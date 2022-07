‘Annonce matrimoniale?’ Appartements uniquement pour les «garçons Agarwal et Jain» appelés pour être «castistes»

Trouver un logement convenable n’est pas une tâche facile. Il faut faire face à un certain nombre d’obstacles allant des contraintes financières à la garantie d’un espace de stationnement adéquat et de l’électricité, entre autres problèmes. Mais, récemment, une personne a rencontré un problème inhabituel en cherchant un appartement qui a maintenant suscité un débat sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter nommé Mukesh a partagé une photo d’une annonce de location selon laquelle seules les personnes de certaines castes seulement étaient autorisées à louer la maison. “Et c’est ainsi que mon autre jour de recherche d’appartement a été vain”, lit-on dans le tweet.

Sur la photo, on peut voir la publicité accrochée au portail de la maison qui disait : « To-Let. Uniquement pour Agarwal et Jain Boys. Le numéro de téléphone du propriétaire était également mentionné dans l’annonce.

La photo a fait le tour de Twitter tout en suscitant diverses réactions de la part des utilisateurs. Beaucoup ont affirmé que la publicité « sentait le casteisme » et ont condamné une telle décision. Certains l’ont même comparé à une annonce matrimoniale où les gens mentionnent souvent des exigences spécifiques.

Cet utilisateur soupçonnait le propriétaire de chercher de nouveaux locataires ou son gendre.

Cela ressemble plus à une annonce matrimoniale de (Garçons).

Peut être les propriétaires de cette propriété à la recherche de futurs “gendres”🤪🤪 — Imtiaz Ahmed امتیاز (@Imtiazdwd) 11 juillet 2022

Un autre utilisateur a posté une question similaire et a demandé si le propriétaire cherchait un match pour sa fille.

Cherche-t-il un locataire ou un palefrenier pour sa fille ?? – Donald DSouza (@DonaldSouza) 10 juillet 2022

L’un d’eux a souligné le caractère discriminatoire de la publicité et s’est demandé s’il était moral ou même constitutionnel.

L’audace de mettre cela en public pour que tout le monde puisse le voir. Comment cette discrimination peut-elle être tolérée ? C’est immoral et anticonstitutionnel. – Syed Tabish Hussain (@SyedTabishH1) 10 juillet 2022

Un autre utilisateur a affirmé avoir vécu une expérience similaire lors de la recherche d’une maison.

Rencontré la même expérience lors de la recherche de chambres à Karol Bagh. – Zaid Cheikh (@zsheikh01) 10 juillet 2022

Certains usagers étaient d’un avis différent et disaient que le propriétaire a le droit d’héberger les personnes de son choix.

Je suis également confronté à des problèmes similaires lors de la recherche d’un nouvel endroit, mais Mukesh c’est sa maison. Il a le droit de choisir qui vivra. Vous ne pouvez pas revendiquer le droit de vivre en tant que kiraydaar sans le souhait de makaan malik. — Anurag (@LekhakAnurag) 11 juillet 2022

Bien que l’annonce de location puisse être bizarre, auparavant, une annonce matrimoniale était devenue virale parce qu’elle était trop spécifique. Dans l’annonce, partagée sur Reddit, une personne recherchait une épouse conservatrice, libérale et pro-vie et a même mentionné la taille des pieds et du soutien-gorge qu’elle attend de son partenaire. “Votre tenue vestimentaire doit être à 80 % décontractée et à 20 % formelle, mais vous devez porter des costumes au lit”, poursuit la publicité.

