Annonce ontarienne : un plan de stabilisation du système de santé attendu

Le gouvernement de l’Ontario s’apprête à annoncer jeudi des plans visant à stabiliser le système de soins de santé alors que les hôpitaux de la province sont aux prises avec des pénuries de personnel persistantes.

La ministre de la Santé Sylvia Jones devrait faire l’annonce, aux côtés de Paul Calandra, ministre des Soins de longue durée et Matthew Anderson, président et chef de la direction de Santé Ontario, à 9 h.

S’exprimant lors de la conférence de l’Association des municipalités de l’Ontario à Ottawa mercredi, Jones a fourni de vagues détails sur ce que ces prochaines étapes pourraient impliquer.

Les objectifs du gouvernement, a-t-elle dit, sont de « fournir les meilleurs soins possibles aux patients et aux résidents tout en veillant à ce que les ressources et les soutiens soient en place pour garder notre province et notre économie ouvertes ».

“Après des décennies d’inaction, nous ne pouvons plus rester les bras croisés et soutenir un statu quo qui ne peut pas répondre aux défis actuels auxquels le secteur est confronté”, a-t-elle déclaré à la foule. « Au lieu de cela, guidé par les meilleures données probantes et les succès d’autres juridictions, le gouvernement prendra des mesures audacieuses qui accordent la priorité aux patients et à leur santé par-dessus tout.

Des hôpitaux partout en Ontario ont connu des fermetures et des heures réduites cet été en raison de graves pénuries de personnel.