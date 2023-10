Annonces AI Deepfake : Tom Hanks et Gayle King, avertissement sonore

Tom Hanks est assez reconnaissable, qu’il porte une boîte de chocolats dans Forrest Gump ou qu’il porte une combinaison spatiale dans Apollo 13. Mais si vous voyez une annonce d’assurance dentaire avec sa photo, regardez-y à deux fois. Ce n’est pas vraiment l’acteur oscarisé.

« Méfiez-vous! » Hanks a écrit sur Instagram Cette fin de semaine. « Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça. »

Hanks a partagé une image qui Le New York Times semble être une capture d’écran apparente de l’annonce, bien qu’il ait refusé de répondre aux questions du journal sur l’entreprise qui a diffusé l’annonce ou s’il envisageait une action en justice. Le Times a rapporté être incapable de trouver l’annonce en ligne.

Hanks n’est pas la seule célébrité à se plaindre de l’utilisation d’images falsifiées d’elle-même dans des publicités. L’animatrice de CBS Mornings, Gayle King, a fait un publication similaire sur Instagram le lundi.

« Les gens continuent de m’envoyer cette vidéo et de me poser des questions sur ce produit et je n’ai RIEN à voir avec cette entreprise », a écrit King. « J’ai posté cette vidéo faisant la promotion de mon émission de radio le 31 août (faites glisser pour voir l’original), et ils ont manipulé ma voix et ma vidéo pour donner l’impression que j’en fais la promotion… Je n’ai jamais entendu parler de ce produit. ou je l’ai utilisé ! S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par ces vidéos d’IA. «

Les images truquées des stars ne semblent cependant pas contribuer à rendre célèbres des marques inconnues. La vidéo de King est associée à un nom apparent d’entreprise, Artipet. Mais le Times rapporte que, comme pour la vidéo de Hanks, les journalistes n’ont pas pu déterminer quel produit était promu ni quelle entreprise était impliquée.

Les fans de King semblaient reconnaissants que l’animateur ait souligné les images.

« J’ai su que c’était un faux dès que je l’ai vu hier », a écrit un commentateur sur Instagram. « Tellement frustrant ! Les gens tombent tout le temps dans le piège de ces arnaques. Ugh ! Merci de l’avoir signalé à tout le monde ! »

Comment se protéger des deepfakes de célébrités

Les publications de Hanks et de King semblent faire référence à des « deepfakes », des images ou des vidéos qui utilisent l’intelligence artificielle pour donner l’impression qu’une personne fait ou dit des choses qu’elle ne fait pas réellement. Comme CNET l’a noté dans cet article, la technologie est entrée dans le courant dominant en 2019 et a depuis évolué et amélioré.

L’Union européenne a renforcé ses règles sur la manière dont les entreprises technologiques doivent gérer les deepfakes avec un code de bonnes pratiques révisé sur la désinformation, et en mars, l’application de partage de vidéos TikTok a exigé que les médias synthétiques ou manipulés représentant des scènes réalistes soient clairement étiquetés comme faux. Les changements apportés par TikTok continuent d’autoriser les médias synthétiques mettant en vedette des personnalités publiques dans certaines circonstances, bien que les abus, la désinformation politique et les mentions commerciales y soient désormais interdits.

Pour éviter de vous laisser berner, vous pouvez prendre certaines mesures pratiques lorsque vous essayez de déterminer si quelque chose est généré par l’IA. Recherchez les phrases étranges et les mouvements du visage, recherchez si la source est fiable et recherchez le contenu sur Google pour voir si d’autres remettent en question sa validité.

