produits autour des appareils portables et des transports en réalité augmentée n’est pas visible aujourd’hui. »

Pour réussir avec un appareil de réalité augmentée, Apple devra trouver de bonnes raisons pour que les gens l’utilisent – et cela se résume à des logiciels utiles, tout comme des applications comme Maps, Mail, YouTube et le navigateur mobile Safari ont aidé encourager l’adoption de l’iPhone d’origine. Faire participer les développeurs à la création de logiciels de réalité augmentée augmente désormais les chances qu’une ou plusieurs « applications tueuses » soient disponibles au lancement.

Apple n’a jamais confirmé son intention de sortir du matériel de réalité augmentée, mais pourrait aurait annoncer un casque dès cette année. Facebook, Snap et Microsoft travaillent également sur des appareils capables de comprendre le monde qui les entoure et d’afficher des informations sous les yeux de l’utilisateur.

Kit de réalité 2. La capture d’objets n’est qu’une partie d’une mise à jour importante de RealityKit, qui est son ensemble d’outils logiciels pour créer des expériences de réalité augmentée. Mis à part la capture d’objets, il y a beaucoup de petites améliorations pour faciliter la vie des créateurs d’applications dans RealityKit 2, y compris des options de rendu améliorées, un moyen d’organiser les images et autres actifs, et de nouveaux outils pour créer des personnages contrôlés par le joueur dans des scènes de réalité augmentée .

Voici quelques-unes des annonces AR faites par Apple et comment elles ouvrent la voie à ses plus grandes ambitions :

Au cours de la conférence d’une semaine, Apple a informé ses développeurs de ses outils en amélioration rapide qui peuvent créer des modèles 3D, utiliser l’appareil photo d’un appareil pour comprendre les gestes de la main et le langage corporel, ajouter des expériences AR rapides sur le Web, une norme fortement soutenue par Apple pour la 3D. contenu et une nouvelle technologie sonore intrigante qui ressemble à un son surround pour la musique ou d’autres éléments audio.

ARKit 5. ARKit est un autre ensemble d’outils logiciels permettant de créer des expériences de réalité augmentée, mais il est plus axé sur la détermination de l’emplacement des objets numériques dans le monde réel. Il s’agit de la cinquième version majeure du logiciel d’Apple depuis sa sortie en 2017.

Cette année, il comprend quelque chose appelé « ancres de localisation », ce qui signifie que les fabricants de logiciels peuvent programmer des expériences de réalité augmentée liées à des emplacements cartographiques à Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et quelques autres États-Unis. Dans une session vidéo pour les développeurs, Apple a déclaré qu’il utilisait l’outil pour créer des superpositions de direction AR dans Apple Maps – un scénario potentiellement utile pour un appareil AR monté sur la tête.

L’IA pour comprendre les mains, les personnes et les visages. Bien que les outils d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle d’Apple ne soient pas directement liés à la réalité augmentée, ils représentent des capacités qui seront importantes pour une interface informatique fonctionnant dans des espaces 3D. Le logiciel cadre Vision d’Apple peut être appelé par des applications pour détecter les personnes, les visages et les poses via l’appareil photo de l’iPhone. Le logiciel de vision par ordinateur d’Apple peut désormais identifier les objets à l’intérieur des images, y compris le texte sur les panneaux, ainsi que la possibilité de rechercher des éléments dans les photos, comme un chien ou un ami.

Combinés aux autres outils d’Apple, ces outils d’IA peuvent appliquer des effets similaires aux filtres de Snap. Une session à la WWDC de son année explique même comment identifier la position ou le mouvement d’une main, ce qui jette les bases des gestes avancés de la main, qui constituent une grande partie de l’interface des casques AR actuels comme Microsoft Hololens.