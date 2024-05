Annonce d’une politique de restriction des visas visant à porter atteinte à la démocratie en Géorgie et examen complet de toute la coopération entre les États-Unis et la Géorgie

Au cours des derniers mois, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a élaboré et adopté une loi sur « l’influence étrangère » qui étoufferait l’exercice des libertés d’association et d’expression, stigmatiserait les organisations au service des citoyens géorgiens et empêcherait les organisations médiatiques indépendantes œuvrant pour fournir aux Géorgiens avec accès à des informations de haute qualité. Alors que les citoyens géorgiens ont exprimé leur opposition à la loi, nous avons constaté des indications claires d’une campagne d’intimidation et de recours à la violence pour réprimer la dissidence pacifique. La « loi sur la sécurité nationale » et les tactiques répressives utilisées pour réprimer la dissidence légitime portent atteinte à la démocratie géorgienne et aux libertés fondamentales auxquelles le peuple géorgien a droit et vont à l’encontre de l’objectif déclaré de longue date de la Géorgie – reflété dans sa constitution – d’intégration euro-atlantique. et partenariat stratégique avec les États-Unis.

En réponse à ces actions, le Département d’État met en œuvre une nouvelle politique de restriction des visas pour la Géorgie qui s’appliquera aux personnes responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie, ainsi qu’aux membres de leur famille. Cela inclut les individus responsables de la répression de la société civile et de la liberté de réunion pacifique en Géorgie par le biais d’une campagne de violence ou d’intimidation.

Le soutien des États-Unis à la démocratie géorgienne est de longue date et fondamental pour nos relations bilatérales. Quiconque sape les processus ou les institutions démocratiques en Géorgie — y compris avant, pendant et après les élections géorgiennes d’octobre 2024 — pourrait se voir refuser l’obtention de visas américains en vertu de cette politique et se voir interdire de voyager aux États-Unis. Les membres de la famille immédiate de ces personnes peuvent également être soumis à ces restrictions.

Je lance également aujourd’hui un examen complet de la coopération bilatérale entre les États-Unis et la Géorgie. Nous espérons toujours que les dirigeants géorgiens reconsidéreront le projet de loi et prendront des mesures pour aller de l’avant avec les aspirations démocratiques et euro-atlantiques de leur pays. En examinant les relations entre nos deux pays, nous prendrons en compte les actions de la Géorgie pour décider des nôtres.

Cette politique de restriction de visa est conforme à l’article 212 (a) (3) (C) de la loi sur l’immigration et la nationalité et permet au Département d’État de mettre en œuvre des restrictions de visa pour les individus, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non étatiques actuels ou anciens qui sont responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie, notamment par le recours à la violence, à la force ou à la coercition pour empêcher l’exercice des droits civils ou politiques, ainsi que les membres de la famille immédiate de ces personnes.