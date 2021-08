Annoncer strictement le présentateur de télévision pour enfants Rhys Stephenson comme cinquième candidat pour la série 2021

Le présentateur de CHILDREN’S TV, Rhys Stephenson, a été annoncé comme le cinquième candidat de Strictly pour la série à venir.

L’acteur est surtout connu comme le visage de la chaîne de télévision pour enfants CBBC.

Rhys a déclaré: «Je suis BUZZING pour faire partie de Strictly Come Dancing 2021. J’ai rêvé de participer à cette émission et je sais pertinemment qu’elle dépassera toutes les attentes.

« J’ai hâte de tout découvrir : les costumes, l’orchestre, même le regard de Craig ! Je suis prêt! »

Rhys a également présenté Blue Peter et Saturday Mash-Up!, et est apparu sur The Dengineers et Newsround.

En dehors de la présentation, Rhys est un ambassadeur de Place2Be, un organisme de bienfaisance qui fournit des services de santé mentale dans les écoles.

Les patrons stricts ont commencé à dévoiler les stars participant à la 19e série de l’émission de la BBC plus tard cette année.

La star de Bake Off, John Whaite, dansera avec un homme, tandis que Robert Webb, Tom Fletcher de McFly et AJ Odudu sont d’autres célébrités sur la piste de danse.