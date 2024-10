Annonce majeure dans l’affaire des frères Menendez par le DA du comté de LA

14h52 (heure du Pacifique) – Le procureur du comté de Los Angeles vient de dire qu’il examinait les allégations de Érik et Lyle Méndez qu’ils ont été agressés par le père qu’ils ont tué, et il décidera s’ils doivent subir un nouveau procès ou si le procureur doit imposer une nouvelle peine — vraisemblablement un homicide involontaire — qui pourrait les libérer.

Dans le meilleur des cas pour les frères : s’ils obtiennent un nouveau procès et qu’un jury les déclare coupables d’homicide volontaire et non de meurtre, ils seraient instantanément des hommes libres car ils auraient purgé plus que la peine maximale.