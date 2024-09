Annonce faite concernant le statut contractuel de Sheamus avec la WWE

Pendant Le spectacle de Pat McAfeePat McAfee a fait une annonce concernant le statut contractuel de Sheamus avec la WWE…

« Nous avons des nouvelles de dernière minute de la WWE. Mesdames et messieurs, lorsque Drew McIntyre a démissionné de la WWE, c’est The Rock qui l’a annoncé. Ce n’est pas The Rock, mais certainement l’un de nos gars. Nous avons donc une chance incroyable d’annoncer que M. Banger après Banger lui-même, Sheamus, le grand gars, a officiellement signé une prolongation avec la WWE. »

« C’est un vrai mec. Félicitations, Sheamus. Nous sommes fiers de toi, mon pote. De toute évidence, son éthique de travail est au top. La façon dont il s’entend avec les gens est évidemment extrêmement importante. Mais sa motivation, d’où il vient à où il est maintenant, nous sommes fiers de Sheamus. »